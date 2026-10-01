爭取海外設身分證辦理點 MMA呼籲僑胞提供資料

馬來西亞旅美聯誼會10月1日在布碌崙8大道召開記者會，針對爭取在紐約設立身分證辦理點事宜，提供最新詳情。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 馬來西亞旅美聯誼會MMA在布碌崙宣布蒐集僑胞資料，盼向國會證明海外需求龐大，推動紐約設立身分證與護照辦理點。

馬來西亞(旅美)聯誼會(MMA)10月1日在布碌崙 (布魯克林)8大道召開記者會，針對爭取在紐約設立身分證辦理點事宜，提供最新情況；聯誼會指出，當前需要申領或更新新一代晶片身分證(MyKad)、護照 的僑胞應提供基本信息給MMA，以便讓馬來西亞政府掌握需要有關服務的人員數量，進一步讓海外設立身分證辦理點的措施得以早日實行。

聯誼會董事局主席邦君雄表示，8月他回大馬向國會積極爭取在紐約為旅美公民辦理身分證、出生證明等文件的事宜，雖過去馬來西亞國民登記局曾於2024年派員到紐約，為旅美公民辦理文件，但需要這項服務的在美大馬人實在太多，當前預估尚有1萬多人。

他強調，國會即將復會，屆時國會議員將會在會議中提出這項提案，並需要在222個席位中獲超過一半的同意才能通過；為爭取這項措施的實行，他表示需要在美大馬人的配合，呼籲任何需要辦理身分證、護照的在美馬來西亞公民，於10月15日(周四)以前將姓名、出生日期、以及手機號電郵給MMA，郵址為[email protected]。

在MMA計算需要相關服務的人數後，將告知給馬來西亞國會，希望以此爭取在海外設立身分證辦理點。

與此同時，MMA也宣布其聯誼會共同主席廖瑞龍獲馬六甲元首頒發「Darjah Seri Melaka」準拿督的榮譽勳銜，該勳銜經由MMA推薦和提名；廖瑞龍表示，這份榮譽不屬於他個人，而是多年來與MMA一路同行、共同付出的前輩、歷屆領導、領事和會員們，「我也會繼續秉持服務社群的初心，與大家一起努力，為馬美兩地之間的友好交流，繼續盡一份力量。」

邦君雄也以此鼓勵更多在美大馬人發揮自身的力量與影響力，並透過各自的專業與資源，積極回饋社會、服務社群。