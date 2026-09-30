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紐約布碌崙嚴重車禍 遭撞華婦傷勢嚴重仍昏迷

記者馬璿／紐約即時報導
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布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)29日晚間發生嚴重車禍，...
布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)29日晚間發生嚴重車禍，圖為事發路口。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙戴克高地一名71歲福建籍華婦過馬路時遭車撞倒，傷勢嚴重且昏迷未醒；警方表示肇事女駕駛留在現場，事故原因仍待調查。

布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)29日晚間發生嚴重車禍，一名71歲福建籍華裔婦人過馬路時遭轎車撞倒，送醫時身受重傷，截至30日仍昏迷不醒，生命垂危。

負責該轄區的市警68分局表示，車禍發生於29日晚間8時許，地點在貝瑞吉公園大道(Bay Ridge Parkway)與13大道交口。一名52歲女駕駛當時沿貝瑞吉公園大道行駛，行經該路口時，撞上正準備過馬路的婦人。

事發時現場有多名目擊者，民眾報案後警方迅速趕抵，救護車隨即將倒臥路面的傷者送往附近的瑪摩利醫療中心(Maimonides Medical Center)搶救。警方指出，傷者全身多處重創，雙腿傷勢嚴重，並有嚴重內出血。肇事駕駛事後留在現場，截至30日無人被捕或遭起訴，確切肇事經過仍在調查中。

據了解，傷者兩年前由兒子申請移民來紐約，與兒子一家及一對孫子女同住在事發地點附近，平日習慣午後到住家附近的公園走動，推測她是在返家途中遇上車禍。不過傷者家屬目前婉拒媒體置評請求，尚不清楚該華婦截至發稿前的醫療情形。

這起事件並非該路口首次發生嚴重車禍，2010年1月，104歲大力士羅利諾(Joe Rollino)清晨散步時，在貝瑞吉公園大道交13大道穿越馬路，遭一輛小型廂型車撞倒，送醫後不治。當地第10社區委員會事後投票支持以其名字為該路口西南角命名，以茲紀念。

事發地點周邊今年夏天亦曾發生致命車禍。7月22日傍晚，一名20歲男子騎乘電動滑板車(scooter)沿14大道南行，在77街附近遭同向行駛的一輛廂型車撞倒，送往麥蒙尼德醫療中心後不治，地點距貝瑞吉公園大道僅兩個街區。

精華 FAQ

  • 事故發生於29日晚間8時許，地點在布碌崙戴克高地的貝瑞吉公園大道與13大道交口，當時婦人正準備穿越馬路。

  • 這名71歲福建籍華婦全身多處重創，雙腿傷勢嚴重且有嚴重內出血，送往瑪摩利醫療中心後，截至30日仍昏迷不醒。

  • 警方指出52歲女駕駛事後留在現場，目前沒有人被捕或遭起訴，至於確切肇事經過與責任歸屬，仍在持續調查中。

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