天降逾3萬美元電費 布碌崙女抗爭成功討回公道

布碌崙女子驚收3萬1000元聯合愛迪生能源帳單，最終發現罪魁禍首。(Con Edison官網)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙女居民因身分疑遭冒用，被追討布朗士他址的3萬1000元水電費，經多方舉證後，終獲撤銷帳單、利息與相關付款。

布碌崙 (布魯克林 ) 一位女居民的能源帳單莫名其妙地飆升到3萬多元，而且還被威脅說，如果不付款就會被斷電。這位女居民當時大吃一驚。經過一番折騰，這名女居民最終使自己擺脫了這張無理的帳單。

「我當時都快瘋了，我說，這…這是什麼鬼？」賴特(Diana Wright)在描述她看到聯合愛迪生公司這張帳單的反應時說道，「上面寫著3萬1000元」。

這張五位數的能源帳單並非來自賴特在布碌崙弗拉布許(Flatbush)的居所。賴特從2011年起就一直住在這間住處內，而且每月都按時繳費，從不拖欠。除了這個居所外，她沒有其他房產，也沒有租其他住所。

賴特發現這張巨額帳單來自布朗士區一處8年未支付能源帳單的房產，是一棟多戶住宅大樓位於一樓的套間。那裡距離她布碌崙的家足足有20哩。

當賴特被告知該房產的地址並被問及是否熟悉所在社區時，她回答說「不熟悉」。賴特說，她將這個天大的錯誤告訴了聯合愛迪生公司，該公司讓她自證清白，「他們告訴我必須走完這些流程：我必須從我的雇主那裡獲得一封信，證明他們只知道我住在現在的地址；我必須向聯邦貿易委員會(FTC)提交報告，然後還要去警察局報案」。

為了不因為拖欠能源費被斷電，賴特不得不每個月打電話給聯合愛迪生要求延期付款，而且因為利息，帳單上的金額越來越高。賴特說，她真被斷過電，「他們因為我晚交了一天電費 ，就在2025年5月關閉了我的帳戶。他們強迫我支付了650元才開通我家的電。現在我欠了超過4萬1000美元，因為利息在不斷累積」。

賴特必須證明自己從未在布朗士區的那個住所居住過。她必須提供多年來的工資單、當前和以前的租賃合約、水電費帳單和報稅單。賴特在別人的幫助下聯繫了市環保局(DEP)，查詢未繳的水費帳單。環保局表示，沒有任何證據顯示賴特與布朗士區的那處房產有關。

經過一番周折，賴特終於得到了好消息，來自布朗士區那棟房子的3萬1000元的水費帳單最終被認定與她無關。賴特不僅被免除了原本就不應該有的3萬1000元付款責任，而且還免除了1萬的利息。更重要的是，她還收到了一張650元的支票，用於補償她2025年5月要求恢復供電時支付的款項。

聯合愛迪生公司就此事發表聲明，認為是詐騙和身分盜竊造成了這一事件，並表示今後將「努力透過分享防範技巧和持續進行推廣活動來保護客戶，幫助他們識別和避免潛在的詐騙」。