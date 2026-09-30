我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府10/1起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普拒與中國共管AI 防中國取得機密⋯今日5件事

布碌崙華男外州騙貸8萬元買房非法種大麻 被判入獄1天

記者胡聲橋╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙華男外州騙8萬元貸款購房非法種大麻，被判入獄1天。示意圖。(美聯社)
布碌崙華男外州騙8萬元貸款購房非法種大麻，被判入獄1天。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙華男姚肯承認以虛假主要住所申請取得8萬元房貸，在緬因州房產內長期非法種植並販賣大麻，最終被判入獄1天及3年監管。

一名布碌崙(布魯克林)華男30日在位於班戈(Bangor)的緬因州聯邦地區法院被判刑，罪名是提交虛假抵押貸款申請和非法經營大麻種植場所。

緬因州聯邦地區法院法官諾曼(Stacey D. Neumann)判處現年49歲、報住布碌崙的姚肯(Ken Yiu)入獄服刑一天(已服刑)，刑滿釋放後接受三年監管。姚肯於2025年12月10日認罪。

法庭文件顯示，姚肯使用從緬因州一家銀行獲得的8萬元住房抵押貸款在聖奧爾本斯(Saint Albans)購買了一處房產。為了獲得這筆貸款，姚肯提交了一份貸款申請，在「您是否打算將該房產作為您的主要住所？」這一問題上，他回答了「是」。但姚肯從未打算將該房產作為住所。從2020年9月至2024年1月，姚肯利用該房產種植和販賣大麻。

2024年12月，聯邦執法人員對姚肯進行了訊問。訊問期間，姚肯承認將他在聖奧爾本斯房屋種植的大麻出售給了馬薩諸塞州的買家。2025年1月，調查人員對該房產執行了聯邦搜索令。搜查結果證實，姚肯利用該房產種植和販賣大麻。

姚肯及其在緬因州的房產均未獲得緬因州大麻政策辦公室種植大麻的許可。

精華 FAQ

  • 他被判的罪名包括提交虛假抵押貸款申請，以及非法經營大麻種植場所。法院認定，他在申請房貸時提供不實資訊，並長期利用房產從事非法種植與販賣。

  • 姚肯向緬因州一家銀行申請8萬元住房抵押貸款購買聖奧爾本斯房產，並在申請表上聲稱該房產是主要住所，但實際上他從未打算居住於此。

  • 緬因州聯邦地區法院法官判處姚肯入獄1天，且該刑期已服完，出獄後還需接受3年監管。案發房產及姚肯本人都未獲州政府的大麻種植許可。

大麻 布碌崙 緬因州

上一則

當街賣假綠卡添亂 紐約社區要求聯邦調查執法
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華女緬因房產非法種大麻 判刑

華女緬因房產非法種大麻 判刑
布碌崙華男上州詐騙老婦人5萬元 目前被ICE羈押等候遣返

布碌崙華男上州詐騙老婦人5萬元 目前被ICE羈押等候遣返
中國男奮鬥成美國CBP高管 卻因圖小利被捕

中國男奮鬥成美國CBP高管 卻因圖小利被捕
布碌崙男子竊取價值1600萬元虛擬貨幣 被判12年監禁

布碌崙男子竊取價值1600萬元虛擬貨幣 被判12年監禁

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日宣布，因應沿海風暴持續影響紐約地區，紐約市布朗士、布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓、史泰登島，以及長島納蘇、蘇福克郡、上州威徹斯特郡均進入緊急狀態。(路透)

沿海風暴襲紐約 州長宣布多地進入緊急狀態

2026-09-25 17:00

超人氣

更多 >
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了
誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量
iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款

iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款