我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府10/1起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普拒與中國共管AI 防中國取得機密⋯今日5件事

當街賣假綠卡添亂 紐約社區要求聯邦調查執法

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區羅斯福大道(Roosevelt Avenue)再傳治安隱憂，當地社區組織近...
皇后區羅斯福大道(Roosevelt Avenue)再傳治安隱憂，當地社區組織近日公布影片，稱有人在街頭公開兜售偽造綠卡、護照及社會安全卡等身分證件。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區羅斯福大道疑出現公開販售偽造證件情況，社區組織公布影片並要求國土安全部介入調查，同時指當地近期治安與暴力案件頻傳。

皇后區羅斯福大道(Roosevelt Avenue)再傳治安隱憂，當地社區組織近日公布影片，稱有人在街頭公開兜售偽造綠卡護照及社會安全卡等身分證件，其中一處交易地點就在76街與羅斯福大道交口。社區人士已致函聯邦國土安全部(DHS)，要求介入調查並採取執法行動。

「恢復羅斯福大道聯盟」(Restore Roosevelt Avenue Coalition)表示，該組織在28日致函國土安全部，反映羅斯福大道一帶疑似長期存在偽造證件交易問題。聯盟並公布一段影片，畫面顯示有人在76街與羅斯福大道附近，試圖出售疑似偽造的永久居民卡，也就是俗稱的「綠卡」。

該組織領袖、前紐約州參議員蒙塞拉特(Hiram Monserrate)表示，假護照、假綠卡及假社安卡據稱每天都在羅斯福大道一帶出售，由於部分證件外觀與正式政府文件十分相似，可能被用於身分冒用或其他犯罪，因此要求聯邦執法機構調查相關證件來源、製作及銷售網路。

蒙塞拉特並指出，76街與羅斯福大道周邊近期治安事件頻傳，據該組織統計，附近兩周內發生兩起持刀傷人案件，其中一起造成死亡。警方紀錄顯示，9月25日，一名48歲男子在羅斯福大道附近一間餐廳外與人發生爭執後遭刺傷，送醫後不治，一名38歲男子其後遭警方逮捕並面臨相關控罪。

聯盟進一步指稱，當地偽造證件交易可能與更廣泛的犯罪活動有所關聯，包括幫派、毒品及人口販運等，並要求聯邦政府調查。不過，相關說法目前主要來自該社區組織，執法部門尚未公開確認偽造證件交易是否涉及特定幫派或犯罪集團。

羅斯福大道橫跨傑克森高地(Jackson Heights)、可樂娜(Corona)、艾姆赫斯特(Elmhurst)及木邊(Woodside)等多個移民聚居社區，多年來沿線的賣淫、非法商業活動及街頭治安問題持續受到居民與民選官員關注。市府此前也曾在當地展開集中執法，取締涉嫌非法賣淫、無牌營業及其他違規行為。

皇后區傑克森高地無照販賣商品、甚至是贓物及假貨的情形也已經愈演愈烈。(記者鄭怡嫣...
皇后區傑克森高地無照販賣商品、甚至是贓物及假貨的情形也已經愈演愈烈。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

精華 FAQ

  • 內文指出，當地疑有人在街頭公開兜售偽造綠卡、護照與社會安全卡等身分證件，且交易地點被拍到出現在76街與羅斯福大道附近。

  • 「恢復羅斯福大道聯盟」表示已在28日致函國土安全部，要求聯邦執法機構調查偽造證件來源、製作與銷售網路，並採取相關執法行動。

  • 聯盟稱羅斯福大道周邊近期兩周內發生2起持刀傷人案，其中1起致命；同時也指該地長期有賣淫、非法商業活動等治安問題。

護照 綠卡 國土安全部

上一則

紐約市長祭遏止反猶新措施 強化會堂等宗教場所安全

下一則

布碌崙華男外州騙貸8萬元買房非法種大麻 被判入獄1天
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

台籍街友醉倒法拉盛馬路 交通一度受阻

台籍街友醉倒法拉盛馬路 交通一度受阻
紐約法拉盛街頭取締攤販 沒收水果成堆肥 這些可申請領回…

紐約法拉盛街頭取締攤販 沒收水果成堆肥 這些可申請領回…
紐約皇后區退伍軍人住所恐失聯邦補助 市議員促市府交代

紐約皇后區退伍軍人住所恐失聯邦補助 市議員促市府交代
紐約再傳「下水道尋寶」 班森賀3男爬出人孔蓋

紐約再傳「下水道尋寶」 班森賀3男爬出人孔蓋

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日宣布，因應沿海風暴持續影響紐約地區，紐約市布朗士、布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓、史泰登島，以及長島納蘇、蘇福克郡、上州威徹斯特郡均進入緊急狀態。(路透)

沿海風暴襲紐約 州長宣布多地進入緊急狀態

2026-09-25 17:00

超人氣

更多 >
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了
誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量
iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款

iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款