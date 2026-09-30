當街賣假綠卡添亂 紐約社區要求聯邦調查執法

皇后區羅斯福大道(Roosevelt Avenue)再傳治安隱憂，當地社區組織近日公布影片，稱有人在街頭公開兜售偽造綠卡、護照及社會安全卡等身分證件。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區羅斯福大道疑出現公開販售偽造證件情況，社區組織公布影片並要求國土安全部介入調查，同時指當地近期治安與暴力案件頻傳。

皇后區羅斯福大道(Roosevelt Avenue)再傳治安隱憂，當地社區組織近日公布影片，稱有人在街頭公開兜售偽造綠卡 、護照 及社會安全卡等身分證件，其中一處交易地點就在76街與羅斯福大道交口。社區人士已致函聯邦國土安全部 (DHS)，要求介入調查並採取執法行動。

「恢復羅斯福大道聯盟」(Restore Roosevelt Avenue Coalition)表示，該組織在28日致函國土安全部，反映羅斯福大道一帶疑似長期存在偽造證件交易問題。聯盟並公布一段影片，畫面顯示有人在76街與羅斯福大道附近，試圖出售疑似偽造的永久居民卡，也就是俗稱的「綠卡」。

該組織領袖、前紐約州參議員蒙塞拉特(Hiram Monserrate)表示，假護照、假綠卡及假社安卡據稱每天都在羅斯福大道一帶出售，由於部分證件外觀與正式政府文件十分相似，可能被用於身分冒用或其他犯罪，因此要求聯邦執法機構調查相關證件來源、製作及銷售網路。

蒙塞拉特並指出，76街與羅斯福大道周邊近期治安事件頻傳，據該組織統計，附近兩周內發生兩起持刀傷人案件，其中一起造成死亡。警方紀錄顯示，9月25日，一名48歲男子在羅斯福大道附近一間餐廳外與人發生爭執後遭刺傷，送醫後不治，一名38歲男子其後遭警方逮捕並面臨相關控罪。

聯盟進一步指稱，當地偽造證件交易可能與更廣泛的犯罪活動有所關聯，包括幫派、毒品及人口販運等，並要求聯邦政府調查。不過，相關說法目前主要來自該社區組織，執法部門尚未公開確認偽造證件交易是否涉及特定幫派或犯罪集團。

羅斯福大道橫跨傑克森高地(Jackson Heights)、可樂娜(Corona)、艾姆赫斯特(Elmhurst)及木邊(Woodside)等多個移民聚居社區，多年來沿線的賣淫、非法商業活動及街頭治安問題持續受到居民與民選官員關注。市府此前也曾在當地展開集中執法，取締涉嫌非法賣淫、無牌營業及其他違規行為。

皇后區傑克森高地無照販賣商品、甚至是贓物及假貨的情形也已經愈演愈烈。(記者鄭怡嫣 / 攝影)