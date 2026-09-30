我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國限AI人才出境家屬亦須報批 涉密人員赴香港嚴批

艾美獎男星查德洛公布13歲女兒死訊

紐約市長祭遏止反猶新措施 強化會堂等宗教場所安全

中央社紐約30日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼宣布多項旨在遏止反猶太主義的新措施。美聯社
紐約市長曼達尼宣布多項旨在遏止反猶太主義的新措施。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市長曼達尼推出加強反猶與宗教場所安全的新措施，並強調對反猶太主義零容忍；但相關倡議仍遭外界批評不足。

紐約市曼達尼宣布多項旨在遏止反猶太主義的新措施。儘管對以色列當局持批評態度，他強調，紐約市政府「對反猶太主義零容忍」，無論是在地鐵、工作場所、網路或其他任何地方。

法新社報導，公開支持巴勒斯坦的曼達尼（Zohran Mamdani）曾遭以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）嚴厲批評。內唐亞胡指稱，許多猶太人在紐約感到不安全；曼達尼則長期否認未妥善處理反猶問題的指控。

曼達尼在一份報告中指出：「數字不容置疑：猶太裔紐約居民僅占全市人口12%，卻是所有已通報仇恨犯罪案件中約半數的受害者。」

根據紐約市警方近期數據，去年1月至今年1月期間，反猶事件暴增182%。

曼達尼宣布的新措施包括：將仇恨犯罪預防經費加倍，並投入100萬美元加強猶太會堂及其他宗教場所的安全。

他也表示，紐約市政府將鼓勵更多公立學校加強關於猶太人二戰期間遭納粹大屠殺的教育，以及介紹猶太人對紐約的貢獻。

不過，關注猶太人遭歧視問題的非營利組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）批評新措施仍嫌不足，並指責曼達尼未給予反猶太主義正式定義。

精華 FAQ

  • 他宣布將仇恨犯罪預防經費加倍，並投入100萬美元強化猶太會堂與其他宗教場所的安全，同時推動公校加強大屠殺與猶太貢獻教育。

  • 因為紐約近年反猶事件明顯上升，警方數據顯示去年1月至今年1月間暴增182%，且猶太裔居民在通報仇恨犯罪中占比偏高。

  • 以色列總理內唐亞胡曾批評他讓猶太人感到不安全；反誹謗聯盟則認為新措施仍不夠，並指他未給予反猶太主義正式定義。

紐約市 曼達尼 內唐亞胡

上一則

向有錢人增稅受挫：紐約市「第二居所稅」程序不當 法官令撤回通知
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

以總理批曼達尼 令紐約猶太人不安全 稱加薩種族滅絕「世紀謊言」

以總理批曼達尼 令紐約猶太人不安全 稱加薩種族滅絕「世紀謊言」
抗議內唐亞胡演說 親巴示威者堵路被捕

抗議內唐亞胡演說 親巴示威者堵路被捕
曼達尼周一首次在官邸瑰西園迎川普 商討紐約議題

曼達尼周一首次在官邸瑰西園迎川普 商討紐約議題
紐約「第二居所稅」上路遭喊停 法官下令重新來過

紐約「第二居所稅」上路遭喊停 法官下令重新來過

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)25日宣布，因應沿海風暴持續影響紐約地區，紐約市布朗士、布碌崙(布魯克林)、皇后區、曼哈頓、史泰登島，以及長島納蘇、蘇福克郡、上州威徹斯特郡均進入緊急狀態。(路透)

沿海風暴襲紐約 州長宣布多地進入緊急狀態

2026-09-25 17:00

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了
iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款

iPhone 18 Pro用不到兩周褪色 消費者要求退款