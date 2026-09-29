我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黛安娜回憶錄掀波 傳威廉王子因親舅舅爆料「感到受傷」

「嚴重國安疑慮」微信賣真美國護照 助中國人偷渡

曼達尼官邸瑰西園 首辦中秋節慶典

記者范航瑜╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行上任後首場中秋節慶典。(記者范航瑜╱攝影)
市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行上任後首場中秋節慶典。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

曼達尼在市長官邸瑰西園舉行上任後首場中秋節慶典，邀集亞裔社群齊聚，並以中文祝福，強調家庭、團圓與城市共同體的重要。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)29日晚在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)舉行上任後首場中秋節慶典，上百名亞裔民選官員、社區領袖、小商家、藝術工作者和市民到場。根據市府今年公開的活動紀錄，這是曼達尼今年1月上任以來，首次在官邸舉行以亞洲社區及文化為主題的招待活動。

當晚瑰西園底層大部分空間向來賓開放，賓客可在官邸內參觀、交流。現場亞洲元素隨處可見，DJ播放廣東話、華語、韓語及日語歌曲，餐點包括牛肉粉、春卷、年糕和泡菜等亞洲特色食物，並設有麻將桌供來賓娛樂；離場時，市府還向賓客贈送月餅。

曼達尼與市經濟正義副市長蘇維思(Julie Su)當晚均特別以中文向賓客問候，並祝大家「中秋快樂」，引來現場掌聲。

蘇維思從自己的移民家庭經歷談起，她說父母早年曾經營洗衣店，後來又開餐館和披薩店，小商家往往是一家人的共同事業。中秋也是家人團聚的時刻，而許多移民既有離鄉與家人團聚的經歷，也熟悉為移民而與親人分隔的滋味。

作為紐約市首位經濟正義副市長，蘇維思表示，自己過去在聯邦、州及市府任職期間，亞裔出現在政府高層仍屬少數，因此更深刻體會到「被看見」及族裔代表性的重要。她說，市府的工作就是讓包括亞裔勞工、小商家及家庭在內的紐約人生活「容易一點」。

曼達尼隨後登台致意，表示「數日前的滿月升上紐約夜空，在消防梯、水塔、餐車及雜貨店上方照耀，千家萬戶則在窗後聚首，共度中秋」。他特別談到「團圓」二字，指「圓」既讓人想到一年中最圓滿的中秋月，也象徵一家人的完整。

他也指出，不同社區各有慶祝方式，華人切月餅分享，韓裔家庭以傳統方式緬懷祖先，越南裔家庭則提燈慶祝，但共同之處都是家人坐在同一張餐桌旁相聚。

「如果明天餐桌上的任何一個座位可能空下來，一個家庭就無法完整」，曼達尼說，家庭如此，整座城市也是如此。他向東百老匯的祖母、貝賽(Bayside)的阿姨，以及全市彼此照顧的鄰里致意，稱「你們就是讓這座城市完整的家人」。

活動另邀請曼哈頓華埠百年老店永安和第五代傳人林美虹(Mae Lee)，以及CAAAV政聲組織主任沈悅欣(Alina Shen)發言，林美虹回顧其曾曾祖父於1890年落腳華埠、創辦永安和的歷史。

沈悅欣則表示，其家庭1980年代移民紐約，家人曾從事清潔、製衣及公共服務等工作，當年正因租金穩定住房及公共住房，才能在華埠落腳。她說，中秋原本就是慶祝收穫的節日，而社區「收穫曾經共同耕耘、共同爭取的成果。」

市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行中秋節慶典。(記者范航瑜╱攝影)
市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行中秋節慶典。(記者范航瑜╱攝影)

市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行上任後首場中秋節慶典。(記者范航瑜╱攝影)
市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行上任後首場中秋節慶典。(記者范航瑜╱攝影)

市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行中秋節慶典，上百名亞裔民選官員、社區領袖、...
市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行中秋節慶典，上百名亞裔民選官員、社區領袖、小商家、藝術工作者和市民到場。(記者范航瑜╱攝影)

市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行中秋節慶典，上百名亞裔民選官員、社區領袖、...
市長曼達尼29日晚在市長官邸瑰西園舉行中秋節慶典，上百名亞裔民選官員、社區領袖、小商家、藝術工作者和市民到場。(記者范航瑜╱攝影)

經濟正義副市長蘇維思當晚以中文向賓客問候，並祝大家「中秋快樂」。(記者范航瑜╱攝...
經濟正義副市長蘇維思當晚以中文向賓客問候，並祝大家「中秋快樂」。(記者范航瑜╱攝影)

精華 FAQ

  • 這是曼達尼今年1月上任後，首次在瑰西園舉行以亞洲社區及文化為主題的招待活動，也象徵市府對亞裔社群與文化的重視。

  • 官邸底層向賓客開放參觀交流，現場播放廣東話、華語、韓語與日語歌曲，並提供牛肉粉、春卷、年糕、泡菜等餐點，還設有麻將桌，離場時更贈送月餅。

  • 蘇維思提到自己移民家庭與小商家經歷，強調亞裔在政府高層被看見的重要；林美虹與沈悅欣則從華埠家族史與移民落腳經驗出發，談到住房、勞工與社區共同奮鬥的成果。

曼達尼 中秋 亞裔

上一則

「第二居所稅」程序不當 法官令紐約市撤回通知
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯大登場 曼達尼將首次在官邸瑰西園接待川普

聯大登場 曼達尼將首次在官邸瑰西園接待川普
亞凱迪亞中秋夜 千人齊聚賞月 做月餅度佳節

亞凱迪亞中秋夜 千人齊聚賞月 做月餅度佳節
南海順德同鄉會 慶93周年中秋聯歡

南海順德同鄉會 慶93周年中秋聯歡

川普向曼達尼突拋「白宮邀請」：來看看我是怎麼工作的

川普向曼達尼突拋「白宮邀請」：來看看我是怎麼工作的

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津