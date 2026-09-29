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「第二居所稅」程序不當 法官令紐約市撤回通知

記者曹馨元╱紐約即時報導
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史泰登島法官裁定，曼達尼政府在推行「第二居所」(pied-à-terre tax)時程序處理不當，必須撤回已寄出的通知並重新確認納稅對象。(截自紐約市府影片)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約法官裁定市府在第二居所稅執行程序上有瑕疵，須撤回通知並重新確認納稅對象，為曼達尼的加稅計畫帶來重大挫折。

29日，史泰登島法官裁定，紐約市府在推行「第二居所」(pied-à-terre tax)時程序處理不當，必須撤回已寄出的通知並重新確認納稅對象；此次裁決對市長曼達尼(Zohran Mamdani)向富裕階層增稅的計畫構成重大挫折。

紐約州高等法院史泰登島分院法官奧齊(Wayne M. Ozzi)支持起訴市府的房主，認為市府未充分確認哪些房產屬於第二居所，便推進徵稅程序，使房主「遭受實質傷害及不必要的懲罰」。

這項又稱為「度假公寓稅」的稅項由州長霍楚(Kathy Hochul)於今年春季提出，並獲曼達尼支持，是其「向富人徵稅」政策的重要一環；該項稅收適用於被用作第二居所、市財政局認定「市場價值」至少100萬元的公寓及合作公寓，以及市場價值超過500萬元的一至三家庭住宅。市府原預計每年可藉此增加約5億元收入，用於填補預算缺口及維持公共服務。

本案挑戰的是市府的執行程序，而非稅項本身是否合法。原告指出，市府曾向約1萬7000名房主發函，稱其房產可能須繳稅，卻未先確認收件人是否長期居住於該處；市府還在網上公布近100萬處可能受影響的房產及業主姓名，引發隱私及程序爭議。

奧齊命令市府撤下名單，改為只列出經確認須繳稅的房產；此前寄出的通知也須取消。同時，市府須縮小收件人範圍以重新發函，並詳細說明判定每處房產須繳稅的依據。

市府此前表示，財政局直到8月12日才取得部分業主的2025年報稅資料，其後要求逾1萬1000名業主證明房產為主要住所。截至9月16日，約4700份證明已獲批准。

裁決會否影響本財政年度徵收稅款仍不明朗。首批帳單通常於11月寄出，相關收入須在明年春季前收取；市府預計將申請暫緩執行裁決，以便訴訟期間繼續推進徵稅。

精華 FAQ

  • 法官認為市府未先充分確認哪些房產屬於第二居所，就直接推進徵稅、寄出通知並公布名單，讓房主承受實質傷害與不必要懲罰，因此要求撤回相關通知。

  • 稅項適用於被用作第二居所、且市財政局認定市場價值至少100萬元的公寓與合作公寓，以及市場價值超過500萬元的一至3家庭住宅，市府估計每年可增收約5億元。

  • 裁決可能延後甚至干擾本財政年度的徵收進度，因為首批帳單通常11月才寄出。市府預計申請暫緩執行，並在訴訟期間繼續推動徵稅。

紐約市 史泰登島 曼達尼

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