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才9月就準備過聖誕？洛克菲勒聖誕樹11╱7到曼哈頓

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才9月就準備過聖誕？洛克菲勒聖誕樹11╱7到曼哈頓

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為紐約洛克菲勒中心。（美聯社）
圖為紐約洛克菲勒中心。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

洛克菲勒中心公布2026年聖誕樹將於11月7日抵達、12月2日點燈，並同步展開布置與相關活動，溜冰場則會先於10月10日開放。

據Timeout報導，明明才9月，紐約卻已經開始準備過聖誕節了。洛克菲勒中心（Rockefeller Center）近日宣布，2026年聖誕樹將於11月7日（周六）抵達曼哈頓中城，年度點燈儀式則將於12月2日（周三）盛大登場。如果你習慣等到12月才開始想聖誕節，現在恐怕得先做好心理準備。

聖誕樹抵達當天也將舉行「Meet the Tree Day」，紐約民眾屆時可以搶先一睹今年的挪威雲杉。接下來數周，洛克菲勒中心的裝飾團隊將為它進行一連串布置，讓這棵巨樹逐漸變成大家熟悉的聖誕地標。

剛抵達時，它還只是一棵矗立在廣場上的巨型樹木；到了12月2日，掛滿燈飾、頂著施華洛世奇水晶星星後，才會真正化身為那棵從幾個街區外都能認出的「洛克菲勒聖誕樹」。

．今年聖誕樹從哪裡來？

洛克菲勒中心目前尚未公布今年聖誕樹的生長地點、確切高度及捐贈者身分，點燈儀式的表演嘉賓與主持人名單也還沒有揭曉。

這場年度盛事通常由NBC電視台轉播，不過對曾親自到現場看過點燈的人來說，現場密密麻麻的人潮本身就是另一大「景點」。

洛克菲勒中心的聖誕樹傳統始於1931年，當年工人在施工中的洛克菲勒中心豎起一棵20英尺高的香脂冷杉；1933年，首場正式點燈儀式登場。

想知道這棵樹有多壯觀，可以看看去年的規模。2025年的聖誕樹高75英尺（約23公尺）、重約11噸，來自紐約州東格林布希（East Greenbush），全樹掛上超過5萬盞彩色LED燈。

樹頂最吸睛的施華洛世奇水晶星星約重900磅（約408公斤），更鑲嵌約300萬顆水晶。

．不想擠人潮也能欣賞

不想在點燈當天跟大批人潮擠在一起，也不用擔心。聖誕樹在12月2日點亮後仍會繼續展出，具體開放參觀時間目前尚未公布。

至於溜冰愛好者，甚至不用等到聖誕樹抵達。洛克菲勒中心溜冰場將於10月10日開放本季活動，意味著大家可以在聖誕樹現身前幾周，率先登上冰場。

所以現在先記住兩個日期：11月7日，聖誕樹抵達。12月2日，正式點燈。

精華 FAQ

  • 洛克菲勒中心宣布，2026年聖誕樹將於11月7日抵達曼哈頓中城，當天還會舉辦「Meet the Tree Day」，讓民眾先行一睹這棵挪威雲杉。

  • 年度點燈儀式訂於12月2日舉行，屆時聖誕樹會掛滿燈飾並頂上施華洛世奇水晶星星，正式成為大家熟悉的洛克菲勒聖誕地標。

  • 若不想擠在點燈人潮中，也能等樹點亮後再去參觀；另外洛克菲勒中心溜冰場將於10月10日先開放，讓民眾在聖誕樹出現前就能上冰。

聖誕節 曼哈頓 挪威

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