不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。示意圖（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約年輕女性尤娜與卡西迪等人，正以鎖匠、水管工和汽車維修等高薪藍領職業翻轉傳統性別分工，也反映Z世代對大學與職涯選擇的改變。

據紐約郵報報導，27歲的尤娜（Sahar Yona）住在紐約上東區，是一名住宅及商業鎖匠。她創辦「紐約鎖匠女孩」（Locksmith Girl NYC），專門提供開鎖、換鎖等服務。在美國，女性鎖匠占比不到12%，而30歲以下的鎖匠更只占約8%。

2017年，當同學們準備升上11年級、備戰SAT考試，並思考未來的大學與學生貸款時，尤娜卻選擇退學。她原本夢想成為刑事律師，但當時更希望盡快賺錢。

尤娜坦言，自己起初對鎖匠工作一竅不通，甚至從沒拿過螺絲起子。她後來接受訓練，逐漸愛上這門技術，也靠著多年經驗累積，在今年1月成立自己的鎖匠公司。

鎖匠基本服務費通常每次約50至125美元，還不包括人工、交通及非營業時間的額外費用。紐約市 部分鎖匠年收入可達6萬至10萬美元以上。

尤娜表示，與其背負超過10萬美元的大學學費，加上擔心人工智慧（AI）可能取代部分工作，她認為學一門實用技術或許是另一條路。如今，愈來愈多Z世代年輕人不再把大學學位視為進入傳統朝九晚五工作的唯一途徑，而是轉向建築、水電、暖通空調、汽車維修及大樓維護等藍領職業，其中一些工作年薪甚至可達6位數。

資料顯示，2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。

．女性闖進男性主導行業

對尤娜而言，女性客戶尤其讓她感受到這份工作的價值。許多女性客戶表示，由女鎖匠到府服務讓她們感到更加安心。尤娜也說，自己很高興能以女性身分從事這個行業，因為有些客戶與女鎖匠相處時確實更加自在。

不過，鎖匠工作並不輕鬆。尤娜曾差點遭到搶劫，也曾在替人開門時發現屋內有人已經輕生。她有時得在凌晨2時、4時甚至6時接案，睡眠嚴重不足，只能趁空檔在車內小睡。

56歲的卡西迪（Judaline Cassidy）則是另一名投入男性主導產業的女性。她在紐約當水管工超過30年，年收入超過12萬美元，也是布碌崙（布魯克林）非營利組織「Tools & Tiaras」創辦人，教導6至17歲女孩學習水管、建築及工程技能，讓她們了解這些工作的發展與收入潛力。

美國勞工統計局資料顯示，女性目前只占水管工約3.1%。

．從被嘲諷到年薪12萬美元

來自千里達及托巴哥的卡西迪在1990年代移居紐約。她當初選擇成為水管工，就是希望在一個男性占多數的行業中闖出一片天。她小時候曾夢想成為「神力女超人」或律師，後來在職業學校接觸水管工作，因為喜歡解決問題、拆解謎題般的工作方式，最終愛上這門技術。

她也曾因選擇這條非典型職涯而遭遇性別歧視，有人甚至叫她「回家洗碗」。卡西迪坦言，這些話曾讓她哭泣，但她仍選擇堅持，最終成為史泰登島水管工工會第371分會首位女性會員，之後該分會與水管工第1分會合併，她也成為工會執行委員會成員。

如今，在水管工工作累積財富後，卡西迪將更多時間投入教育年輕人。她的學生除了學習水管、建築與焊接，也會接觸建築設計、金融及歷史等課程。

她說，有些女孩一開始是被父母要求來參加課程，但接觸實際操作後，往往逐漸喜歡上這些工作。她強調，「工作沒有性別之分」。

．不只鎖匠水管工 女性也搶進修車業

在曼哈頓從事職涯諮詢20年的柏格（Lynn Berger）也注意到這股趨勢。不過，她提醒，不能只因為藍領工作門檻較低、薪資看似優渥，就貿然投入。

她表示，從事這類工作仍需要一定的天分與體力，也必須具備注意細節的能力，以及面對危險情況時保持冷靜的特質。最重要的是，求職者本身必須真的對這份工作有興趣。

藍領工作或許比較不容易受到AI取代，但從業者仍需要接受訓練、掌握最新技術，部分職業也需要取得執照或相關認證。柏格指出，不可能第一天踏入這個行業就立刻年薪10萬美元，若有興趣，最好先跟著業內人士實際觀察、學習，再決定是否投入。

另一名女性則把目標放在汽車維修。福丁（Audra Fordin）是一名持證技師，也是法拉盛Great Bear Auto Repair的老闆，以及「Women Auto Know」創辦人。她希望透過汽車知識，讓更多女性具備自己處理車輛問題的能力。

她的學徒貝哈里拉爾（Layla Beharrylal）今年17歲，希望未來投入汽車維修業。她的家族好幾代都有男性從事汽車維修工作，而福丁則是在1998年接手修車廠後，開始推動女性進入這個男性占多數的產業。

女性在汽車技師中的比例甚至不到2%，但福丁指出，具備相同專業能力的技師，年收入可能介於5萬至15萬美元。對她而言，這份工作的重點並不只是賺錢，更重要的是幫助其他人。

2010年，福丁創辦「Women Auto Know」，每月舉辦90分鐘的課程，收費35美元，專門教導對汽車一知半解、卻不想再因不懂車而被多收費的女性。課程內容包括更換保險絲、雨刷、車頭燈與尾燈、替電瓶接電，以及檢查煞車與各種液體等基本技能。

截至目前，已有約十幾名女性透過這項計畫找到汽車維修相關工作。

17歲的貝哈里拉爾則希望，自己未來能鼓勵更多年輕女性不要害怕進入男性占多數的職業。她說，女性「和其他人一樣，都有資格出現在那些領域」。