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紐約「第二居所稅」上路遭喊停 法官下令重新來過

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市推動的第二居所稅遭法院認定執行程序有瑕疵，法官命市府撤下清單、重寄通知並重新辦理，影響這項原本預計每年可進帳5億美元的富人加稅政策。

據紐約時報報導，紐約市曼達尼（Zohran Mamdani）推動向富人加稅的政策遭遇重大挫折。史泰登島一名法官周二裁定，紐約市政府在推動高端第二住宅稅時處理不當，必須重新啟動相關程序。

史泰登島州最高法院法官奧茲（Wayne M. Ozzi）支持一群控告市政府的房屋所有者。屋主主張，曼達尼政府在著手徵收這項新稅前，沒有充分確認哪些房產及屋主真正符合課稅條件。

奧茲法官在裁決書中寫道，市政府「執行這項稅法的方式」，讓「房屋所有者受到實質傷害，並遭受不必要的懲罰」。

這起訴訟並未質疑第二住宅稅本身的合法性。這項稅又稱「第二居所稅」（pieds-à-terre tax），由紐約州長霍楚（Kathy Hochul）今年春季提出，並獲曼達尼支持。這項政策受到選民支持，也被曼達尼的支持者視為兌現他「向富人課稅」承諾的一種方式。

市府原本預計，這項新稅每年可帶來約5億美元收入，用於填補預算缺口及支應城市公共服務。

不過，這項政策在短時間內倉促上路，執行過程也一波三折，立即引發曼達尼政敵批評，甚至連部分盟友，包括州長霍楚，也對政策推行方式提出質疑。

代表屋主提告的律師馬斯楚（Randy Mastro）表示，「市政府搞砸了這次政策上路，本應承認錯誤並自行修正，而不是浪費時間和納稅人的錢上法庭打官司。」

目前仍不清楚這項裁決將如何影響市政府繼續徵收這筆稅款。案件仍在審理中，而首批稅單通常會在11月寄出，市府必須在明年春季前完成本財政年度的相關徵收。

市政府預計將要求暫緩執行周二的裁決，以便繼續推動這項稅制。

．哪些房產須繳第二住宅稅？

這項稅已納入紐約州年度預算，適用於作為第二住宅、由市府財政局計算的「市場價值」至少100萬美元的公寓及合作公寓；另外，一戶、兩戶及三戶住宅若作為第二住宅，市場價值超過500萬美元，也將被納入課稅範圍。

不過，屋主在訴訟中指控，市政府在尚未確認房產所有者是否為長期居住者的情況下，就向約1萬7000名紐約人寄發通知，告知其房產可能需要繳納這項新稅，造成屋主困惑。

訴訟也質疑市政府公布一分近100萬筆「可能適用這項費用的房產」清單，其中甚至列出屋主姓名。

奧茲法官周二下令，市政府必須撤下這分清單，改公布一分範圍更有限的版本，只列出實際適用這項稅收的房產。

市府同時必須撤回先前寄出的通知，縮小通知對象範圍，並重新寄發通知，詳細說明市府判定每處房產需要繳納這項費用的依據。

．政策上路一波三折

奧茲法官上月曾發布臨時限制令，要求暫停這項稅制的推行，但市政府提出上訴，使該命令暫時無法生效。

案件最近一次聽證會於8月31日舉行，歷時超過兩小時，雙方在庭上多次發生尖銳交鋒。

馬斯楚當時表示，這項新稅在推出過程中出現的問題，反映曼達尼「對私人財產所有權的敵意」。

他說，「我們今天處理的是一場規模前所未有、徹底搞砸的政策上路。」

但紐約市首席律師班克斯（Steven Banks）反駁，認為馬斯楚歪曲了市政府為徵收這項稅款所採取的措施。

班克斯表示，「他有權表達自己的意見，但他不能擁有自己的事實。」

市政府在8月25日提交的法庭文件中，對這套複雜的稅收執行程序提出迄今最詳盡的辯護，同時也承認部分屋主對市府通知方式提出不滿。

根據法庭文件及市政府8月31日提交的另一分文件，市財政局在8月12日收到州政府提供的部分2025年稅務資料，確認部分收到通知的屋主已將相關房產登記為主要住所。

市政府表示，根據2025年稅務資料，將重新向超過1萬1000名房產所有者寄發通知，要求他們證明該房產是主要住所，否則就必須繳納這項新稅。

其中許多房產由信託或有限責任公司（L.L.C.）持有；另有部分房產，市政府尚未取得2025年稅務資料，或沒有其他足以證明其不適用這項稅收的資料。

市政府表示，屋主提交居住證明的期限已延長至10月6日，原期限為9月18日。截至9月16日，市政府已批准約4700名房產所有者提交的主要住所證明，另有數千分申請仍在審核中。

市政府此前曾要求法院駁回這起訴訟，主張原告並未證明這項政策的推出已對他們造成實質傷害；市府也認為，即使房產由信託或企業實體持有，要證明一處房產是否為主要住所仍相對直接。

精華 FAQ

  • 法官認為市府在尚未充分確認哪些房產與屋主真正符合課稅條件前，就倉促發出通知與名單，造成屋主困惑與實質傷害，因此要求重新啟動程序。

  • 適用於作為第二住宅、且市場價值至少100萬美元的公寓與合作公寓；一戶、兩戶及三戶住宅若作為第二住宅，市場價值超過500萬美元，也會被納入課稅範圍。

  • 市政府預計會要求暫緩執行裁決，以便繼續推動稅制，同時重新寄發通知、縮小適用清單範圍，並在明年春季前完成本財政年度的徵收作業。

曼達尼 史泰登島 紐約市

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