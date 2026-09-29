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政治立場相反卻關係融洽 曼達尼與川普竟靠這事變熟

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（美聯社）
紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市長曼達尼在節目中表示，他與川普雖立場對立，卻因共同關心紐約、特別是陽邊車場開發與城市民生而保持互動。

據紐約郵報報導，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）周一登上ABC深夜脫口秀「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!），大談自己與總統川普關係融洽的「祕密」。

這名善於經營社群媒體的紐約市長，周一晚間接受「吉米夜現場」主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）訪問。節目本周特別移師紐約，在布碌崙（布魯克林）音樂學院（Brooklyn Academy of Music）的霍華德吉爾曼歌劇院（Howard Gilman Opera House）錄製，展開連續一周的特別節目。

金莫問曼達尼，兩人政治立場看似南轅北轍，為何卻能相處融洽，包括本月稍早川普造訪瑰西園（Gracie Mansion）時，兩人的互動也相當熱絡。

曼達尼表示，祕密其實很簡單。

「總統和我在很多事情上意見不同，但有一件事我們確實有共識，那就是這座城市，以及我們有多麼熱愛這座城市。」曼達尼說。

曼達尼表示，從去年11月與川普首次見面後，他就一直思考如何讓雙方會面「不是關於我們，而是關於紐約人。我們可以利用這段時間，談談哪些事情能讓紐約人的生活稍微輕鬆一點。不管我們是在白宮見面，還是在瑰西園見面，一直都是如此。」

曼達尼還透露，他與出生並成長於皇后區的川普，另一個共同話題是「陽邊車場」（Sunnyside Yards）重建計畫。

這項大型開發案計畫在鐵路車場上方興建平台，並在其上打造約1萬2000戶住宅。曼達尼說，川普造訪瑰西園時，他在川普接受記者採訪期間緩慢眨眼的畫面，其實是在思考這項皇后區開發計畫。

曼達尼表示，他會「偶爾」傳簡訊給川普，討論陽邊車場以及如何「為這座城市帶來成果」。不過，當金莫要求他在節目現場與川普自拍時，曼達尼婉拒了。

曼達尼還透露，川普傳給他的簡訊，標點符號和大小寫都使用正常，與川普經常發布的Truth Social貼文風格頗不相同。

節目中，金莫還問曼達尼，等他結束紐約市長任期後，是否考慮前往洛杉磯擔任市長。

曼達尼則禮貌拒絕，表示自己的心始終屬於紐約市。

金莫本月稍早回歸節目，迎來「吉米夜現場」第4000集。結束暑期休假後，他在復出節目中將矛頭指向聯邦通信委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）。

此前，金莫因談及柯克（Charlie Kirk）遇刺案時發表爭議言論，引發強烈反彈，迪士尼一度暫停播出節目，ABC也曾表示將無限期停播。

節目數天後恢復播出，金莫則強調，他從未想拿柯克的死亡開玩笑。

此外，58歲的金莫近日還聲稱，ABC因受到川普陣營控制的FCC威脅，決定不播出他近期對民主黨德州聯邦參議員參選人塔拉里科（James Talarico）的訪問。

精華 FAQ

  • 曼達尼表示，兩人雖在許多議題上意見相左，但都一致熱愛紐約市，也希望讓市民生活更輕鬆，因此能在會面時聚焦城市而非個人。

  • 他透露，兩人另一個共同話題是皇后區的陽邊車場重建計畫，內容包括在鐵路車場上方興建平台，並打造約1萬2000戶住宅。

  • 曼達尼說他會偶爾傳簡訊給川普，討論陽邊車場與如何讓城市有成果；他也提到川普的訊息格式正常，和社群貼文風格不同。

布碌崙 川普 曼達尼

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