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紐約市自殺率下降 但18至24歲青年仍是高風險群

記者范航瑜╱紐約即時報導
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紐約市衛生局29日配合9月自殺防治月公布數據，2024年全市535人死於自殺，較...
紐約市衛生局29日配合9月自殺防治月公布數據，2024年全市535人死於自殺，較2022年高峰的601人減少，但18至24歲青年自殺死亡率居各年齡層之首。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市自殺死亡人數在2024年下降，但18至24歲青年與部分少數族裔仍屬高風險，衛生局並擴大988與社區支援措施。

配合9月自殺防治月，紐約市衛生局29日公布數據，2024年全市535人死於自殺，較2022年高峰的601人減少，但18至24歲青年自殺死亡率居各年齡層之首。另一項調查更是顯示，約15%的亞裔高中生表示，曾在受訪前12個月考慮自殺。當局呼籲市民關心親友的心理健康，有需要可撥打或傳簡訊至988，取得全天候支援。

紐約市整體自殺率低於全國平均。2024年曼哈頓居民自殺死亡率居五區之首，男性超過女性兩倍；白人及西語裔男性的比率高於非洲裔與亞太裔男性，西語裔男性的比率在2015至2024年間上升。

市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)表示，雖然死亡人數下降，紐約仍失去太多生命，「如果不知道向誰求助，衛生局可以提供協助。」當局鼓勵民眾關心親友，及早尋求支援。

衛生局此次另引用2025年9月發布的青年報告，其2023年調查顯示，35%的公校高中生曾持續感到悲傷或絕望，自殺相關行為較2013年增加。同一調查顯示，約15%的亞裔高中生表示，曾在受訪前12個月認真考慮自殺，約8%曾嘗試自殺。這是學生自報經歷，並非自殺死亡率。

另據2023年資料，在出現影響日常生活心理健康症狀的西語裔成年人中，45%表示治療需求未獲滿足，最常見原因是認為能自行處理，其次是不知道向何處求助。

衛生局與市公立醫院合作的青年自殺預防計畫Caring Transitions，迄今服務約200名青年，與青年及家屬完成近2600次服務。當局另推動兩項試辦計畫，調整既有介入方法以符合少數族裔青年需求，並提供免費心理健康及青年危機介入工作坊。

其他措施包括擴大孕產婦及五歲以下兒童家庭的心理健康支援網絡，並與樓宇、住房及消防部門研究建築環境中的自殺預防措施。988全年每天24小時提供免費、保密的心理健康支援及轉介，不受移民或保險身分限制。華人可致電要求中文協助；民眾也可透過NYC 988網站交談或查找服務。若有即時人身危險或須緊急醫療救助，應撥911。

精華 FAQ

  • 2024年全市有535人死於自殺，較2022年高峰的601人減少，顯示整體自殺率已有下降，但官方仍強調問題未解，必須持續加強預防與早期介入。

  • 18至24歲青年自殺死亡率最高；曼哈頓居民死亡率居五區之首，男性高於女性兩倍；白人及西語裔男性比率較高，且西語裔男性在2015至2024年間上升。

  • 市府可透過988提供24小時免費且保密的心理支援與轉介，並與公立醫院推動Caring Transitions、試辦少數族裔青年計畫、孕產婦與幼兒家庭支援，以及相關工作坊。

紐約市 曼哈頓 亞裔

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