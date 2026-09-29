搭地鐵小心…紐約男下車時購物袋被門夾住 拖行慘死
紐約布碌崙一名47歲男子搭地鐵下車時，購物袋疑似卡在車門間，遭列車拖行後跌落軌道，最終當場死亡，警方仍在調查事故原因。
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紐約布碌崙一名47歲男子搭地鐵下車時，購物袋疑似卡在車門間，遭列車拖行後跌落軌道，最終當場死亡，警方仍在調查事故原因。
據紐約時報報導，紐約布碌崙（布魯克林）一名男子周一晚間搭乘地鐵時發生致命意外，隨身攜帶的購物袋疑似卡在車門間，男子遭列車拖行後跌落軌道，最終不幸身亡。
警方發言人表示，47歲的布碌崙居民博阿亨（Yaw Boahene）周一晚間約6時，在尤蒂卡大道（Utica Avenue）地鐵站準備下車時，購物袋疑似在車門關閉時被夾住。
警方接獲911報案後趕抵現場，在A線列車軌道附近發現博阿亨失去意識。救護人員到場後宣布他當場死亡。目前警方仍在調查事故經過及博阿亨的死亡原因。
地鐵列車拖行乘客並導致死亡的事故相當罕見，但過去也曾發生類似悲劇。
2022年10月，20歲的安康納（Joseph Ancona）在哥倫布圓環地鐵站（Columbus Circle）遭列車拖行身亡。當時警方認為，他的袋子疑似卡在車門間，導致他遭列車沿著月台拖行，最後跌落軌道。
同年6月，37歲的布萊恩特（Marcus Bryant）在布碌崙一列Q線列車與月台之間被卡住，隨後跌落軌道。早期報導曾指他的衣物可能卡在列車車門，但地鐵官員後來否認這項說法。
2019年，39歲的阿拉托雷（Vicente Alatorre）也在中央車站（Grand Central Station）遭列車拖入隧道後死亡。當時外界最初認為他的衣物或袋子卡在車門間，但當局後來否認這項說法。
死者是47歲的布碌崙居民博阿亨（Yaw Boahene）。警方表示，他周一晚間約6時在尤蒂卡大道地鐵站準備下車時發生意外，之後被發現倒臥在A線列車軌道附近。 警方初步研判，他隨身攜帶的購物袋可能在車門關閉時被夾住，導致他未能順利下車，反而被列車拖行，最後跌落軌道並失去意識。 有，雖然這類事故相當罕見，但報導提到近年曾出現多起類似悲劇，包括2022年、2019年的案件；部分案例最初被認為是袋子或衣物卡門所致。
精華 FAQ
死者是47歲的布碌崙居民博阿亨（Yaw Boahene）。警方表示，他周一晚間約6時在尤蒂卡大道地鐵站準備下車時發生意外，之後被發現倒臥在A線列車軌道附近。
警方初步研判，他隨身攜帶的購物袋可能在車門關閉時被夾住，導致他未能順利下車，反而被列車拖行，最後跌落軌道並失去意識。
有，雖然這類事故相當罕見，但報導提到近年曾出現多起類似悲劇，包括2022年、2019年的案件；部分案例最初被認為是袋子或衣物卡門所致。
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