布碌崙華男上州詐騙老婦人5萬元 目前被ICE羈押等候遣返

布碌崙華男上州詐騙老婦人5萬元，目前被ICE關押等候遣返。(奧格登斯堡警察局臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙華男嚴春被控以聯邦機關凍結資產為由，向上州老婦人騙走5萬3000元，後再犯時遭警方逮捕，並被ICE拘留等候遣返。

一名布碌崙 (布魯克林)華男被指控從一名紐約上州的老年婦女處詐騙了5萬多元。這名華男在奧格登斯堡(Ogdensburg)被警方逮捕後，目前仍被移民及海關執法局(ICE )拘留，等候遣返 。這名華男最近提交申請，要求獲釋，但遭到拒絕。

法庭文件顯示，42歲的中國公民嚴春(Chun Yan音譯) 於2月24日從布碌崙開車約六小時抵達一名老年女子位於上州奧格登斯堡的家中。據稱，他之前告訴該女子，如果不向聯邦貿易委員會支付款項，聯邦特工將凍結她的資產。隨後，該名女子向嚴春支付了5萬3000元現金。

不到一個月後，嚴春再次前往該女子家中，試圖騙取另外5萬元。這回等待嚴春的是奧格登斯堡警察局的警員。嚴春於3月19日遭警方逮捕，被指控犯有二級重大盜竊罪、二級重大盜竊未遂罪和四級陰謀罪。

據美國聯邦檢察官辦公室稱，嚴春於3月20日被當地執法部門釋放，但隨後又被ICE逮捕並拘留。他目前仍ICE羈押，等待遣返出境。

嚴春提交了一份移民人身保護令申請，要求獲釋。他在申請書中稱自己「被ICE隨意逮捕」。美國地區法官瓦卡(Meredith A. Vacca)駁回了該申請，依據是「萊利法案」(Laken Riley Act)。美國聯邦檢察官辦公室稱，該法案規定，對於在遭移民拘留時已被逮捕或被控犯有特定罪行的某些人員，必須對其進行移民拘留。