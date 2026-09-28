紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉
據紐約郵報報導，紐約拉瓜地亞機場近日發生一起意外插曲，一名旅客的托運行李因Xbox遊戲機觸發安檢警報，TSA官員進一步檢查後，竟在遊戲機旁發現多張偽造身分證件，旅客也在登機前遭到逮捕。
這起不尋常的案件由運輸安全管理局（TSA）公布。
事件發生於本月，一名旅客在拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）通過TSA安檢時，托運行李突然觸發警報。
TSA在聲明中表示，當時負責螢幕判讀區的TSA官員里奧（Ashley Leo）發現行李因Xbox遊戲機觸發警報，隨即將行李轉送至托運行李檢查區，由運輸安全主管官員拉莫斯（Christopher Ramos）進一步檢查。
沒想到，真正引起注意的並不是Xbox，而是遊戲機旁藏著的東西。
TSA表示，拉莫斯打開行李檢查後，發現一個塑膠袋，裡面裝有數張偽造身分證件，就放在觸發警報的Xbox旁邊。
拉莫斯表示，「我注意到有多張駕照，上面的出生日期和駕照類別各不相同，但所有證件使用的卻是同一張照片。」
他說，「我當時專注於遵循安檢程序，並仔細留意任何看起來不尋常的物品。當我發現這些偽造證件時，我知道必須按照適當程序通報相關情況。」
TSA隨後通知管理人員、機場官員以及紐約與新澤西港務局警察。經確認這些證件都是偽造品後，警方在這名旅客準備登機前不久將其逮捕。
拉瓜地亞機場TSA聯邦安全主任艾西格（John Essig）表示，拉莫斯嚴格遵守標準作業程序，加上高度警覺與現場判斷力，成功阻止這些偽造證件進入機場管制區。
艾西格說，「辨識偽造身分證件，是TSA多層次航空保安措施的重要一環。這有助於確保進入機場管制區的人員確實是其所聲稱的身分，也有助於維護旅客安全。」
這起事件也發生在全美各地TSA官員接連查獲各種離奇藏匿物品之際。
近日，德州達拉斯愛田機場（Dallas Love Field Airport）的TSA官員在例行隨身行李安檢時，發現有人將一把小刀藏在牙膏管內。
佛州坦帕國際機場（Tampa International Airport）的TSA官員日前也發現一把約4吋長的雙刃刀，竟藏在一支棒球棒造型的手電筒裡。
旅客托運行李中的Xbox遊戲機先觸發TSA警報，官員因此將行李送往進一步檢查，沒想到真正引人注意的是遊戲機旁邊藏著的偽造證件。 官員在一個塑膠袋內發現多張偽造身分證件，其中多張駕照的出生日期與類別不同，但使用的都是同一張照片，明顯屬於假證件。 TSA通報警方後，紐約與新澤西港務局警察確認證件為偽造品，並在旅客準備登機前將其逮捕，以防假證件流入機場管制區。
精華 FAQ
旅客托運行李中的Xbox遊戲機先觸發TSA警報，官員因此將行李送往進一步檢查，沒想到真正引人注意的是遊戲機旁邊藏著的偽造證件。
官員在一個塑膠袋內發現多張偽造身分證件，其中多張駕照的出生日期與類別不同，但使用的都是同一張照片，明顯屬於假證件。
TSA通報警方後，紐約與新澤西港務局警察確認證件為偽造品，並在旅客準備登機前將其逮捕，以防假證件流入機場管制區。
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