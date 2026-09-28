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布碌崙年輕男子 車內遭槍擊 性命垂危

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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一名年輕男子在賓士車內遭槍擊，生命垂危。(谷歌街景圖)
一名年輕男子在賓士車內遭槍擊，生命垂危。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)東弗拉布許(East Flatbush)29日凌晨發生槍擊案，一名年輕男子坐在車內遭槍擊，目前生命垂危。

這起槍擊事件發生於29日凌晨大約3時20分，案發地點為拉特蘭路(Rutland Road)980號外面路邊。當時一名27歲的年輕男子坐在一輛黑色賓士車的駕駛座時遭槍手從車外射擊，子彈擊中這名年輕男子頭部左側。救護人員聞訊趕到後，將受害者送往布魯克戴爾大學醫院(Brookdale University Hospital)接受急救，這名受害者傷勢嚴重，生命垂危。

據報導，警方在事發現場的黑色賓士車的車身共找到五個彈孔，在周圍地面找到了8枚彈殼。警方目前正在尋找一輛灰色的四門轎車，這輛轎車在事發後沿著拉特蘭路向東駛去。警方沒有說明是什麼原因導致這起槍擊案，沒有逮捕任何人，也沒有公布嫌犯的照片或對嫌犯的描述。

距離事發地點僅一個鋪位，是一家名為「新金億」的外賣中餐館。該中餐館的鄭老闆介紹，他29日中午才來上班，所以對槍擊事件的經過並不了解。等他到店裡時，那輛黑色賓士車已經被拖走，案發現場也已經清理乾淨了。不過，據他了解，這名受害者案發前在附近一家24小時開放的店裡剛買了一頂帽子，回到車內後不久就遭到了槍擊。

這位來自福州的鄭老闆說，他開這家外賣中餐館已經有30多年了。30多年風風雨雨，各族裔的人在他店裡進進出出。他覺得這個街區還算安全，生意也還過得去。現在就在他店門口發生了這麼一起槍擊案，讓他對周圍街區的安全狀況有了新的認識。

這起槍擊案發生在市警67分局的轄區內。截止9月20日，該分局轄區內今年的槍擊案數量比去年同期下降了65%，從去年的25起下降到今年的9起，槍擊案的受害者從去年的34人下降到11人，下降幅度為67%。

精華 FAQ

  • 事件發生於29日凌晨約3時20分，地點在布碌崙東弗拉布許拉特蘭路980號外的路邊。當時受害者坐在一輛黑色賓士車內，隨後遭車外槍手開槍擊中。

  • 受害者是一名27歲男子，頭部左側中彈，傷勢非常嚴重，情況一度生命垂危。救護人員到場後立即將他送往布魯克戴爾大學醫院急救。

  • 警方在黑色賓士車身上找到5個彈孔，地面上找到8枚彈殼，並追查一輛案後往東駛離的灰色四門轎車。目前尚無人被捕，嫌犯身分與犯案動機也未公布。

槍擊 布碌崙 布魯克林

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