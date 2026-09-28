紐約念大學變難了？CUNY畢業率5年下跌近10%

圖為畢業生示意圖。（美聯社）

據紐約郵報報導，一份令人憂心的新數據顯示，紐約市 立大學（CUNY）各校近5年畢業率大幅下滑，降幅接近10%。

根據CUNY在市長管理報告（Mayor’s Management Report）中公布的數據，CUNY社區大學頒發的副學士學位，原本設計讓全職學生在兩年內完成，但畢業率已從2022年的38.9%，降至2026年的35.5%。

CUNY四年制大學部的畢業率也一路下滑，從2022年的62%，降至最近一個學年度的55.6%。

其中，CUNY旗下知名的「加速副學士學位課程」（Accelerated Study in Associate Programs，簡稱ASAP）降幅更為明顯。這項課程原本設計讓學生在3年內取得副學士學位，其畢業率從2022年的44%，大幅降至2026年的34.5%，降幅接近22%。

ASAP是全美知名的大學教育計畫，透過提供額外的個人、學業及財務支援，協助學生在3年內完成學業，進而提高畢業率。

前CUNY董事維森菲爾德（Jeffrey Wiesenfeld）接受紐約郵報訪問時表示，「這是一個雙重問題。」

他指出，「紐約市公立學校的教育標準大幅下降，而CUNY大多數學生都來自市內公立學校。」

維森菲爾德還認為，CUNY自身的入學及學業標準也有所放寬。他表示，相關標準曾在前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）、彭博（Mike Bloomberg）及前州長帕塔基（George Pataki）任內提高，但之後CUNY又逐步放寬要求。

CUNY共有26所院校，包括11所四年制大學、7所社區大學，以及8所研究所、榮譽學院和專業學校，提供超過70個博士學位課程。

CUNY則表示，畢業率下滑至少部分受到新冠疫情長期影響。

校方指出，「畢業率下降仍受到新冠疫情造成的教育中斷影響，也反映出新生組成的變化。」

CUNY發言人表示，盡管疫情對2019年入學的新生造成「深遠的干擾」，目前的畢業率「仍高於10年前」。

發言人說，「我們看到後續幾屆學生的留校率有所提高，也持續擴大學生支援措施，協助學生跟上進度，在6年或更短時間內完成學業。」

疫情之後，CUNY增加新生學業輔導，也讓學生更容易在兩年制與四年制院校之間轉學，避免因轉學而損失已取得的學分；校方也更加運用數據，在學生學業出現困難時及早介入。

CUNY同時表示，畢業率下降也與ASAP課程快速擴張有關。短短3年間，ASAP服務的全職副學士學位新生比率，已從約12%大幅增加至40%。

不過，CUNY指出，ASAP學生的畢業率仍是非ASAP學生的兩倍。

另一方面，CUNY各校由全職教授授課的學生比率，過去一年也有所下降。

四年制院校中，由全職教授授課的比率從2025年的40.9%降至2026年的39.7%；社區大學則從60.5%降至58.9%。

換句話說，越來越多學生是由兼任教授或兼任講師授課。

不過，CUNY也有一些正面表現。獨立評鑑機構在社會流動性、學費負擔能力，以及協助非富裕家庭學生畢業等方面，對CUNY多所院校給予高度評價。

華盛頓月刊（Washington Monthly）將6所CUNY院校列入美國東北部前40名，包括杭特學院（Hunter College）第6名、紐約市立學院（City College）第19名、勃魯克學院（Baruch College）第20名、雷曼學院（Lehman College）第26名、布碌崙學院（Brooklyn College）第32名，以及約翰傑學院（John Jay College）第34名。

CUNY報告也列出其他正面數據。

疫情爆發後，CUNY招生人數持續增加。2025年至2026年間，總招生人數增加4%，從23萬7671人增至24萬6503人。

其中，社區大學總招生人數增加7%，從7萬6432人增至8萬1883人。

社區大學與四年制大學的新生人數也都增加。社區大學新生增加10%，從1萬3167人增至1萬4433人；四年制大學新生則增加1%，從2萬2323人增至2萬2543人。

此外，攻讀副學士及學士學位的新生，一年後留校率也都有提升。

副學士學位新生的一年留校率從61.5%升至68.7%；學士學位新生則從83.2%升至85.4%。