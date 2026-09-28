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鑽機啟動 哈德遜河時隔百年將再添隧道

記者許君達╱紐約即時報導
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時隔百年後，橫跨哈德遜河的新隧道再次開鏟挖掘。圖中人群後方的巨型鑽掘機9月28日...
時隔百年後，橫跨哈德遜河的新隧道再次開鏟挖掘。圖中人群後方的巨型鑽掘機9月28日宣告開機。(紐約州長辦公室提供)

哈德遜河新鐵路隧道的核心工程28日宣告啟動，兩台鑽掘機將從即日起開動，歷時一年時間，首先完成新澤西端的掘進。這是在上一條隧道開通一個世紀後，哈德遜河下方首次開掘新隧道。

據介紹，28日的啟動儀式結束後，首台鑽掘機將完成最終測試並開啟鑽頭，與之平行工作的另一台機器也將於隨後啟動。兩組鑽機預計在未來一年的時間內，從新州北伯根(North Bergen)附近的隧道西端入口出發，向東鑿穿帕利塞德峭壁(Palisades Cliffs)下方的堅硬基岩，抵達位於新州威霍肯(Weehawken)的竪井，掘進距離約1哩。鑽機預計每天能前進30呎，但須定期停工保養，因此工期將持續一年。此後，兩台舊鑽機將通過豎井移出，由兩台為哈德遜河底部混合岩層量身打造的新機替換進場，完成下穿河床、進入曼哈頓的剩餘工程。

新隧道工程預計開鑿兩條平行的鐵路隧道，在兩期工程中，各有兩台鑽機同時開工、平行前進。即將入場開工的第一組鑽機為單盾機型，專為鑽掘堅硬乾燥岩層設計，每台機器的切削頭直徑28呎8吋、整機長達500呎、總重超過1680噸。切削部利用旋轉式刀頭設計，緊壓前方岩壁並使用液壓推進器將岩層定向擠碎，並由鏟斗和傳送帶移出隧道。在掘進的同時，鑽機附帶的安裝臂還會將預製混凝土管道安裝在已完成鑽掘的洞體中，以固定隧道結構。

橫跨哈德遜河的雙線鐵路是整個西半球運輸最繁忙的客運鐵路路段，平均每日運載數十萬人次的跨州旅行及通勤客流，然而現有的北河隧道(North River Tunnel)建成於1910年，基礎設施老化，2011年還曾受到珊迪颶風重創，此後一直帶病服役，且故障頻發，經常導致美鐵(Amtrak)和新澤西通勤火車(NJ Transit)嚴重延誤。2023年，聯邦政府與紐約和新澤西州達成協議，三方各自出資，開啟「門戶計畫」(Gateway Project)，旨在新建一組雙線跨河鐵路隧道並徹底翻新舊隧道，預計在2040年將紐約賓州車站(Penn Station)至新州紐瓦克之間的客運鐵路升級為四線，以使列車通行能力翻倍。

除北河鐵路隧道外，哈德遜河下方還有兩條公路隧道和兩條PATH捷運隧道，但全部建成於一個世紀前，其中最新的荷蘭隧道(Holland Tunnel)1927年通車，至今已有99年。在開工儀式上，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)將這條新隧道描述為「跨越一代人的夢想」。新澤西國會參議員布克(Cory Booker)表示，「門戶計畫」將為數十萬紐新通勤族提供更可靠的鐵路服務，他們已為此等待了數十年。紐約州國會參議員舒默(Chuck Schumer)則表示，對於紐約來說，隧道暢通後，客、貨、商品與服務自然會流通起來，給紐約帶來每年數以十億計的經濟活力。

鑽掘機切削頭直徑28呎8吋，全長超500呎，總重1680噸。預計其將用一年的時間...
鑽掘機切削頭直徑28呎8吋，全長超500呎，總重1680噸。預計其將用一年的時間鑿穿哈德遜河西岸帕利塞德峭壁下方的堅硬岩層。(紐約州長辦公室提供)

精華 FAQ

  • 工程28日啟動後，首階段將由2台鑽掘機從新州北伯根附近的西端入口出發，先向東掘進約1哩，抵達威霍肯的豎井，之後再接續河床下方工程。

  • 因為現有北河隧道已於1910年建成，老化又常受故障與颶風影響，嚴重拖累美鐵與NJ Transit；新工程將提升可靠性，並為雙線擴充奠定基礎。

  • 門戶計畫預計在2040年前後把紐約賓州車站到新州紐瓦克之間升級為4線，提升列車通行能力並減少延誤，進一步帶動通勤、客運與經濟活動。

曼哈頓 新州

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