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紐約市府設常駐求職中心 協助民眾申請逾1萬4000政府職缺

記者曹馨元╱紐約即時報導
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市府將在曼哈頓下城設立常設求職服務中心，協助民眾進入政府部門工作。(記者許君達／...
市府將在曼哈頓下城設立常設求職服務中心，協助民眾進入政府部門工作。(記者許君達／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)28日宣布，市府將在曼哈頓下城設立常設求職服務中心，協助民眾尋找市府職缺、提交申請，以及了解公務員考試與招聘程序。中心將於10月5日起固定開放免預約諮詢；目前市府各部門合計仍有逾1萬4000個職位空缺。

「紐約市求職中心」(Jobs NYC Center)設於拉菲逸街(Lafayette St.)2號，每周開放五天；民眾可於周一至周四上午10時至下午4時直接到場，無須提前預約。市府表示，現場通常安排三名工作人員提供協助，實際人數視當日活動而定。

中心將協助求職者搜尋職缺、準備申請資料，並解釋公務員考試、候選人名冊及聘用程序。各市府部門也可利用場地舉行招聘會、說明會及面試。除市府職位外，工作人員亦可轉介州府、聯邦政府、與市府簽約的非營利機構，以及其他公共服務領域的工作機會。

「每名紐約客都應有公平機會找到一份好工作，包括進入市府、服務自己居住的城市」，曼達尼表示，申請市府工作不應複雜得讓求職者無所適從。

根據市主計長李文(Mark Levine)辦公室統計，截至8月31日，紐約市共有29萬2808名員工，但核定職位總數為30萬7199個，亦即仍有1萬4391個空缺，空缺率為4.68%。

其中，市兒童服務管理局(ACS)有676個空缺，空缺率為9.62%，並預定於10月5日、12日及19日在新中心舉行招聘說明會；市社會服務局則有1860個空缺，空缺率達14.87%。

市府招聘程序長期被批評過於繁複。市議會公務員及勞工委員會主席阿爾德博爾(Shirley Aldebol)曾指出，部分求職者即使已從公務員候選名冊中獲選，仍可能再等約半年才正式到職；若整個招聘過程長達一年半，求職者往往早已另覓工作，令市府白白流失人才。

有興趣的民眾可登入nyc.gov/jobsnycnow查看招聘活動，電郵[email protected]，或致電(888) SBS-4NYC查詢。

精華 FAQ

  • 「Jobs NYC Center」將協助求職者搜尋市府職缺、準備申請文件，並說明公務員考試、候選人名冊與聘用程序，也可轉介其他公共服務工作機會。

  • 中心設於曼哈頓下城拉菲逸街2號，自10月5日起固定開放；民眾可於周一至周四上午10時至下午4時直接到場，無須提前預約。

  • 截至8月31日，紐約市核定職位為30萬7199個，實際僅有29萬2808名員工，仍缺1萬4391人；其中ACS與社會服務局空缺率偏高。

紐約市 曼達尼

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