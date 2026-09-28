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康乃爾大學2年前疑似性侵輪暴案 檢方重啟調查

中央社紐約28日綜合外電報導
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美國本月稍早一起民事訴訟引發外界對2024年康乃爾大學（Cornell Univ...
美國本月稍早一起民事訴訟引發外界對2024年康乃爾大學（Cornell University）兄弟會成員涉嫌「輪暴」事件的憤怒後，紐約州中部檢察官表示，檢方將重啟調查。美聯社

美國本月稍早一起民事訴訟引發外界對2024年康乃爾大學（Cornell University）兄弟會成員涉嫌「輪暴」事件的憤怒後，紐約州中部檢察官表示，檢方將重啟調查。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）在聲明中表示，檢方正考慮是否針對這起事件提出刑事指控，但他指出，民事訴狀中的指控與這名女子2年前向警方提供的證詞「截然不同」。

范豪頓告訴ABC News：「我們的目標是在某女（Jane Doe）配合下，將此案提交給湯普金斯郡大陪審團。」

他說：「我們希望重新審查是否存在我們2024年11月時並不知情的新證據，而這些證據如今已經出現，可能改變我們對此案的評估，並使大陪審團裁定存在犯罪行為。」

不到2週前，一名前康乃爾大學學生提起民事訴訟，指控康乃爾大學Chi Phi兄弟會7名成員對她下藥、侵害並輪暴。

根據檢方說法，事件發生後，康乃爾大學的Chi Phi兄弟會已被禁止在校園內活動，但涉案成員當時均未面臨刑事指控。

范豪頓表示，檢方2024年未提出指控，是因為這名女子向警方提供的證詞中，未指稱自己遭下藥，也未表示自己未同意參與性活動。

范豪頓說：「她從未說過自己在不知情的情況下被下藥。她承認是在自願且知情的情況下使用藥物和飲酒。她並未指稱自己被強迫參與任何行為。她也未表示自己在兄弟會房屋內的任何時間點處於身體無助、昏迷或無法自理的狀態。」

這名女子的委任律師吉夫拉（Thomas P. Giuffra）對范豪頓的說法提出異議，並指責當局從未對他的當事人進行後續聯繫。

他指出：「依我的經驗，與遭侵害倖存者交談需要細心、理解和專業訓練。一般的校園警察並不具備這些技能。這應該是受過專業訓練的刑警或地方檢察官的職責。然而，從未有具備這些技能的人員與這名女子聯繫。」

范豪頓接受ABC News專訪時承認，他依賴康乃爾大學校警進行的調查，並表示他的辦公室並未「獨立調查」這些指控；他稱這項政策與紐約州北部許多郡的做法一致。

康乃爾大學21日發表聲明表示，校方對性暴力指控「極為重視」，其民權辦公室以及學生行為與社區標準辦公室「已根據大學政策針對指控進行調查和檢視」。

精華 FAQ

  • 因為近期民事訴訟引發社會關注，檢方認為可能出現了2024年未掌握的新證據，足以影響對案件的判斷，因此決定重新審查並考慮提交大陪審團。

  • 檢方表示，女子2年前向警方的說法中，並未指稱遭下藥，也沒有說自己未同意參與性活動，且未描述自己處於昏迷或無法自理狀態，因此當時未起訴。

  • 女子律師批評當局未由受過訓練的人員持續聯繫當事人，認為調查不夠專業；康乃爾大學則表示對性暴力指控極為重視，校內相關單位已依政策進行調查與檢視。

紐約州 康乃爾大學 性侵

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