布碌崙8大道發生深夜襲擊搶劫案 警方通緝嫌犯
布碌崙(布魯克林)華人聚居區8大道近日發生一起深夜襲擊搶劫案。警方27日公布了一名嫌犯的照片，通緝此案嫌犯。警方希望知情者或目擊者及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。
此案發生在市警66分局的轄區內。根據警方報告，17日(周四)凌晨3時5分左右，在8大道和42街的交叉路口，一名身份不明的男子接近了兩名受害者，其中一名為29歲的男性，另一名為24歲的男性。這名不明身分的男子隨後毆打了29歲受害者的臉部，並用鎖喉的方式控制住兩名受害者，從兩人身上搶走了約150元現金，然後徒步逃離作案現場，方向不明。
警察和急救人員聞訊趕到現場後，急救人員當場對這兩名受害者進行了治療，而警察則對兩人進行了詢問。這兩名受害者目前情況穩定。
根據警方提供的照片，這名嫌犯為一名深膚色男子，身材中等，身體壯實，上唇留著鬍鬚。這名嫌最後一次出現時頭上纏著白色頭巾，身穿深藍色運動衣和運動褲，腳上穿著一雙黑色運動鞋。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
案件發生在市警66分局轄區內的8大道與42街交叉路口，時間約為17日凌晨3時5分左右，屬於深夜時段。 警方指嫌犯先毆打29歲男子的臉部，再以鎖喉方式控制2名受害者，最後從兩人身上搶走約150元現金後徒步逃逸。 警方已公布嫌犯照片，呼籲目擊者提供線索，可致電(800)577-TIPS(8477)、上網或用手機簡訊、X平台及CS-NYC應用程式通報，線索全程保密。
精華 FAQ
案件發生在市警66分局轄區內的8大道與42街交叉路口，時間約為17日凌晨3時5分左右，屬於深夜時段。
警方指嫌犯先毆打29歲男子的臉部，再以鎖喉方式控制2名受害者，最後從兩人身上搶走約150元現金後徒步逃逸。
警方已公布嫌犯照片，呼籲目擊者提供線索，可致電(800)577-TIPS(8477)、上網或用手機簡訊、X平台及CS-NYC應用程式通報，線索全程保密。
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