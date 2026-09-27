布碌崙8大道發生深夜襲擊搶劫案 警方通緝嫌犯

布碌崙8大道發生一起襲擊搶劫案，警方通緝嫌犯。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)華人 聚居區8大道 近日發生一起深夜襲擊搶劫案。警方27日公布了一名嫌犯的照片，通緝此案嫌犯。警方希望知情者或目擊者及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警66分局的轄區內。根據警方報告，17日(周四)凌晨3時5分左右，在8大道和42街的交叉路口，一名身份不明的男子接近了兩名受害者，其中一名為29歲的男性，另一名為24歲的男性。這名不明身分的男子隨後毆打了29歲受害者的臉部，並用鎖喉的方式控制住兩名受害者，從兩人身上搶走了約150元現金，然後徒步逃離作案現場，方向不明。

警察和急救人員聞訊趕到現場後，急救人員當場對這兩名受害者進行了治療，而警察則對兩人進行了詢問。這兩名受害者目前情況穩定。

根據警方提供的照片，這名嫌犯為一名深膚色男子，身材中等，身體壯實，上唇留著鬍鬚。這名嫌最後一次出現時頭上纏著白色頭巾，身穿深藍色運動衣和運動褲，腳上穿著一雙黑色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。