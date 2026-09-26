東北風暴襲紐約 布碌崙8大道街道冷清、東紐約1人遭樹木砸亡

在皇后區法拉盛，不少居民則提前安排買菜與出行。晚間街上行人稀少，超市裡顧客也不多，未見民眾集中採購，整體氣氛平靜。(記者高雲兒 / 攝影)

本周末美東地區迎來東北風暴(Nor’easter)，紐約市各區嚴陣以待，布碌崙 (布魯克林 )華社8大道 以往周末熱絡的人潮也明顯減少，原先滿布路邊的攤商與路邊攤也紛紛提早收班。

而商家更是直面天候帶來的影響。位於8大道的愛新鮮超市店員施女士表示，今日購物的顧客數量比起以往周末都要少，僅有周五晚間有較多顧客提前採購，但未見有任何囤買特定品項的情況。施女士亦表示，超市也並未提前打烊或是縮短營業時間，近期僅有在二月的暴風雪唯一因天氣減班。

在8大道賣菜的陳先生也表示，因風暴的關係顧客量明顯下滑，為避免極端天氣帶來的強風與暴雨影響，他們周日不會營業，但所幸蔬菜的保鮮期較長所以他並不擔心不擺攤會導致食物腐敗，他直言「天氣差也沒辦法，這也不是我們能控制的事。」

販售水果的攤商易先生則是表示，受天氣影響，周六當日的生意的確較平常慘淡，但周五有較多顧客提前採買如桃子、龍眼等較耐放的水果。他亦表示，碰上盛產桃子的季節，為在銷量好的時機多賣一些水果，即使周六人潮不多他還是決定出來擺攤，「都是為了討生活嘛！」

平時往返布碌崙8大道與法拉盛的華人小巴班次不因風暴而減班或停駛，將繼續維持每30分鐘或45分鐘頻率發車。

此外，在布碌崙東紐約區(East New York)發生東北風暴首起死亡事件。據警方表示，下午3時30分左右，強風吹倒歐幾里得大道(Euclid Avenue)700號附近一棵大樹，壓中一名56歲男子，造成他全身多處受創，送往布魯克戴爾大學醫院醫學中心(Brookdale University Hospital Medical Center)時情況危急，約5時過後宣告不治，死者身分尚未公布。

26日陣風時速最高達60哩，27日部分地區陣風預計將增強至時速80哩。

東北風暴來襲，布碌崙華社8大道以往周末熱絡的人潮也較過往周末明顯減少。(記者馬璿／攝影)

不太繁忙的法拉盛華人超市。(記者高雲兒 / 攝影)