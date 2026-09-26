東北風暴來襲 MTA關閉康尼島車廠防洪門 嚴陣以待

大都會運輸署(MTA)已關閉布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)與皇后區霍華德海灘(Howard Beach)列車車廠的防洪門，圖為曼哈頓下城總部的應變指揮室。(取自MTA)

東北風暴(nor'easter)26日至27日侵襲紐約都會區，可能帶來強風、豪雨及沿岸淹水。大都會運輸署(MTA )已關閉布碌崙 (布魯克林)康尼島 (Coney Island)與皇后區霍華德海灘(Howard Beach)列車車廠的防洪門，並備妥清障列車、密切監控低窪及沿岸路線。MTA主席兼執行長利伯(Janno Lieber)表示，強風吹倒沿線樹木是目前最大隱憂。

利伯24日表示，康尼島與霍華德海灘兩座車廠均位於易淹水地區，面對強烈沿岸風暴時尤其脆弱。「許多車廠位於低窪地區，一旦淹水，就會影響我們發車的能力。淹水會癱瘓電力系統，讓列車無法移動，所以我們特別著重保護車廠。」MTA表示，工作人員也正在檢查、清理排水溝，並部署防洪設備。

這場風暴預計帶來最高時速40英里的強風。利伯指出，洛克威(Rockaway)A線及數條穿越南布碌崙的地面路線將是監控重點，尤其是位於下凹路塹、而非高架結構的路段。「強風通常就意味著樹木倒塌。大家都以為地鐵不是在地下就是在高架上，但地鐵系統有些路段位於開放式路塹，旁邊就是樹木，而且往往是老樹，很容易被風吹倒。」MTA已備妥清障列車，隨時清除軌道上的障礙物。

利伯指出，雖然強風是較大的隱憂，但若出現豪雨，雨水仍可能灌入地鐵系統部分區域。今年夏天幾場強烈暴風雨期間，地鐵站淹水的影片就曾在社群媒體上廣傳。MTA正與市府合作，在部分最脆弱地區加高路緣並更新街道集水系統。

利伯表示，MTA也正在史泰登島卡斯爾頓巴士車廠(Castleton Bus Depot)等其他脆弱地點進行大規模防洪措施。巴士系統方面，負責調度全市巴士營運的「巴士指揮中心」周末將全員待命，調度員將監控淹水狀況，必要時繞道行駛。殘障人士接送服務(Access-a-Ride)週末照常運作，但也可能因淹水改道。

此外，北方鐵路(Metro-North Railroad)方面，MTA正為哈德遜線(Hudson Line)及紐哈芬線(New Haven Line)等臨水路線可能淹水預作準備。長島鐵路(LIRR)也將備妥清障列車與卡車，清除軌道上的倒樹。利伯說，MTA已與長島地區電力業者公共服務企業集團保持聯繫，以防陣風吹倒電線影響服務。

此外，MTA轄下七座橋梁自25日午夜起禁止空載聯結車及雙拖車卡車通行，以免遭強風吹翻，禁令將持續整個周末。