東北風暴襲紐約 航班誤 中央公園活動取消 霍楚：未結束

強勁東北風暴26日挾暴雨與強風襲擊紐約都會區，國家氣象局表示，沿岸洪水可能比原先預期嚴重，州長霍楚(Kathy Hochul)亦警告風暴遠未結束，(記者范航瑜╱攝影)

強勁東北風暴26日挾暴雨與強風襲擊紐約都會區，國家氣象局表示，沿岸洪水可能比原先預期嚴重。州長霍楚 (Kathy Hochul)警告風暴遠未結束，滿月更是可能將進一步推高海潮。紐約市未來數日累計雨量可達三至六吋，長島則料有四至六吋。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)發布的旅遊警示將持續至27日(周日)上午。

氣象局氣象學家古德曼(Bill Goodman)表示，各地陣風多達每小時45至55哩，共和機場(Republic Airport)一度錄得61哩，風勢預計整日維持；最穩定的降雨將在26日晚間、風暴最接近區內時出現，惡劣天氣可能延續至28日(周一)。

中央公園 (Central Park)「全球公民音樂節」(Global Citizen Festival)及森林小丘體育場(Forest Hills Stadium)音樂節均取消。全球公民音樂節主辦方表示，考量數萬名觀眾、表演者及工作人員安全，最終決定停辦。這也是活動舉辦14年來首次因天候取消。洋基隊與金鶯隊26日賽事也提前併入25日雙重賽。原定26日在曼哈頓華埠勿街舉行的中秋社區同樂日「千里同席‧月聚華埠」亦延期至下周。

風暴來臨恰逢中秋節前後滿月時刻，晚間滿月可能進一步推高海潮，引發的沿岸洪水備受關注。長島南岸(South Shore)至河頭鎮(Riverhead)一帶，以及皇后區洛克威(Rockaways)和布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)均面臨風險。霍楚說，曼哈頓砲台公園(Battery Park)濱水步道上午已有約一呎積水，晚間部分海域浪高可達20呎，呼籲民眾遠離海灘。

市府監測顯示，皇后區霍華德海灘(Howard Beach)、遠洛克威(Far Rockaway)及玫瑰谷(Rosedale)出現嚴重水浸，布碌崙紅鉤區(Red Hook)及皇后區寬水道等地也有中度水浸。官員促請低窪沿岸居民把車停到高處，地下室住戶若遇水浸應準備撤往高地。

長島電力公司上午通報逾1萬7800戶停電；新澤西兩家電力公司合計約2萬3000戶受影響。霍楚說，全州約2萬2000戶停電，聯合愛迪生公司另報約1300戶受影響。甘迺迪國際機場離境航班平均延誤約15分鐘且有惡化趨勢。霍楚此前已宣布紐約市及威徹斯特郡(Westchester County)、納蘇郡(Nassau County)和蘇福克郡(Suffolk County)進入緊急狀態。