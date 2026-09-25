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布碌崙大西洋大道街頭嘉年華27日登場 10街區免費同樂

記者馬璿／紐約即時報導
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一年一度的大西洋大道街頭嘉年華(Atlantic Antic)將於9月27日(周...
一年一度的大西洋大道街頭嘉年華(Atlantic Antic)將於9月27日(周日)重返布碌崙大西洋大道。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)下城的第51屆大西洋大道街頭嘉年華(Atlantic Antic)將於27日(周日)重返大西洋大道，活動範圍涵蓋希克斯街(Hicks St.)至第4大道(Fourth Ave.)之間共10個街區，將提供美食、音樂、購物及親子活動。當日活動時間為中午12時至下午6時，歡迎各年齡層民眾免費入場。

親子活動方面，會場設有三個兒童專區，整個下午亦將安排多場表演。由布碌崙橋家長網絡(Brooklyn Bridge Parents)主辦、展望學校(Prospect Schools)贊助的「Playtopia」遊樂區，將於中午12時至下午4時在波倫廣場(Boerum Place)開放，提供多項免費活動，包括與布碌崙博物館(Brooklyn Museum)合作的漫畫藝術創作、樂高積木、手工藝及紙箱迷宮。

同樣位於波倫廣場的兒童區(Kids Zone)開放至下午6時，設有充氣城堡、騎小馬及臉部彩繪等需購票的遊樂項目。

此外，大西洋大道沿線另有多項免費表演。Bindlestiff Family Cirkus將於下午1時、3時及5時，在亨利街(Henry St.)與法院街(Court St.)之間演出。奈文斯街(Nevins St.)則有大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)呈獻的「Kids Rock for Kids」節目，由年輕音樂人輪番引領舞台。

兒童節目以外，嘉年華也為一般民眾安排音樂及其他活動。來自遠東的音樂人將在克林頓街舞台(Clinton Street Stage)演出。而位於第3大道與第4大道之間的社區舞台(Community Stage)，將舉辦「Antic Sing」歌唱比賽，曲目涵蓋1970年代至2000年代的歌曲。沿途並有攤商、餐廳及商店設攤營業。

交通方面，民眾可搭乘地鐵、公車、長島鐵路(LIRR)、渡輪，或騎自行車、開車前往。鄰近地鐵站包括霍伊特街站(Hoyt St.)、霍伊特-斯克默霍恩站(Hoyt-Schermerhorn)及大西洋大道-巴克萊中心站(Atlantic Av-Barclays Ctr)，長島鐵路乘客則可在大西洋總站(Atlantic Terminal)下車。

精華 FAQ

  • 活動將於27日周日舉行，地點在布碌崙下城的大西洋大道，範圍從希克斯街到第4大道，共涵蓋10個街區，開放時間為中午12時至下午6時。

  • 親子活動包括3個兒童專區，其中Playtopia提供漫畫藝術、樂高、手工藝與紙箱迷宮等免費項目；Kids Zone則有充氣城堡、騎小馬和臉部彩繪等需購票遊樂。

  • 活動安排有Bindlestiff Family Cirkus、Kids Rock for Kids、街舞歌唱比賽與音樂演出；民眾可搭地鐵、公車、LIRR、渡輪，也可騎車或開車前往。

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