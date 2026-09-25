紐約又傳「下水道尋寶」班森賀3男今晨爬出人孔蓋

紐約市近期接連發生有人從下水道進出事件。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約市 近來接連發生有人從人孔爬出的事件，市警局(NYPD)表示，25日(周五)清晨又有三名男子在布碌崙 (布魯克林)班森賀(Bensonhurst)被目擊從下水道爬出。同一天，稍早在曼哈頓 上東城(Upper East Side)爬出人孔被捕的兩名男子出庭應訊，其中一人據稱向警方表示，他們進入下水道是為了尋找值錢物品。目前警方尚未證實近期數起案件之間是否有關聯，亦未公布是否為集團犯罪。

市警局官員表示，最近一起則是收穫一名目擊者通報，25日凌晨4時30分左右撥打911報案，並引導警員前往班森賀貝瑞吉公園道(Bay Ridge Parkway)與17大道交界處。報案人稱看到三名身穿鮮豔衣物的男子從人孔爬出，但警方抵達現場時，人孔蓋已經闔上。警方正在附近搜尋監視器畫面，目前尚未逮捕任何人。

上東城事件則發生在23日(周三)凌晨4時35分左右。警方表示，26歲的羅德里格斯(Kevin Rodriguez)、25歲的雷維隆(Samuel Reveron)及另一名未公布身分的嫌犯，被目擊從公園大道(Park Ave)近東61街的人孔爬出，地點距離洛伊斯麗晶酒店(Loews Regency New York)僅數步之遙。三人隨後分乘兩輛車沿公園大道向北逃離。

警方於24日(周四)在兩人位於皇后區的住家附近將其逮捕。兩人25日在曼哈頓法院被控非法侵入及串謀罪，均獲准在監督下獲釋，預計11月25日再度出庭。

據檢方表示，雷維隆曾向一名警員稱進入下水道，是為了找掉進排水溝裡的值錢東西。此外，警方表示，雷維隆被捕時無照駕駛，另因此被控相關罪名。他過去曾在皇后區因刑事毀損被捕一次。羅德里格斯則無前科。

由於事發時正值聯合國大會期間，當時包括以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)在內的多位政要下榻該酒店，警方因此加強周邊警戒。一名知情的聯邦執法消息人士表示，兩名嫌犯看來並無惡意，對酒店內的政要也不構成威脅，屬於市內地下搜尋貴金屬的趨勢。

市警局在聲明中表示，「過去幾個月來，我們已看到多起有人在暴風雨過後進入下水道系統，尋找值錢物品及其他廢金屬的事件。」聲明指出，此次事件符合相同模式，但考量到聯大期間及地點敏感，市警局基於謹慎，正在進行額外的安全巡查。

今年以來，類似事件已在皇后區中村(Middle Village)、布碌崙格雷夫森(Gravesend)及威廉斯堡(Williamsburg)，以及曼哈頓賓州車站(Penn Station)和麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)附近陸續傳出。許多人被監視器拍到從人孔爬出後消失在夜色中，目前當局仍未釐清數起案件是否有關聯以及各案件的動機。