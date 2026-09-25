紐約又傳「下水道尋寶」班森賀3男今晨爬出人孔蓋
紐約市近來接連發生有人從人孔爬出的事件，市警局(NYPD)表示，25日(周五)清晨又有三名男子在布碌崙(布魯克林)班森賀(Bensonhurst)被目擊從下水道爬出。同一天，稍早在曼哈頓上東城(Upper East Side)爬出人孔被捕的兩名男子出庭應訊，其中一人據稱向警方表示，他們進入下水道是為了尋找值錢物品。目前警方尚未證實近期數起案件之間是否有關聯，亦未公布是否為集團犯罪。
市警局官員表示，最近一起則是收穫一名目擊者通報，25日凌晨4時30分左右撥打911報案，並引導警員前往班森賀貝瑞吉公園道(Bay Ridge Parkway)與17大道交界處。報案人稱看到三名身穿鮮豔衣物的男子從人孔爬出，但警方抵達現場時，人孔蓋已經闔上。警方正在附近搜尋監視器畫面，目前尚未逮捕任何人。
上東城事件則發生在23日(周三)凌晨4時35分左右。警方表示，26歲的羅德里格斯(Kevin Rodriguez)、25歲的雷維隆(Samuel Reveron)及另一名未公布身分的嫌犯，被目擊從公園大道(Park Ave)近東61街的人孔爬出，地點距離洛伊斯麗晶酒店(Loews Regency New York)僅數步之遙。三人隨後分乘兩輛車沿公園大道向北逃離。
警方於24日(周四)在兩人位於皇后區的住家附近將其逮捕。兩人25日在曼哈頓法院被控非法侵入及串謀罪，均獲准在監督下獲釋，預計11月25日再度出庭。
據檢方表示，雷維隆曾向一名警員稱進入下水道，是為了找掉進排水溝裡的值錢東西。此外，警方表示，雷維隆被捕時無照駕駛，另因此被控相關罪名。他過去曾在皇后區因刑事毀損被捕一次。羅德里格斯則無前科。
由於事發時正值聯合國大會期間，當時包括以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)在內的多位政要下榻該酒店，警方因此加強周邊警戒。一名知情的聯邦執法消息人士表示，兩名嫌犯看來並無惡意，對酒店內的政要也不構成威脅，屬於市內地下搜尋貴金屬的趨勢。
市警局在聲明中表示，「過去幾個月來，我們已看到多起有人在暴風雨過後進入下水道系統，尋找值錢物品及其他廢金屬的事件。」聲明指出，此次事件符合相同模式，但考量到聯大期間及地點敏感，市警局基於謹慎，正在進行額外的安全巡查。
今年以來，類似事件已在皇后區中村(Middle Village)、布碌崙格雷夫森(Gravesend)及威廉斯堡(Williamsburg)，以及曼哈頓賓州車站(Penn Station)和麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)附近陸續傳出。許多人被監視器拍到從人孔爬出後消失在夜色中，目前當局仍未釐清數起案件是否有關聯以及各案件的動機。
事件發生在25日凌晨4時30分左右，地點是布碌崙班森賀的貝瑞吉公園道與17大道交界。目擊者報警稱看到3名穿鮮豔衣物的男子從人孔爬出。 兩人被控非法侵入及串謀罪，另其中一人還因無照駕駛遭加控相關罪名。法官准許他們在監督下獲釋，並排定11月25日再度出庭。 警方尚未證實多起案件是否互有關聯，但表示近幾個月確有多人在暴風雨後進入下水道尋找值錢物品或廢金屬，初步看來較像市內「下水道尋寶」現象。
精華 FAQ
事件發生在25日凌晨4時30分左右，地點是布碌崙班森賀的貝瑞吉公園道與17大道交界。目擊者報警稱看到3名穿鮮豔衣物的男子從人孔爬出。
兩人被控非法侵入及串謀罪，另其中一人還因無照駕駛遭加控相關罪名。法官准許他們在監督下獲釋，並排定11月25日再度出庭。
警方尚未證實多起案件是否互有關聯，但表示近幾個月確有多人在暴風雨後進入下水道尋找值錢物品或廢金屬，初步看來較像市內「下水道尋寶」現象。
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