紐約教師上課先搶車位 提早1小時出門 甚至花100元求租

圖為紐約市學生和家長在前往學校的路上得繞過積雪前行。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，對紐約市 不少公立學校教師而言，每天上班除了備課、教學，還得面對另一場「戰爭」搶停車位。

伊萊亞斯（Janet Elias）過去10年每月花100美元，向皇后區 艾利池公園（Alley Pond）一名屋主租用私人車道停車位，換取每天上午7時30分至下午3時的固定車位。

伊萊亞斯自2005年起擔任紐約市公立學校教師，曾在附近的PS 46擔任科技教師。由於學校周邊一位難求，她過去經常得花大量時間找車位，即使把範圍擴大到距離學校步行30分鐘的地方，也不一定找得到。

「天啊，要是下雪，那就真的別想了。那時候你真的慘透了。」伊萊亞斯告訴紐約郵報。

如今已退休的伊萊亞斯仍透過網路及出席市議會會議，為現任教師爭取權益。她把教師停車問題列為最關心的議題之一，而現任教育工作者表示，情況近年來只會越來越糟。

．每天提早1小時出門 繞40分鐘只為找車位

來自皇后區、曼哈頓 及布朗士的教師告訴紐約郵報，每天早晨上班，第一件事就是加入「搶車位大戰」。

有教師每天甚至提早1個多小時出門，明明通勤根本不需要那麼久，卻知道自己抵達學校後，可能得花40至50分鐘，在附近街區不停繞圈找停車位。

部分教師表示，學校周邊居民會刻意以特定方式停車，讓教師更難找到位置；有人認為，這是因為居民自己也面臨停車位不足的問題，也有人認為，居民可能希望教師乾脆拿出不高的薪水，花錢租用私人車道。

一名不願公開身分的市府官員則表示，教師可以考慮搭乘大眾運輸工具，甚至騎自行車直接前往學校，並認為這項問題並非所有教師都會遇到，因為不少教育工作者本來就搭乘地鐵通勤。

但伊萊亞斯認為，這並非總是可行，尤其是從長島通勤，或任教於交通不便、必須多次轉乘才能抵達的學校，教師更難單靠大眾運輸解決通勤問題。

根據2024年紐約市人口普查資料，紐約市教育局（DOE）員工中，近50%搭乘大眾運輸工具通勤，21%自行開車，僅2%騎自行車。

．校側停車位改供校車 教師收到逾150美元罰單

一名38歲、任教於南布朗士的教師表示，自己每天早上7時35分才開始工作，卻得在清晨5時15分起床，確保有足夠時間找到安全的停車位。

這名教師在教育局工作已有14年，每天從楊克斯（Yonkers）通勤約40分鐘。他說，停車一直都很困難，但去年情況更加惡化。

當時警方告訴學校教職員，過去被視為教師最後一塊「安全地帶」的校側停車區，如今嚴格限定供校車使用。

「有房東抱怨學校造成周邊停滿車輛。」他說，「警方告訴我們，學校前面的停車標誌是專門給校車使用的。」

此後，教師開始收到超過150美元的違規停車罰單。讓他們感到不滿的是，校車實際上並不會停在指定車道，使得這些位置經常整天閒置。

這名教師曾因停車問題走投無路，在TikTok上發文抱怨，引起當地一名州眾議員注意，但目前仍沒有解決方案。

「我只希望我們能修改街道標誌，讓教師可以停在學校前方，繼續教導南布朗士那些非常優秀的孩子。」他說。

．新校舍也沒停車位 教師被迫到商家找位置

對於在新校舍任教的教師而言，想增加停車位也未必有辦法。

紐約市教師聯合會（United Federation of Teachers）表示，全市教育局停車位的數量及位置都有上限。即使學校搬遷到另一棟建築，也無法將原本指定的停車位「轉移」到新校址，讓更多教師陷入停車困境。

位於皇后區北方大道（Northern Boulevard）的皇后創新中心（Queens Innovation Center）就是一個例子。

一名高中教師告訴紐約郵報，這座校園於2025年9月啟用後，教師一直為停車問題傷透腦筋。

她表示，校園沒有實際可行的教職員停車選項，迫使部分教師到附近商家尋找車位，包括麥當勞（McDonald's）、Staples及當地購物中心。

結果，有些教師不僅找不到車位，甚至遭到拖吊。

她表示，這座耗資1.788億美元的校園雖然擁有最先進的科學實驗室、奧運規格體育館，並與彭博慈善基金會（Bloomberg Philanthropies）合作，卻仍沒有為教師及教職員增設停車場。

紐約市教師停車問題並非新鮮事，相關爭議已延續近20年。

根據法院紀錄，紐約市教育局在2007年曾核發超過6.3萬張停車許可證，但當時全市教育局停車位僅約2.5萬個。

之後，彭博（Michael Bloomberg）擔任市長期間，為打擊市府員工疑似濫用停車許可的情況，大幅削減停車許可證數量。當時部分市府員工被指控長期占用路邊停車位，導致交通壅塞及空氣污染問題。

如今，即使是少數拿到停車許可的教師，也不一定能找到路邊停車位。戶外餐飲棚及Citi Bike自行車停放設施持續占用路邊空間，也進一步壓縮停車空間。

一名前PS 62教師告訴紐約郵報，她曾連續4年每天清晨5時50分出門，6時30分前抵達學校，只為搶一個停車位，最後實在受不了，決定每月花100美元租用私人車位。

這名教師來自長島，每天通勤至皇后區Chester Park，擔任二年級教師。她表示，在該校任教5年間，停車問題越來越嚴重。

「所有老師都有同樣的感受。」她說，「我們拿不到教師停車證，因為那裡是住宅區，而當地居民停車時，會停成讓其他車輛根本塞不進去的方式。」

部分教師認為，停車問題反映的不只是車位不足，更涉及市府對教育工作者的資源配置。

伊萊亞斯表示，她認為市長及其他市府官員應該為教師做得更多。她也提到，紐約市持續增加自行車道，占用原本有限的路邊空間，教師卻只能爭奪剩餘停車位。

「如果他要開始為市府員工提供托兒服務，那他也應該為教師提供停車位。」伊萊亞斯說。

「這種情況已經持續23年了，根本沒有人在乎。」伊萊亞斯說。

這名退休教師如今仍持續為昔日同事爭取停車空間。

「我當了這麼多年老師，從來沒有感覺到市府把我們當成優先事項。」