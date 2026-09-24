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多名親巴議員聯大堵路被捕 霍楚斥內唐亞胡失實

記者范航瑜╱紐約即時報導
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以色列總理內唐亞胡24日在聯合國大會發表演說。（歐新社）
以色列總理內唐亞胡24日在聯合國大會發表演說。（歐新社）

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)24日在聯合國大會演說前，約400名親巴勒斯坦示威者堵塞曼哈頓第一大道，數十人被捕，包括多名市長曼達尼(Zohran Mamdani)的進步派盟友以及蘇珊莎蘭登(Susan Sarandon)等多位好萊塢演員。同日，州長霍楚(Kathy Hochul)反駁內唐亞胡指曼達尼同情哈瑪斯的說法，稱其並未說實話。

由「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)組織的示威在聯合國總部以南舉行，眾人手持「結束種族滅絕」橫幅，封鎖北向車道。警員下令清場後，把戴上手銬的示威者押上警車。

被捕者包括今年民主黨國會初選勝出的雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)、市議員奧賽(Chi Ossé)、州眾議員葛拉格(Emily Gallagher)，以及紐約市民主社會主義黨共同主席戈迪洛(Gustavo Gordillo)。雪佛利爾在被捕前表示，「不能實施種族滅絕後，仍在紐約街頭自由行走。」曼達尼曾在民主黨國會初選中為雪佛利爾背書。

市主計長蘭德(Brad Lander)也到場，但警方要求民眾離開車道時退到一旁。他表示，因下午另有行程，決定不被拘留。曼達尼此前稱不會上街抗議內唐亞胡，當日則與荷蘭首相會面。演員蘇珊莎蘭登和漢娜愛因賓德(Hannah Einbinder)亦遭拘捕；演員艾略特佩吉(Elliot Page)也被拍到堵路抗議。

▲ 影片來源：X平台@jvplive（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

內唐亞胡訪紐前發布影片，指控曼達尼支持2023年10月7日襲擊以色列的哈瑪斯，並煽動針對猶太市民的「暴亂」，還揚言在演說中點名他。曼達尼回應，這些說法並不屬實，並再次提及國際刑事法院2024年向內唐亞胡發出的逮捕令；該令指控他在加薩涉嫌戰爭罪與危害人類罪，以色列否認指控。

霍楚接受WNYC訪問時表示，曼達尼從未支持哈瑪斯，反而明確稱其為恐怖組織，「這與內唐亞胡的說法完全相反，他損害了自己的可信度。」霍楚說，她理解以色列經歷襲擊後的痛苦，但內唐亞胡到訪紐約之際升高衝突並散布失實言論，必須受到指正。

精華 FAQ

  • 示威由「猶太和平之聲」發起，地點在聯合國總部以南的曼哈頓第一大道，約有400人參與，並封鎖北向車道，後來警方到場清場。

  • 被捕者包括民主黨國會初選勝出的雪佛利爾、市議員奧賽、州眾議員葛拉格，以及紐約市民主社會主義黨共同主席戈迪洛，另有多名演員被拘捕。

  • 霍楚指出，曼達尼從未支持哈瑪斯，反而明確稱其為恐怖組織，認為內唐亞胡指他同情哈瑪斯的說法並不屬實，且損害了自身可信度。

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