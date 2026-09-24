紐約堵車費撥500萬 補助夜間送貨…華埠餐館超市可受惠

堵車費實施以來，收費區內的壅堵情況已有個位數百分比的改善，但部分路段仍未見明顯紓緩。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 交通局23日宣布，將從堵車費 (Congestion Pricing)收入中撥款500萬元，為願意把貨物配送改至晚間或凌晨的本地商家提供一次性補助，以減少繁忙時段的貨車流量、雙排停車及交通廢氣。

補助屬於市府「非繁忙時段配送計畫」(Off-Hour Deliveries Program)的一部分，夜間配送時段為晚間7時至翌日上午6時。市府的長期目標，是在2040年前將每日6萬2000趟貨車行程轉移至上述時段。

市交通局指出，全市約九成貨物由貨車運送，而且多數配送集中在日間街道最繁忙的時段。若商店、餐館及其他收貨地點改在夜間接收貨物，不僅可減少貨車在路邊等候及雙排停車，業者也可避開塞車，縮短運輸時間。

華埠 商業改進區(Chinatown BID)執行總監陳作舟指出，堵車費實施以來，收費區內的壅堵情況已有個位數百分比的改善，但部分路段仍未見明顯紓緩；「路況複雜的地方，比如堅尼路(Canal St.)，還是塞車嚴重，有時甚至對行人安全造成隱患。」他表示，若華埠餐館、超市等商家能錯峰裝卸貨物，亦可節省相當可觀的運輸時間。

獲得補助的商家，可將款項用於添置降低夜間噪音的設備、保安警報器及攝影機，使司機即使在沒有員工值班時，也能安全卸貨；資金亦可用於購買貨運自行車等「最後一哩」配送工具，把大型貨車上的貨物轉由體積較小的交通工具送抵目的地。

市交通局長弗林(Mike Flynn)表示，網購及外送需求持續增加，市府希望利用堵車費收入，協助本地商家採用更安全、更有效率的配送方式，同時減少繁忙時段在道路上行駛的貨車數量。

目前已有十多家企業獲得合計逾50萬元補助。市交通局表示，計畫仍接受其他有意調整配送時間的商家申請；申請辦法及更多資訊可查閱交通局計畫網站ohdnyc.com/incentiveprogram。

曼哈頓堵車費計畫於2025年1月實施，繁忙時段向駛入60街以南收費區的小型車輛收取9元，貨車收費更高；深夜時段費率則降低75%。計畫主要用於減少車流，並為大都會運輸署(MTA)的大眾運輸工程籌款，部分收入也投入緩解交通及環境影響的措施。