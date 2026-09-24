紐約華人聚居區銀行搶劫案嫌犯罪成 至少監禁7年
今年3月，布碌崙(布魯克林)18大道華商聚集路段發生了一起持槍銀行搶劫案。24日，紐約東區聯邦法院一個陪審團在兩天的審理後，裁定嫌犯蘭達佐(Vincenzo Randazzo) 「暴力犯罪中使用槍枝」罪成。在開庭審理前，蘭達佐於8月26日承認了搶劫了帝國州銀行。兩罪刑期合併執行，蘭達佐將面臨至少七年監禁。
審判證實，2026年3月5日下午，蘭達佐進入班森賀18大道交70街處帝國州銀行(Empire State Bank)的一家支行。他向一名銀行職員亮出一把已上膛的槍枝，將槍指向這名銀行職員並索要現金。從銀行搶走將近7000元現金後，蘭達佐駕駛著事先遮蓋了車牌的黑色2023款起亞EV6轎車車輛逃離現場，並丟棄了搶劫時穿的衣服。
法庭文件顯示，蘭達佐在搶劫前戴上了面具。不過，帝國州銀行18大道支行的職員還是認出了他，因為他的女友曾在該銀行工作，他之前來探望過女友。
3月17日，執法人員在蘭達佐位於貝瑞吉的家中將其逮捕，並對其住所進行了法院授權的搜查。執法人員查獲了搶劫所得的現金，以及四支槍、彈藥和彈匣。繳獲的三把槍與蘭達佐在搶劫案中使用的槍枝相似。在被捕後的錄音審訊中，蘭達佐承認他進入銀行，拔出一支上了膛的槍指向一名櫃員，並從兩名櫃員手中搶走了錢財。
「今天的判決正確地追究了被告的責任，他攜帶裝滿子彈的槍枝闖入布碌崙一家銀行，用槍指著銀行職員，並搶劫了錢財」，紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)說，「在搶劫銀行的過程中揮舞槍枝會危及無辜受害者，並將原本就嚴重的犯罪行為演變成一場可能致命的衝突。我們將繼續與執法夥伴合作，嚴厲打擊使用槍枝恐嚇社區的犯罪分子」。
案件發生在布碌崙班森賀18大道交70街一帶，屬於華人聚居與商戶密集路段，案發地點是一家帝國州銀行分行。 陪審團裁定蘭達佐「暴力犯罪中使用槍枝」罪成；他先前也已承認搶劫帝國州銀行，因此兩項罪名將合併執行。 警方在其貝瑞吉住處搜出搶劫所得現金，以及4支槍、彈藥和彈匣，其中3把槍與作案時使用的槍枝相似。
精華 FAQ
案件發生在布碌崙班森賀18大道交70街一帶，屬於華人聚居與商戶密集路段，案發地點是一家帝國州銀行分行。
陪審團裁定蘭達佐「暴力犯罪中使用槍枝」罪成；他先前也已承認搶劫帝國州銀行，因此兩項罪名將合併執行。
警方在其貝瑞吉住處搜出搶劫所得現金，以及4支槍、彈藥和彈匣，其中3把槍與作案時使用的槍枝相似。
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