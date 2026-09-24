我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普介紹總統大道：自動筆是拜登…習近平笑出來

30年房貸利率破7% 買房族壓力再爆表 房市哀嚎

紐約華人聚居區銀行搶劫案嫌犯罪成 至少監禁7年

記者胡聲橋╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
班森賀18大道一家銀行搶劫案嫌犯罪成，將面臨至少七年監禁 。(記者胡聲橋／攝影)
班森賀18大道一家銀行搶劫案嫌犯罪成，將面臨至少七年監禁 。(記者胡聲橋／攝影)

今年3月，布碌崙(布魯克林)18大道華商聚集路段發生了一起持槍銀行搶劫案。24日，紐約東區聯邦法院一個陪審團在兩天的審理後，裁定嫌犯蘭達佐(Vincenzo Randazzo) 「暴力犯罪中使用槍枝」罪成。在開庭審理前，蘭達佐於8月26日承認了搶劫了帝國州銀行。兩罪刑期合併執行，蘭達佐將面臨至少七年監禁。

審判證實，2026年3月5日下午，蘭達佐進入班森賀18大道交70街處帝國州銀行(Empire State Bank)的一家支行。他向一名銀行職員亮出一把已上膛的槍枝，將槍指向這名銀行職員並索要現金。從銀行搶走將近7000元現金後，蘭達佐駕駛著事先遮蓋了車牌的黑色2023款起亞EV6轎車車輛逃離現場，並丟棄了搶劫時穿的衣服。

法庭文件顯示，蘭達佐在搶劫前戴上了面具。不過，帝國州銀行18大道支行的職員還是認出了他，因為他的女友曾在該銀行工作，他之前來探望過女友。

3月17日，執法人員在蘭達佐位於貝瑞吉的家中將其逮捕，並對其住所進行了法院授權的搜查。執法人員查獲了搶劫所得的現金，以及四支槍、彈藥和彈匣。繳獲的三把槍與蘭達佐在搶劫案中使用的槍枝相似。在被捕後的錄音審訊中，蘭達佐承認他進入銀行，拔出一支上了膛的槍指向一名櫃員，並從兩名櫃員手中搶走了錢財。

「今天的判決正確地追究了被告的責任，他攜帶裝滿子彈的槍枝闖入布碌崙一家銀行，用槍指著銀行職員，並搶劫了錢財」，紐約東區聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)說，「在搶劫銀行的過程中揮舞槍枝會危及無辜受害者，並將原本就嚴重的犯罪行為演變成一場可能致命的衝突。我們將繼續與執法夥伴合作，嚴厲打擊使用槍枝恐嚇社區的犯罪分子」。

精華 FAQ

  • 案件發生在布碌崙班森賀18大道交70街一帶，屬於華人聚居與商戶密集路段，案發地點是一家帝國州銀行分行。

  • 陪審團裁定蘭達佐「暴力犯罪中使用槍枝」罪成；他先前也已承認搶劫帝國州銀行，因此兩項罪名將合併執行。

  • 警方在其貝瑞吉住處搜出搶劫所得現金，以及4支槍、彈藥和彈匣，其中3把槍與作案時使用的槍枝相似。

布碌崙 布魯克林 華人

上一則

冒名貸款買6輛豪車轉售 紐約法拉盛華男判囚42個月

下一則

紐約堵車費撥500萬 補助夜間送貨…華埠餐館超市可受惠
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

86街銀行搶劫未遂 嫌犯暴力犯罪使用槍枝罪成

86街銀行搶劫未遂 嫌犯暴力犯罪使用槍枝罪成
海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成恐囚終身

海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成恐囚終身
追捕持刀搶劫慣犯…市警109分局表揚5警員　

追捕持刀搶劫慣犯…市警109分局表揚5警員　
紐約86街華人燒臘店遭搶劫 警方通緝2慣犯

紐約86街華人燒臘店遭搶劫 警方通緝2慣犯

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
常春藤名校康乃爾大學(Cornell University)2024年爆發兄弟會集體性侵案，受害者日前已向法院提訴。(谷歌街景圖)

康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容

2026-09-18 17:09

超人氣

更多 >
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為
介紹總統星光大道 川普：自動筆是拜登…習近平笑了出來

介紹總統星光大道 川普：自動筆是拜登…習近平笑了出來
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意