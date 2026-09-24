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冒名貸款買6輛豪車轉售 紐約法拉盛華男判囚42個月

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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一名居住在紐約皇后區法拉盛的43歲中國籍男子周磊，涉嫌與同夥盜取他人身分及財務資...
一名居住在紐約皇后區法拉盛的43歲中國籍男子周磊，涉嫌與同夥盜取他人身分及財務資料，以受害人名義申請貸款，在康州車行取得至少六輛總值逾65萬元的豪華汽車，再運往紐約準備轉售。聯邦法院在近日判處周磊42個月監禁。示意圖。（路透）

一名居住在紐約皇后區法拉盛的43歲中國籍男子周磊(Lei Zhou，又名Lei Lei，音譯），涉嫌與同夥盜取他人身分及財務資料，以受害人名義申請貸款，在康州車行取得至少六輛總值逾65萬元的豪華汽車，再運往紐約準備轉售。聯邦法院在近日判處周磊42個月監禁。

康州聯邦檢察官辦公室24日公布，周磊及其他涉案者取得多名身分盜竊受害人的個人與財務資料，並使用失竊或偽造的身分證件，前往康州格林威治(Greenwich)一家汽車經銷商，以受害人身分申請汽車貸款或租賃，先後取得至少六輛豪華汽車，總價值超過65萬元。

檢方舉例，2022年10月4日，周磊冒用一名受害人的身分，獲得11萬4175元貸款，購買一輛2021年雪佛蘭Corvette跑車。同一時間，他以另一名身分盜竊受害人的名義，提交一張偽造的1萬4000元支票作為頭期款。在取得車輛後，他將該車運往紐約準備轉售。檢方表示，大部分涉案汽車在成功轉賣前已被追回。

周磊於2024年8月30日被捕，此後一直被羈押。他今年5月22日承認一項共謀銀行及電匯詐欺罪，以及一項加重身分盜竊罪；23日由康州哈特福(Hartford)聯邦地區法院法官Sarala V. Nagala判處42個月監禁。

聯邦檢方表示，周磊為中國公民及美國合法永久居民。法院資料顯示，他此前亦有刑事紀錄，包括持武器威脅、嚴重騷擾和企圖搶劫等定罪，另曾在紐約南區聯邦法院因涉及甲基安非他命販運案件被定罪。

值得注意的是，康州聯邦檢方今年4月還公布了另一宗手法高度相似的案件。一名最後居住在皇后區的43歲中國公民鄭華春(Huachun Zheng，又名Ri Yuan，音譯），因使用被盜身分資料從格林威治車行取得豪車，被判入獄30個月。檢方稱，鄭華春2022年9月冒用他人身分，取得9萬4742.73元融資，購買一輛2019年Porsche Panamera；車行在發現詐騙後及時追回汽車。

鄭華春案的調查還發現，他曾因另一宗以假支票購買珠寶的案件在長島納蘇郡被捕，當時所駕駛的Maserati，也以一名身分盜竊受害人的名義登記。該案同樣由FBI調查，並由格林威治警方、紐約市警局協助。

精華 FAQ

  • 檢方指他與同夥盜取受害人身分與財務資料，再持失竊或偽造證件到康州格林威治車行，以受害人名義申請貸款或租賃，先後拿到至少6輛豪車。

  • 本案至少涉及6輛豪華汽車，總價值超過65萬元。檢方舉例，周磊曾以11萬4175元貸款購買2021年雪佛蘭Corvette，並提交偽造支票作頭期款。

  • 周磊在2024年8月被捕後認罪，23日遭判42個月監禁。他還有持武器威脅、嚴重騷擾、企圖搶劫及甲基安非他命販運等前科。

法拉盛

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