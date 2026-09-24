我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾唱「茉莉花」…川習演說 伊凡卡女兒座位顯眼

法官令恢復採訪權 川普封殺3媒體仍無法進白宮

市府聯合大都會歌劇院送7萬張免費票 紐約客可上網抽籤

記者曹馨元╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼推出「全民歌劇」(Opera for All)計畫，將在2026至...
紐約市長曼達尼推出「全民歌劇」(Opera for All)計畫，將在2026至2027演出季向紐約市民送出7萬張免費門票。(圖片取自曼達尼X帳號)

從未看過歌劇，或多年沒有踏進大都會歌劇院(The Metropolitan Opera)的紐約客，今年可免費入場。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)24日宣布推出「全民歌劇」(Opera for All)計畫，將在2026至2027演出季向紐約市民送出7萬張免費門票。

該計畫由紐約市府與大都會歌劇院合作推出。從本月起，歌劇院將在本演出季期間每月釋出1萬張門票，合計約占全季門票總量的10%。

抽籤資格限定於紐約市居民，並須自2019年以來未曾購買大都會歌劇院門票。符合條件者可透過市府網站on.nyc.gov/opera，或使用大都會歌劇院官方應用程式「Met Opera」登記抽籤。消息宣布後，市府網站已有大量市民湧入，目前登入需要等待時間。

免費座位將分布於歌劇院內的各個區域，並非只安排在最高層或視線較差的位置；不過，站票區不在本次計畫範圍內。主辦方尚未公布每名中籤者可獲得的門票數量及具體開獎時間，民眾登記時應留意網站最新說明。

曼達尼表示，歌劇是最重要的藝術形式之一，而大都會歌劇院則是欣賞歌劇的最佳地點，但藝術不應只屬於有能力負擔高昂票價的人；「無論銀行帳戶裡有多少錢，每一名紐約客都應該有機會坐進這些座位，聽見這些聲音，並體驗這個舞台」。

大都會歌劇院總經理蓋爾布(Peter Gelb)表示，大都會歌劇院長期以來豐富了紐約的文化生活，希望透過新計畫進一步證明，歌劇院是城市生活中不可或缺的一部分。歌劇院方面也表示，有意在未來演出季繼續推行這項計畫。

本季演出包括威爾第歌劇「馬克白」(Macbeth)、新作「林肯在中陰界」(Lincoln in the Bardo)，以及普契尼經典作品「波希米亞人」(La Bohème)等。

這並非曼達尼市府首次以抽籤或優惠票擴大文化及體育活動的參與機會。今年8月，市府曾與劇院發展基金合作，為公立高中生提供數千張免費及低價百老匯、外百老匯門票；此前也曾推出世界杯及美國網球公開賽優惠門票計畫。

精華 FAQ

  • 市府與大都會歌劇院合作推出「全民歌劇」計畫，預計在2026至2027演出季送出7萬張免費門票，讓更多紐約市民有機會進場欣賞歌劇。

  • 抽籤資格限定紐約市居民，且必須自2019年以來未曾購買過大都會歌劇院門票。符合條件者可透過市府網站或官方App登記。

  • 免費座位分布在歌劇院各區，不限於視線較差的位置，但不包含站票區。主辦方尚未公布中籤張數與抽獎時間，並表示未來演出季可能續辦。

大都會 曼達尼

上一則

紐約取消高中畢業會考 新制標準未明 家長、學生都困惑
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

樂手凍薪、高層加薪…金山歌劇院罷工升級 取消周末2演出

樂手凍薪、高層加薪…金山歌劇院罷工升級 取消周末2演出
樂手突宣布罷工 舊金山歌劇院開季演出取消

樂手突宣布罷工 舊金山歌劇院開季演出取消
法拉盛草原露營 抽籤選200人在地球儀旁免費過夜

法拉盛草原露營 抽籤選200人在地球儀旁免費過夜
以時尚彌合政治分裂 紐約政客變模特 登林肯中心走秀

以時尚彌合政治分裂 紐約政客變模特 登林肯中心走秀

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
常春藤名校康乃爾大學(Cornell University)2024年爆發兄弟會集體性侵案，受害者日前已向法院提訴。(谷歌街景圖)

康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容

2026-09-18 17:09

超人氣

更多 >
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎