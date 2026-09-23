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假冒聯邦法警騙走1萬8000元 布碌崙華男最高判刑4年半

記者馬璿／紐約即時報導
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示意圖。Image by Lukas Gehrer from Pixabay
示意圖。Image by Lukas Gehrer from Pixabay

布碌崙(布魯克林)地區檢察官辦公室23日宣布，居住在布碌崙日落公園的39歲華人男子徐偉偉(Weiwei Xu，音譯)因涉假冒政府人員詐騙，在8月11日承認三級重大盜竊罪(third-degree grand larceny)後被判處一年半至四年半徒刑。徐男於去年7月假冒聯邦法警，謊稱威廉斯堡一名22歲女子遭通緝，先後騙走她共1萬8200元現金。檢方調查發現，詐騙集團使用的網路電話IP位址分布在亞洲多個國家。

根據檢方說法，被害人2025年7月17日接到一名女子來電，對方自稱聯邦法警，指她涉嫌洗錢遭到通緝，且個人身分已外洩，必須付錢才能撤銷通緝令。對方讓被害人在電話上持續通話超過四小時。

調查指出，來電者要求被害人從銀行帳戶提領1萬3000元，存入另一個帳戶。銀行因懷疑詐騙擋下交易後，對方改要她回家等人上門取現金。當天稍晚，兩名身分不明男子來到被害人住處，其中一人說出來電者事先告知被害人的通關密語，隨即拿走1萬3000元。

此後數天，詐騙者持續聯繫被害人。7月20日，被害人向猶太社區巡邏隊(Shomrim)求助並撥打911報案。一名市警局警員到場做筆錄時，正好接到詐騙者來電，警員表明身分，要求對方停止騷擾被害人。

當晚，詐騙者再度致電被害人，要求她交出剩下的5200元現金，並稱隔天會有一名「臥底探員」上門收錢。被害人將此事通報巡邏隊與警方。

7月22日中午約12時55分，徐偉偉駕駛一輛黑色凱迪拉克來到被害人住處，在屋外與她碰面，說出事先約定的通關密語，自稱「Jack」，並取走5200元現金。徐偉偉隨後遭巡邏隊及警方攔下，警方從他車上尋回被害人的現金，當場將他逮捕。檢察官辦公室在徐偉偉被捕後展開調查，查出12個與詐騙案相關的電話號碼，並發現詐騙集團使用網路電話服務，IP位址遍布亞洲多個國家。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)表示，「這類詐騙的目的，就是恐嚇、操控民眾交出辛苦賺來的錢。我呼籲任何遭詐騙鎖定的民眾立即報案，你們並不孤單。檢察官辦公室將持續積極調查這類詐騙，追究欺壓社區民眾者的責任。

精華 FAQ

  • 他假冒聯邦法警，謊稱被害人涉嫌洗錢且遭通緝，要求對方交付現金以撤銷指控，實際上是以恐嚇手法詐財，最後承認三級重大盜竊罪後遭判刑。

  • 被害人先被要求提領並交出1萬3000元，之後又在家門口交出5200元，合計1萬8200元。詐騙者並以長時間通話與通關密語控制取款流程。

  • 徐偉偉在7月22日駕車上門收取5200元時，與被害人碰面後被巡邏隊及警方攔下，車上也找回現金。後續調查發現相關電話號碼多達12個，IP位址遍布亞洲多國。

布碌崙 詐騙集團 詐騙

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