東北風暴逼近 紐約周末恐迎強風、暴雨
美東地區接獲天氣警告，強大「東北風暴」(nor’easter)自22日起將逐步影響美國東部16州，預計持續至本周末；這個今年首場潛在的大型東北風暴也正在向紐約地區逼近中，可能帶來暴雨、沿海洪水、致命離岸流(rip currents)及破壞性陣風，紐約市民應提高警惕。
對紐約市和長島居民而言，這場風暴真正需要關注的時間將落在本周後半段至周末期間；氣象預報顯示，低氣壓系統將沿著東海岸逐漸發展，並在周六、周日向北移動、接近三州地區時快速增強；紐約市22日至24日(周四)預計以有風天氣為主，最高氣溫維持在華氏60多度(約攝氏18至19度)，到了25日(周五)，風雨及沿海地區的影響可能逐漸加劇。
目前最大的變數，是風暴最終會沿著哪一條路徑北上，目前預測低氣壓中心可能更靠近海岸，若風暴進一步向新澤西州和長島方向偏移，紐約市可能受到較強影響，包括暴雨、每小時約50哩的強陣風，以及較嚴重的風暴潮。
另一套GFS模式則預測風暴中心將維持在較遠的外海，如果這一路徑成真，紐約市可能主要處於風暴外圍，僅會出現間歇性降雨及大風；不過，即使風暴中心沒有直接靠近紐約，長島及皇后區沿海地區仍可能面臨顯著風險。
預報顯示，持續的強浪加上較高的天文潮位，可能造成嚴重海灘及沙丘侵蝕，並增加沿海地區結構性淹水的可能性；外海浪高預計可能達到15至18呎，沿海洪水風險也可能從本周中開始逐步升高，並在周末達到更高程度。
對長島和皇后區沿岸居民來說，除強風和降雨，也需要留意海浪及離岸流風險；即使紐約市並未處在風暴中心，但持續數日的強浪與高水位仍可能對沿海社區造成影響。
目前風暴路徑仍存在諸多變化空間，居民應持續留意最新天氣預報，尤其是居住在長島、皇后區及其他沿海低窪地區的民眾，提前做好防風、防洪及周末出行安排。
風暴自22日起逐步影響美東16州，紐約市22日至24日先以有風天氣為主，真正較強的風雨與沿海衝擊，預料會在25日後逐漸加劇，並在周末達到高峰。 主要風險包括暴雨、每小時約50哩的強陣風、沿海洪水、風暴潮，以及致命離岸流。若低氣壓更靠近海岸，紐約市、長島與皇后區沿岸的影響會更明顯。 即使風暴中心未直接登陸，持續強浪、高天文潮與外海浪高仍可能造成海灘及沙丘侵蝕，並增加沿海低窪地區的結構性淹水與離岸流風險，因此應提前防風防洪。
精華 FAQ
風暴自22日起逐步影響美東16州，紐約市22日至24日先以有風天氣為主，真正較強的風雨與沿海衝擊，預料會在25日後逐漸加劇，並在周末達到高峰。
主要風險包括暴雨、每小時約50哩的強陣風、沿海洪水、風暴潮，以及致命離岸流。若低氣壓更靠近海岸，紐約市、長島與皇后區沿岸的影響會更明顯。
即使風暴中心未直接登陸，持續強浪、高天文潮與外海浪高仍可能造成海灘及沙丘侵蝕，並增加沿海低窪地區的結構性淹水與離岸流風險，因此應提前防風防洪。
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