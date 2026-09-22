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紐約州衛生廳嚴查疫苗詐騙 21名醫療服務者禁為兒童接種

記者顏潔恩／紐約即時報導
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紐約州衛生廳加強打擊疫苗紀錄造假的犯罪行為，21名醫療服務提供者被勒令暫停或永久...
紐約州衛生廳加強打擊疫苗紀錄造假的犯罪行為，21名醫療服務提供者被勒令暫停或永久禁止使用州和市級的兒童免疫接種資料庫，也不得再為兒童接種疫苗。(路透)

紐約州衛生廳加強打擊疫苗紀錄造假的犯罪行為，全州21名醫療服務提供者被勒令暫停或永久禁止使用州和市級的兒童免疫接種資料庫，他們也不得再為兒童接種疫苗，或用其提供的兒童疫苗接種紀錄作為合規證明；州衛生廳表示，這項措施是持續進行的疫苗欺詐調查的一部分，並提醒學校定期查閱官方名單。

根據州衛生廳公布的資料，這21名醫療提供者分布於紐約州不同地區，其中至少九人曾在長島居住或執業，部分人士被禁止使用紐約州免疫資訊系統(NYSIIS)，紐約市的相關紀錄則由全市免疫接種登記系統(CIR)管理；州衛生廳指出，根據紐約州公共衛生法，凡為19歲以下人士接種兒童疫苗的醫療提供者，都必須將接種資料提交至NYSIIS，在紐約市則須提交至全市免疫接種登記系統(CIR)。

若州衛生廳認定某次疫苗接種違反公共衛生法，即使持有紙本紀錄，也可能不被視為符合紐約州學校疫苗接種要求的有效紀錄；這些調查中發現的違規方式包括重複使用相同的疫苗序號、填寫不存在的身分識別號碼，以及將順勢療法(homeopathic treatments)記錄為正式疫苗接種等。

在所有被列入黑名單的醫療服務者中，阿米蒂維爾(Amityville)兒科護士執業醫師Julie DeVuono受到的調查較受關注，州衛生廳指她涉及為160多名兒童製作虛假疫苗接種紀錄，最終面臨54萬元的民事處罰；另一名來自Baldwin的助產士Jeanette Breen則被指涉及為近1500名兒童的疫苗紀錄造假。

與此同時，這項措施還引發至少四名醫療提供者提訴，他們認為在相關調查尚未完全結束前公開列名，可能侵犯其程序權利；不過相關案件中，法院大致支持州府基於公共衛生目的採取相關措施的權限；州衛生廳也提醒，醫療提供者手寫的「抗體檢測呈陽性」(positive titers)證明不能單獨作為學生具有免疫力的依據，學校必須同時取得實驗室檢驗結果，以確認學生的免疫狀態。

目前州衛生廳在其網站上維持一份「School Vaccination Fraud Awareness」公開名單，列出被暫停、永久排除或失去相關資料庫使用權限的醫療提供者，名單也會隨調查進展更新，因此學校被鼓勵定期查閱，可上網瀏覽health.ny.gov/prevention/immunization/schools/fraud.htm。

精華 FAQ

  • 州衛生廳勒令21名醫療服務提供者暫停或永久禁止使用州與市級兒童免疫接種資料庫，並不得再為兒童接種疫苗，也不能用其紀錄作為合規證明。

  • 調查發現的違規方式包括重複使用相同疫苗序號、填寫不存在的身分識別號碼，以及把順勢療法等非正式治療，冒充成合法疫苗接種紀錄。

  • 因為州衛生廳會持續更新被停權、禁用或排除的醫療者名單，學校若未定期查閱，可能誤把無效接種紀錄當成合規證明，影響學生入學審查。

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