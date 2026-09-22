紐約特教治療師短缺下 華人家庭困在「有服務、沒有人」之間

聖若望大學(St. John's University)傳播科學與障礙系教授、語言治療師Yan Yu指出，僅僅因為孩子正在學英文、英文說得較少，並不能據此判斷存在語言障礙。雙語孩子應接受能考慮兩種語言背景的適當評估，否則，容易把正常的第二語言學習特徵與真正的語言障礙混在一起。(趙Irene提供)

朱青霞一直以為，三歲的女兒正在學校接受語言治療。這個24周早產、曾在新生兒加護病房住了八個月的孩子，兩歲多仍無法說話。進入三歲班(3-K)後，她接受特殊教育評估，開啟了個別化教育計畫(Individualized Education Program，IEP)，其中寫明孩子需要的特殊教育服務以及接受服務的頻率和方式。女兒的IEP上寫明：每周四節語言治療。

開學不久，朱青霞還收到過語言治療師寄來的自我介紹信。對她來說，這幾乎就是一個保證：孩子終於有人幫了。

直到接近一個學年過去，她偶然在華人特殊兒童家長微信群裡，看到其他母親談起孩子的語言治療報告。朱青霞翻了翻自己收到的材料，唯獨沒有語言治療。她覺得奇怪，去問學校，才得知原來的語言治療師已經離開，此後，沒有新的雙語治療師接手，偶爾別的孩子缺席、老師空出半小時，女兒才可能被臨時拉去上一節。她這才明白，IEP上的「每周四次」，和孩子真正得到的服務，也可以是兩回事。

這並不只是她一個家庭的遭遇。

紐約市 公校2024至25學年學前特殊教育報告顯示，全市有2萬4513項單語語言治療建議，其中，76.2%在學年結束前已有服務紀錄；雙語語言治療共有4483項，67.3%擁有服務紀錄。換句話說，近三分之一仍未開始。若按照IEP建議的服務語言計算，涉及中文的雙語語言治療有280項，也只有69.3%有服務紀錄。

紐約市公校2024至25學年學前特殊教育報告顯示，全市有2萬4513項單語語言治療建議，其中，76.2%在學年結束前已有服務紀錄；雙語語言治療共有4483項，67.3%擁有服務紀錄。換句話說，近三分之一仍未開始。若按照IEP建議的服務語言計算，涉及中文的雙語語言治療有280項，也只有69.3%有服務紀錄。(趙Irene提供)

「一紙IEP，離真正上課還有多遠」

語言治療並不是「英文補習」。對有需要的孩子，它可以涉及發音、理解和表達語言、社交溝通等能力；對沒有可靠口語的孩子，還可能包括輔助溝通工具。學校裡的語言治療則是特殊教育「相關服務」的一部分，目的在於幫助孩子參與和受益於教育。

語言治療並不是「英文補習」。對有需要的孩子，它可以涉及發音、理解和表達語言、社交溝通等能力；對沒有可靠口語的孩子，還可能包括輔助溝通工具。(趙Irene提供)

問題在於，一個孩子被評估、取得IEP，只代表系統認定他應該得到什麼，並不自動產生一名有空的治療師。

更難發現的是，官方數字本身也未必能看見全部缺口。2024至25學年，紐約市有3萬1945名學前特殊教育兒童，2萬8147人已獲完整安置，其中，1萬7411人被列為按照IEP「完整接受服務」。但對語言治療、職能治療(Occupational Therapy，OT)、物理治療(Physical Therapy，PT)等單項相關服務，市教育局所稱的「完整接受服務」有一個重要限制：只要孩子在該學年曾留下該項服務的首次出席或首次治療紀錄，即可被計入「完整接受服務」。

紐約市教育局同時承認，受數據系統限制，目前，無法統計孩子是否只接受了IEP規定服務的一部分。換言之，一名IEP規定每周接受三次語言治療的孩子，即使實際只上了一部分課，公開數據也未必能反映這個缺口。

「『有服務』之後，仍可能突然中斷」

趙Irene的第一個孩子出生於2019年底。幾個月後，新冠疫情爆發，她辭掉工作，幾乎整天在家帶他。孩子一歲多學會走路、轉頭看人、和父母玩，看起來與平常的孩子沒有太大的不同，唯一一件事卻始終沒有發生——他不說話。

接近兩歲時，趙Irene突然意識到，原本偶爾還會含糊叫一聲「媽媽」的兒子，已經整整一個月沒再叫過她，眼神接觸也開始減少。她翻出兒科醫生以前留下的一張評估聯絡單，第一次打電話求助。

之後的記憶，趙Irene用一句話形容：「等一下，再等一下。什麼都在等。」等評估、報告、再等真正能接手的治療師。到了孩子兩歲半左右，語言治療和職能治療才陸續接上。職能治療主要幫助孩子發展日常生活、精細動作及感官等能力；語言治療則針對理解、表達和溝通等需要。

孩子進入幼兒園(Kindergarten)後，趙Irene替他選擇了紐約市公校第75學區(District 75，D75)。這不是一般按住址畫分的學區，而是為需要較高強度特殊教育支持的學生提供專門教學的全市性系統，包括自閉症、明顯認知發展遲緩及多重障礙等學生。 趙Irene當時甚至有一點安心：「都已經是D75了，那職能、語言治療這些服務應該，至少會比較穩定吧。」

結果並沒有。

2024年9月，開始讀幼兒園的兒子，最初語言治療照常進行，但次年2月左右，治療突然停了，卻沒有人立即告訴她。在開家長會時，她像平常一樣逐項問老師治療項目，老師這才和她說：「他現在沒有語言治療了。」 她此時才知，原來的治療師已經離開，其他治療師手上的學生已滿，兒子的IEP原本規定每周三節、每節30分鐘的語言治療，在那段時間全部中斷。

幾個月後，服務重新接上，缺口卻沒有補平。到下一學年，人手仍然不足。她說，兒子IEP原本規定的三節語言治療和三節職能治療，都只能穩定提供兩節一對一的課程，小組課卻仍沒有人手。也就是說，在統計上，孩子明明「接受了服務」，但在母親眼裡，他每周卻仍少掉了IEP上白紙黑字寫著的那一節。

後來，她又從其他華人媽媽口中得知，教育局另有「課後及周末學院」（After School and Weekend Academy），令部分仍在等待IEP規定的語言、職能、物理治療等服務的學生，到指定校址補課。可名額同樣有限，趙Irene說，去年她替兒子報名語言治療時沒有位置，今年才終於排上。

這些年，她愈來愈會打電話、寫電郵、追進度，也愈來愈知道該問什麼。但她想到那些剛來美國、連系統名稱都聽不懂的家長，仍會覺得難以想像。

「我自己會一點英文，都覺得這麼折騰，」她說，「我真的沒辦法想像那些完全不會英文的家長會多被動。」

「第一道關卡，有時還不是『等治療師』」

在真正等到治療師之前，不少華人家庭，首先要回答另一個困難的問題：孩子到底需不需要語言治療？

侯女士有四個孩子，其中兩個都曾讓她為「為什麼還不說話」這件事操過心，但兩個孩子最後走進的，卻是完全不同的兩條路。

老二四歲時，幼兒園老師一次又一次找她談。孩子在學校幾乎不開口，想上廁所時，或只是用手勢，或發出「啊啊」的聲音告訴老師。可一回到家，他的情況又不完全一樣——家裡說中文，他多少能說一些。這讓侯女士也困惑：究竟是孩子真的有語言發展問題，還是他只是不習慣學校裡的英文環境？

她因此替孩子申請了評估。四歲那次做的是雙語評估，五歲的評估以英語進行，但都沒有跨過學校服務的資格門檻。

如今，孩子已基本追上同齡人，侯女士並不認為當年的判斷一定錯了。只是回頭看，她仍有些說不清的遺憾。那一兩年之中，孩子主要靠自己慢慢追，而家庭得到的答案大致是「再等等，看他能不能跟上。」她偶爾會想，即使沒有正式特殊教育資格，但若有人能提供一些專業語言支持，他是不是不必那麼費力地追趕？

老大的故事，卻恰好相反。

兩歲半時，老大幾乎沒有真正的口語，主要用「啊啊」表達，甚至連「媽媽」都叫不清楚。但那幾年，孩子跟著家庭在美國、中國兩邊生活，家裡也有人安慰她：「貴人語遲。」

四歲左右回到美國後，孩子進了一所教會背景的私立幼兒園，仍然幾乎不說話。雖然老師不斷告之，兒子在學校從不講話，但對一個並非語言專業人士的母親來說，眼前最容易想到的解釋仍然是：他是不是因為剛回美國，不會英文？ 直到後來接受醫療診斷及學校評估，她才逐漸明白，孩子的困難並不只出現在英文環境。老大後來獲得特殊教育及語言治療的服務後，侯女士也第一次明顯感覺到他的變化。

在她看來，「媽媽在家教孩子說話」，和語言治療師做的事情完全不同。如今，老大的語言已比兒時好很多，但侯女士也因此更難忘那段最初的困惑：一個雙語孩子不說話時，究竟是在學另一種語言，還是真的需要幫助？對普通家長而言，這兩件事並沒有想像中那麼容易分辨。

聖若望大學(St. John's University)傳播科學與障礙系教授、語言治療師Yan Yu指出，僅僅因為孩子正在學英文、英文說得較少，並不能據此判斷存在語言障礙。雙語孩子應接受能考慮兩種語言背景的適當評估，否則，容易把正常的第二語言學習特徵與真正的語言障礙混在一起。

在紐約從業九年的雙語語言治療師林靖怡也說，最重要的第一步，是分清「語言差異(language difference)」和「語言障礙(language disorder)」。剛來美國的孩子可能有一段主要聽、較少說的適應期，真正需要注意的，是困難是否也出現在孩子熟悉的母語中，以及理解、學習新語言、溝通等能力是否都受到影響。她說，雙語治療師若無法親自評估，評估者至少也要了解孩子的第一語言，必要時使用合格口譯，而不能只拿一套為英語單語兒童設計的測試下結論。

人力缺口在這一步就已經出現。紐約州教育廳的數據顯示，2023年度特殊教育初次評估中，有1388名兒童因沒有核准評估人員能及時提供服務而延誤；另有575人明確因「沒有多語言評估人員可用」而延誤，其中304人超過30天。

人力缺口在這一步就已經出現。紐約州教育廳的數據顯示，2023年度特殊教育初次評估中，有1388名兒童因沒有核准評估人員能及時提供服務而延誤；另有575人明確因「沒有多語言評估人員可用」而延誤，其中304人超過30天。(趙Irene提供)

州教育廳目前亦設有「雙語教育及特殊教育教育人員短缺專案」，明確將持雙語延伸資格的特殊教育教師、語言與言語障礙教師(Speech and Language Disabilities)教師，以及雙語學校心理學家、輔導員、社工等列為短缺並需要擴大供應的人員。

對未能取得學校服務的家庭，下一步往往只能自己尋找醫療系統。侯女士說，當孩子被告知「不符合」後，學校很少提供一張清楚的下一步地圖；家長若仍擔心，只能再找兒科醫生、轉診醫院、確認保險、重新排另一套評估，「但很多家庭聽到不符合，也就算了。」

「『有治療師』也可能變成『有一點治療師』」

人力短缺造成的另一個結果，是治療不是完全消失，而是被削薄。

林靖怡提到一名在醫院看診的孩子。孩子三至五歲時就已被診斷需要語言治療，但接下來的兩到三年，治療始終斷斷續續。他沒有可靠的口語，早年他曾使用AAC輔助溝通設備，透過圖片、符號或電子裝置幫助表達需求和意思。可是中間缺乏治療師長期跟進。等林靖怡第一次看到那台機器時，系統已經舊到「連她都幾乎認不出來」。她說，一份IEP可能寫著每周三次甚至五次的服務，但在現實裡，卻可能因為沒有治療師、距離太遠等因素，最終只做到一次。

學齡兒童的官方數據也顯示出語言落差。2024至25學年，一般語言治療共有14萬8436項IEP建議，其中，96%至少有一筆符合服務時長和形式的「完整服務紀錄」（Full Encounter）；雙語語言治療共有1萬2785項建議，其中，83%有符合時長、形式及IEP指定語言的「完整服務紀錄」，10%只有「部分服務紀錄」(Partial Encounter)，另有7%完全沒有服務紀錄。

市公校對「部分服務紀錄」的定義之一，就是治療的時長和形式符合IEP要求，但因缺乏雙語治療師，實際使用的語言並非IEP指定語言。而這裡的「完整服務紀錄」如上所述，同樣不代表孩子全年每一節服務都已上足，而是系統中至少有一筆符合IEP相關要求的服務紀錄。

林靖怡說，治療師除了上課，還要負責評估、IEP會議和大量文書工作，一旦人手不足，最直接的結果就是孩子繼續等待。當治療師的時間被排滿，等待就會落到孩子身上。

林靖怡不願把延誤的影響一概而論，因為每個孩子的發展情況不同，但她說了一句很直接的話：「其他孩子並沒有停下來。」一個原本就存在語言或發展差距的孩子在等待服務時，同齡孩子仍在繼續學習、說話和成長，等到服務真正接上，要追趕的距離可能已經更長。

這種人力壓力也並非只存在紐約。國家早期教育研究所(NIEER)早期教育政策專家Karin Garver在特殊教育論壇上介紹該機構的全國調查時說，許多早期介入和學前特殊教育工作者，其實非常喜愛自己的工作，卻同時表示「不知道還能不能繼續做下去」。低薪、高壓力、大量個案和不足的支持互相作用，人逾少，留下的人工作量逾高，也更逾留人。

而雙語人力池又比整體更小。林靖怡指出，在紐約公校，會說中文還不夠，治療師還須具備相關專業及雙語資格，能以中文完成評估和專業書面工作的人因此更有限。

「一個大信封，把問題重新交回家長」

高太太的孩子已經12歲，在皇后區177公校的第75學區六人特殊班就讀。這一次缺的不是語言治療，而是同樣寫在IEP中的物理治療。

最初，她甚至不知道服務已經停了。她先是收到一封市教育局的寄信，她看不明白發生了什麼，便去問每天都會和她用電郵聯絡的主班老師。老師一開始還告訴她，孩子「都有服務」，再問下去，才說自己並不清楚「相關服務」的安排，讓她去找負責人。

高太太一路追問，才知道孩子原本的物理治療師早在5月18日就已停止提供服務。她手上的「相關服務授權書」日期則是6月1日，此時距離服務中斷已兩周，而她實際收到信時，時間又更晚。校方表示，原來的治療師理應通知過家長，高太太卻說，自己沒有收到任何電郵，也沒有其他通知。

高太太表示，孩子的物理治療停了以後，學校並沒有通知，在兩周之後教育局寄來信件，她才方知此事。(高太太提供)

本報查看她提供的第75學區「相關服務授權書」(Related Services Authorization，簡稱RSA)，上面清楚列明：孩子應每周接受兩次物理治療，每次30分鐘，一對一進行。但文件上，家長及治療師的欄位仍然空著。

這份授權書，是教育局在校內找不到治療師時使用的一種安排。按照市公校流程，學齡兒童需要語言、職能或物理治療等相關服務時，通常先由教育局所屬治療師提供，若校內沒有人，再尋找合約機構，如果合約機構同樣無法找到人，教育局便可向家長發出授權書，讓家庭自行尋找合資格的獨立治療師，學校或特殊教育委員會也可協助聯絡。

但「可以自己找」，和「真的找得到」，中間仍隔著很長一段距離。

高太太收到的信封裡，附著一大疊治療師名單。她從離家最近的開始，一個個打電話、發電郵，卻遲遲沒有回音。翻著翻著，她還發現有些名字在名單裡重複出現。她也聽其他家長說過，名單上的電話可能已經打不通，人也未必還在接新的學生。她很快明白一件事：手上拿到一張授權書，並不等於孩子明天就會有治療師。

「對華人家庭，等待之外還有『不知道』」

高太太氣的是，孩子的服務停了，卻沒有人及時告訴她。但對一些剛進入特殊教育系統的華人家庭來說，問題還要更早一步：他們甚至不知道，應該去問誰。

朱青霞至今記得女兒剛出生時的樣子。2019年，孩子在24周時早產，「差不多只有半瓶礦泉水那麼大」，全身發紫，被接上呼吸機，送進新生兒加護病房，一住就是八個月。

出院以後，孩子的肺仍未完全發育成熟，回家後還需要持續吸氧。餵食也一直很困難，奶瓶、湯匙效果都不好，直到有一次朱青霞用針筒餵退燒藥，意外發現液體不會從嘴邊漏出，她便買來一大批針筒，一點一點地餵奶。她說，那幾年很多事情都是這樣，只能「邊做邊學」，想辦法把孩子慢慢養大。

可到了語言發展這件事，她連「要從哪裡開始」都不知道。

孩子出生時，聽力篩檢沒有通過，醫生提醒夫妻倆，她可能有聽力問題。出院回家後，他們有時會故意弄出很大的聲響，想看看女兒的反應。到了兩歲，她仍然不會說話，朱青霞心裡愈來愈不踏實。那時，她還要照顧一個約五歲的兒子，夫妻倆幾乎靠自己撐著這個家，「我們不會英文，也不知道下一步應該找誰。」

一名護士此時到她家中探訪，介紹她去一家服務機構。之後的很長一段時間，她幾乎就是靠著他人的轉介往前走：醫院介紹了一個機構，到了那裡，工作人員又告訴她還能申請別的服務，「就是一步一步跟著別人走。」她說。

此後，職能治療和物理治療陸續有人到家裡提供，唯獨語言治療一直沒有找到合適的人。負責協助的機構告訴她，需要的人太多，「你要等」。這一等，就是一年多。進入三歲班後，IEP雖列明每周四節語言治療，實際上，卻幾乎整個學年都沒有穩定的雙語治療師。

最初，朱青霞甚至不知道服務已經斷了，直到在特殊家庭微信群中與其他家中互通，才發現女兒原來的語言治療師早已離開，也沒有新的人接手。後來她才慢慢明白，微信群裡有語言治療報告的孩子，IEP要求的是英語單語服務，自己的女兒需要雙語服務，能接手的治療師更少。

她當初選擇雙語，不只是希望孩子能「用中文治療」。更現實的原因是，她自己必須聽得懂。

「如果老師可以跟我說，今天做了什麼，回家第一步、第二步怎麼做，那媽媽自己也可以學，」朱青霞說。孩子一周真正跟治療師相處的時間有限，剩下的日子仍然是在家裡。如果家長聽得懂治療師為什麼這樣做、回家可以怎麼練，「我們也可以變成孩子的老師。」

但在最早那幾年，連看懂一份評估報告都不容易。很多材料都是英文，她就拿手機一頁一頁拍下來翻譯。她最怕的是電話和會議，口譯一旦漏掉一句，她便擔憂自己是不是也漏掉了一個重要的選擇。

幾年之後，她才有能力回頭替那段經歷下一個結論：「不是沒有資源，而是我們不知道資源在哪裡。」

她說，在紐約，有時資源甚至可能就在家附近，但新移民家庭不知道它存在，也不知道自己有資格申請。她自己的路就是這樣走出來的：靠一層又一層的轉介、靠微信群、靠與其他華人母親的偶然的聊天。她從來沒有在一開始就拿到一張完整的「地圖」。

語言治療師林靖怡也遇過類似的情況。她說，一些華人家長並不知道在IEP制定過程中，如果不同意學校提出的服務安排，可以提出異議，也可以要求重新召開IEP會議。有家長後來才對她說，過去從來沒有人告訴自己，原來可以說「不同意」。

「醫療體系並不是一條沒有排隊的後路」

學校拿不到，許多家庭就轉向醫院，但那裡也在等。

從女兒兩歲多起，朱青霞便開始在校外替她尋找治療服務。她原本希望帶孩子到布碌崙二大道的NYU接受物理治療、職能治療和語言治療，但排了一年仍沒有位置，最後才轉到較遠的康尼島。真正開始語言治療後，她才看到女兒從慢慢發音、說出單字，到後來逐漸能說出完整句子。

趙Irene則表示，替兒子申請外部的語言治療後，從去年12月一直等到今年4月中旬，服務才開始。每次半個小時的治療，她需要乘坐來回兩個小時的地鐵，「我不知道以後會不會有改進，但是我不去做，那肯定是沒有希望的。」她說，自己像是在「跟時間賽跑」。

林靖怡目前任職的紐約大學兒科醫院門診，同樣承接不少在學校及其他地方找不到服務的家庭。據她個人了解，所在門診等待名單約有300至400個家庭，若從隊尾開始排，估計可能需要九至12個月。

她也提醒，學校和醫療系統的目標並不完全相同。學校主要考慮語言問題是否影響學生參與課程；醫療端則更可能處理日常功能性溝通。因此，醫院也不是簡單替代學校IEP服務的「第二條高速公路」。

「市府增聘人手，孩子仍在長大」

主管特殊教育的紐約市公校包容與無障礙學習部副教育總監傅蒂(Christina Foti)在接受本報專訪時表示，紐約市確實存在語言治療師不足的問題，市公校正從招募、評估和服務方式等幾個環節補足缺口，相關的大學專業也正透過學費補助和學費報銷等方式吸引新人。在華語等非英語家庭較集中的社區，也將增加能使用當地兒童語言的評估人員。她還特別強調，家長不是特殊教育程序之外的旁觀者，「家庭始終是IEP團隊非常重要的一部分」，從孩子是否符合資格、需要哪些支持，到最後如何安排服務，都應參與其中。

今年7月，紐約市府宣布在2027財年，投入6750萬元擴充學前特殊教育。這筆投資不只增加特殊教育的班位，也試圖補上家庭一路進入服務時遇到的人力缺口：市公校將新增10支學前評估團隊，共35名心理師、社工、語言評估人員和職能治療師；另增29名治療師及專業人員，支援社區三歲班和學前班。除此之外，市府還宣布增加20名行政及社區協調人員，以及100名市公校工作人員，專門協助家庭理解並走完IEP程序。

傅蒂說，依她的觀察，過去增加投入後，等待時間即有所下降，她預期新的招聘和評估人力到位後，在下一個學年結束時將會看到改善。

人手之外，傅蒂也把改革指向一個在多名家長故事中反覆出現的問題：治療師和家庭之間缺乏溝通。 傅蒂表示，從今年秋季開始，市公校將調整與部分外部相關服務機構的合約方式。過去，治療師主要按照實際提供的服務節數計酬，新安排將改為按日計酬，使治療師除了上課，也能有工作時間與家長溝通、和教師協調，而不是上完一節課就離開。

這一點直接碰到朱青霞、高太太和趙Irene都曾遇到的困境：孩子的服務已經停了，家長卻很晚才知道。傅蒂表示，家長應可透過紐約市學生帳戶查看孩子的服務進度；如果出現嚴重的通知延誤，也可向教育局反映。

事實上，需要語言治療的學生並不是少數。2024至25學年，紐約市共有19萬999名持有IEP的學齡學生，其中，6萬2440人被歸類為「語言或言語障礙」，約占32.7%。在3萬4797名同時持有IEP的英語學習者(ELL)中，1萬3362人屬於這一分類，占38.4%。

新增的人力和制度改革，回答的是接下來如何縮短等待；但對已經走過這套系統的家庭而言，過去幾年的時間已經無法補發，孩子早已在等待中一天天地長大。

趙Irene還在一節一節把缺掉的服務補回來。兒子平日在學校拿不到IEP規定的全部語言及職能治療，她今年終於抽中周末補課的名額。另一邊，她又轉向醫療系統，排了數月才等到的語言治療，目前每周兩次。她說自己現在甚至不太敢抱怨辛苦，因為至少孩子還有課可以上，而她認識的其他媽媽，有人連周末補課的位置都沒有等到。

「你叫我們等——可是小孩一下子就大了。」趙Irene說，「我們真的等不起，這個等待的代價太大了。」

朱青霞的女兒如今已經和當年那個三歲無法說話的孩子判若兩人。作為母親，她曾經拿著手機一頁一頁翻譯英文報告，什麼該簽、什麼可以拒絕，都要自己慢慢地摸索。現在，她已經能把自己學會的東西告訴其他的華人家長，也會自己組織家庭和孩子參加社區活動，她是布碌崙(布魯克林)第15學區委員會(CEC)的成員，也是英語學習者(ELL)代表，還曾在2025年，向紐約市議會提交證詞，再次講起自己初到美國、不會英文，也不知道去哪裡替女兒尋找服務的經歷。

採訪快結束時，朱青霞又翻出她從保溫箱時期到現在的照片。那個出生時只有24周、全身插著管子的孩子，現在在普通公校上學，她在家和母親說普通話，在學校說英文，會唱歌，也會參加社區活動。

「她真的是一個奇蹟。」朱青霞說。

「現在已經很好了，我們當然非常欣慰。」但朱青霞還是會想：「可是你永遠不知道，如果她當時沒有等(語言治療的)那一年，會不會更好？」