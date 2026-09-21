為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

據紐約郵報報導，紐約時報 「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones），近日發表一篇震撼人心的長文，坦承自己當年為對抗教育不平等，刻意將唯一的女兒送進紐約市 貧困的公立學校就讀。

然而，這個充滿理想色彩的決定，最終讓女兒付出了沉重代價，也讓她不得不公開承認：自己可能「辜負了」孩子。

．以女兒為祭 對抗教育不平等

50歲的瓊斯從2015年起，將女兒納賈亞（Najya）送進布碌崙 兩所陷入困境的公立學校，稱這是她為對抗「制度性種族歧視」所做的「犧牲」。

她本人先後就讀聖母大學（University of Notre Dame）及教堂山北卡羅來納大學（University of North Carolina-Chapel Hill），2018年更與丈夫以150萬美元買下布碌崙（布魯克林）一棟褐石住宅，完全有能力讓女兒進入頂尖學校，但她選擇不這麼做。

「我覺得自己有義務根據集體利益，而不只是個人優勢，來做出教育決定，」她寫道。她和丈夫深信，像她們這樣的中產家庭若積極投入弱勢公立學校，將能帶動其他家庭跟進，改善整體教育環境。

這篇文章是瓊斯2016年舊文的後續。當年那篇文章迅速引發全美討論，幫助她建立了事業地位，也催生了極具爭議的「1619計畫」一系列以奴隸制度為理解美國歷史核心的書籍、Podcast及媒體作品。

．理想碰壁 現實殘酷

然而，理想很快便被現實擊碎。納賈亞就讀的布碌崙PS 307，2016年僅有19%的學生達到州英語標準，遠低於全市40%的平均；課堂管理混亂，學校幾乎停止布置家庭作業，老師甚至連作業也不批改。

瓊斯在納賈亞四年級時才赫然發現，女兒一直以為自己數學優秀，實際上是因為老師從未檢查她的作業；而她的作文中，標點、大寫與文法錯誤也長期沒有被糾正。

「我腦中浮現出女兒以為自己表現出色、其實卻正在失敗的畫面。我的絕望逐漸轉化成強烈的憤怒，」瓊斯寫道。

即便如此，她仍讓納賈亞繼續升讀當地公立中學。然而問題依舊，認真讀書的孩子得不到關注，搗蛋學生卻更容易引起老師注意。納賈亞對母親的選擇逐漸心生怨懟。

．母女衝突積怨爆發

升高中前夕，納賈亞在網路上查到自己學校的不佳成績，母女之間爆發激烈衝突。

「當你決定把我送到這裡時，你知道學校有這麼糟糕嗎？所以你明明有錢送我去最好的學校，卻選擇不這麼做？」納賈亞憤怒地質問。

最終，納賈亞堅持自行選擇高中，瓊斯答應了。然而進入新學校後，老師迅速發現她的基礎能力嚴重落後，需要接受密集的一對一輔導，才能逐漸追上同齡學生。

在後來的一次爭吵中，16歲的納賈亞說，「有時候，我希望你不要總是想著其他孩子，而是想想我。我從來沒有得到我想要的教育。」

瓊斯無言以對，只能坦承，「我覺得你被虧待了。」

這段痛苦的經歷，讓瓊斯開始懷疑自己近十年來深信的那些理念。

「納賈亞值得更好的待遇。她一直期待著我保護她，讓她茁壯成長。而我卻沒有選擇她，」她寫道，語氣充滿悔恨。

諷刺的是，瓊斯本人之所以能夠接受良好教育，正是因為父母當年將她的教育放在首位。從二年級起，她便被送往種族融合程度更高的學校就讀，後來順利完成大學教育。而她卻沒有為女兒做出同樣的選擇。

「就我和丈夫對公立教育所做出的選擇，如今我覺得自己既辜負了自己的價值觀，也辜負了我的孩子。」

．各界反應兩極

大西洋作家T威廉斯（homas Chatterton Williams）批評，瓊斯讓女兒為自己的理念承擔巨大教育風險，是一種「道德姿態展示」。

另一位作家安德魯斯（Helen Andrews）則持不同立場，「按照自己的原則生活，並試圖提升自己的社群，沒有任何值得鄙視之處。她失敗的地方不是道德，而是分析，她認為學校之所以失敗，是因為缺乏資金與家長參與，而這些恰恰都是她自己有能力提供的。如果她的診斷正確，那麼她的決定就值得肯定。」

當理想主義遭遇現實，付出代價的往往是最親愛的人。