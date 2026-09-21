氣溫偏高雨多雪少 紐約今年或迎「暖冬」

國家氣象服務局的預測模型顯示，受強聖嬰現象影響，紐約地區今年冬季將有較大概率出現氣溫偏高、降水偏多，但雨多雪少的「暖冬」天氣。圖為今年年初極端暴雪天氣過後的街景，根據預測，今年出現此類天氣的可能性顯著降低。(記者許君達╱攝影)

紐約市 將國家氣象服務局(NWS)日前公布的長期天氣展望模型顯示，紐約地區今年秋末至冬季將有較大概率較常年同期偏暖，導致降雪減少、雨水增多。

根據NWS下屬氣候預測中心(CPC)9月中旬發布的最新數據，紐約地區在今年10月至明年2月間，氣溫約有40%至50%的機率高於常年平均水平，而從12月起，降水量高於常年平均值的概率顯著增加，亦達到接近50%。這意味著，在即將到來的秋冬季節，紐約的天氣很可能持續偏高，而降水則出現從正常水平逐漸增多的趨勢。不過，目前的模型尚無法預測今冬是否會出現極端天氣。

氣候預測中心認為，今年冬季氣候偏暖的主因是強聖嬰現象(El Niño)。聖嬰現象呈周期性出現，起因是太平洋赤道附近的信風減弱，導致靠近南美洲西岸的太平洋水面溫度異常升高，進而透過洋流和大氣環流的輸送、造成全球性天氣異常。在美國東北部地區的主要體現便是冬季氣溫偏高。而氣象學家計算發現，今年秋冬季節出現「極強聖嬰」的概率超過90%，而在今年10月至12月間達到「歷史級」強度的概率則達到75%。

聖嬰現象與人類活動導致的全球暖化 並無直接關聯，但其結果有可能相互重疊，導致氣候變化加劇。國家海洋與大氣總署(NOAA)對紐約中央公園的觀測結果顯示，從1970年至今，紐約冬季的平均氣溫每十年上升華氏0.66度，過去十年內的冬季均溫達到華氏37.3度，比60年前升高約4度。不過，2025至2026年度的冬季比較異常，不僅平均氣溫低於常年，降雪也顯著多於常年平均水平。

「暖冬 」對於紐約市民生活的影響好壞參半。強降雪的減少將對交通系統的正常運作帶來積極影響，而氣溫偏高也有機會適當減少取暖所需的能耗。不過，紐約市衛生局提示，溫暖潮濕的環境會有利於房屋內的黴菌生長，或將加劇過敏、呼吸道炎症或氣喘等症狀。此外，降雨偏多也會令老舊房屋住戶面臨更多的滲水、積水或老化腐朽問題。