紐約皇后區同一路口5個月內再現「街頭占道」 約30輛機車聚集甩尾

騎士在路口甩尾、燒胎，大量白煙一度瀰漫街道。（取自市議員黃友興X平台）

皇后區 馬斯佩(Maspeth)與中村(Middle Village)交界處一處路口，18日晚間再度出現大批機車及車輛聚集，騎士在街頭甩尾、燒胎並進行特技動作，一度影響往來車流。這已是五個月內同一路口第二度發生大規模「街頭占道」(street takeover)事件。代表當地的市議員黃友興 (Phil Wong)表示，將持續推動成立紐約市 警專責小組，處理此類非法街頭聚集。

My office was in touch with the 104th Precinct last night regarding a group of motorcycles causing street takeover nonsense near 69th Street and Eliot Avenue.



Officers responded within minutes, saw the group leaving the area and put the information out citywide. pic.twitter.com/nCOIdWqjFR — Phil Wong (@PhilWongNYC) September 19, 2026

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事件發生在69街與Eliot Avenue交界處。黃友興表示，當晚約有30輛越野機車、摩托車及其他車輛聚集，部分人在路中央繞圈甩尾及表演特技。現場影片可見騎士在附近Mobil加油站前高速轉圈、燒胎，大量白煙瀰漫路口，期間仍有一般車輛及市巴士經過。

黃友興表示，其辦公室當晚與市警104分局聯繫，警員數分鐘內趕到現場，但聚集車輛已開始離開，警方隨後將相關資訊通報全市。他指出，這類活動不僅阻擋一般車流及公共交通，也對參與者、附近居民及其他駕駛構成安全風險。

同一個路口4月18日凌晨才曾發生類似事件。當時大批車輛及人群聚集在69街與Eliot Avenue附近，多輛汽車在路口高速繞圈、燒胎，路中央甚至有人點燃火圈。警方趕到驅散人群時，還有三人跳上一輛警車，造成擋風玻璃破裂。

皇后區檢察官辦公室其後起訴22歲男子阿塞迪(Asil Assaidi)。檢方指控，他駕駛一輛藍色Infiniti G37在路口反覆繞圈，過程中一度接近站在附近的人群，並產生大量煙霧及火花。他被控一級魯莽危害、二級暴動、非法集會及魯莽駕駛等罪；若最嚴重罪名成立，最高可判七年監禁。相關指控仍屬檢方指控，被告在定罪前依法推定無罪。

接連發生的街頭占道事件，也促使黃友興今年7月提出第984號法案(Intro 984)，要求市警局成立專門處理非法街頭占道活動的執法小組，另設監控小組追蹤社群媒體上有關聚集時間及地點的資訊，希望能在活動形成前提前介入。法案目前已送交市議會公共安全委員會審議。