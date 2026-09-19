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「潮玩中秋」嗨翻法拉盛 燒烤飄香、抽獎排長龍

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「潮玩中秋」嗨翻法拉盛 燒烤飄香、抽獎排長龍

記者高雲兒╱紐約報導
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「潮玩中秋‧好市集」19日（周六）上午10時盛大登場，活動地點在法拉盛Kisse...
「潮玩中秋‧好市集」19日（周六）上午10時盛大登場，活動地點在法拉盛Kissena Blvd.（Main St.至Sanford Ave.路段），具有近70個美食、生活百貨等各式攤位，上午人潮已開始湧現。（記者唐典偉/攝影）

燒烤架上肉串滋滋作響，各式小吃香氣沿街飄散，舞台音樂聲、攤商叫賣聲和人群談笑聲交織在一起。世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾，約70個攤位沿街排開，人群穿梭其中，吃美食、逛市集、看表演、抽獎拿禮物，現場熱鬧滾滾。

影片來源：記者張宗智、高雲兒

其中，美食攤位最先抓住不少民眾的腳步。燒烤攤前炊煙升起，一串串烤肉在鐵架上翻動，各式小吃、飲品也吸引民眾排隊購買。不少人手上拿著剛買到的食物繼續逛市集，一家大小邊走邊吃，熱門攤位前不時聚起人潮。

除了美食，現場「有吃又有拿」。不少參展單位準備獎品、遊戲及小禮物與民眾互動，看到有人中獎，周圍民眾也跟著上前詢問、排隊參加。世界日報「EZ生活」攤位尤其人氣旺盛，大批民眾圍在攤位前參加抽獎，一波人剛抽完，後面又有人接著排上，拿到獎品的民眾開心展示戰利品，讓攤位前笑聲不斷。

市集另一頭同樣忙碌，多個醫療、保險及社區服務單位到場設攤，桌上擺滿介紹資料和贈品，工作人員忙著向來往民眾介紹服務、回答問題。不少人原本只是來逛市集，也順道停下了解與生活相關的資訊，讓活動除了吃喝玩樂，也多了一站式接觸社區資源的功能。

舞台區則將在中午持續以音樂和表演炒熱氣氛，DJ、舞蹈、武術等節目輪番登場。從美食區到抽獎攤位，再到舞台和服務攤位，整條街幾乎處處都有人駐足。

「潮玩中秋‧好市集」由世界日報主辦，法拉盛商改區（Flushing BID）及美國亞裔活動中心協辦，19日上午10時至下午5時在Kissena Blvd.、Main St.至Sanford Ave.路段舉行。

影片來源：記者唐典偉

「潮玩中秋‧好市集」19日（周六）上午10時盛大登場，活動地點在法拉盛Kisse...
「潮玩中秋‧好市集」19日（周六）上午10時盛大登場，活動地點在法拉盛Kissena Blvd.（Main St.至Sanford Ave.路段），具有近70個美食、生活百貨等各式攤位，上午人潮已開始湧現。（記者唐典偉/攝影）

世界日報「EZ生活」攤位尤其人氣旺盛，大批民眾圍在攤位前參加抽獎。(記者高雲兒/...
世界日報「EZ生活」攤位尤其人氣旺盛，大批民眾圍在攤位前參加抽獎。(記者高雲兒/攝影)

世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒...
世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒/攝影)

世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒...
世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒/攝影)

世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒...
世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒/攝影)

世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒...
世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒/攝影)

世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒...
世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒/攝影)

世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒...
世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒/攝影)

世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒...
世界日報「潮玩中秋‧好市集」19日在法拉盛登場，一早便湧入大批民眾。(記者高雲兒/攝影)

法拉盛 中秋 亞裔

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