1家要幾個垃圾桶？裝太滿也開罰單？紐約市清潔局解惑

紐約市官方規定使用的垃圾桶。（本報檔案照）

一個家庭到底要準備幾個垃圾桶？廚餘桶一定要套塑料袋嗎？沾了油的披薩盒是紙類回收，還是廚餘？隨著紐約市 小型住宅官方垃圾桶新規本月全面執法，不少居民對日常垃圾分類及罰單 責任仍有疑問。州眾議員伯格(Sam Berger)和市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino) 17日晚在皇后區大學點舉辦垃圾分類講座，邀請紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。

普通垃圾須用官方NYC Bin 已經開罰

其中最受關注的，是本月開始執法的官方垃圾桶規定。據規定，自6月1日起，全市一至九戶住宅在路邊擺放普通垃圾時，必須使用官方「NYC Bin」；本月8日起開罰，未依規定使用者可處50元罰款。回收及廚餘則不要求購買官方NYC Bin。

陳景儒提醒，普通垃圾桶不能裝得過滿，桶蓋必須能正常蓋上。對居民詢問「是不是每一類垃圾都要另外買新桶」，他表示，並非所有分類都須購買官方容器。

廚餘不必強制套袋 沾油披薩盒也算廚餘

現場不少居民關心廚餘桶究竟是否一定要套塑料袋。陳景儒表示，DSNY沒有規定一定要套袋，食物殘渣可以直接放入有蓋垃圾桶；不過為方便收運及保持桶內清潔，仍建議使用透明塑料袋、紙袋或可堆肥袋作為內襯。

披薩盒怎麼丟，也是現場熱門問題。有居民詢問，蛋糕盒、披薩盒等紙製容器如果已沾有奶油、油漬或食物，是否還能算紙類回收。陳景儒表示，乾淨的紙張及紙板可以進紙類回收；若紙盒已沾有食物或油漬，則可放入廚餘。

至於包裹食物的保鮮膜，陳景儒指出，雖然同樣屬於塑料，但因屬軟質塑料，應作普通垃圾處理。紐約市也不要求居民依塑料製品底部的數字分類；一般硬質塑料可以回收，塑料袋、保鮮膜等軟質塑料則不能放入路邊回收。

分類不等於要買四個官方桶 擺放時間有別

金屬、玻璃、硬質塑料以及飲料紙盒可放在同一類回收中，紙張和紙板則另外分類。有居民因此追問：「是不是一家就要四個桶？」

陳景儒解釋，就垃圾分類而言，普通垃圾、廚餘、紙類回收，以及金屬、玻璃、硬質塑料和飲料紙盒屬於不同類別，但不等於居民必須購買四個指定顏色的官方垃圾桶。除普通垃圾必須使用官方NYC Bin外，廚餘則須使用有蓋並清楚標示的垃圾桶，但不必購買官方專用廚餘桶；紙類及其他回收物則可依規定使用合適容器或透明塑料袋。

垃圾擺放時間也有所不同。陳景儒表示，若使用有蓋垃圾桶，可在收集日前一日晚6時後擺出；若直接使用袋裝垃圾或回收物，則通常需等到晚8時後。

紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒／攝影)