紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇…只因主管1句話

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，35歲的曼哈頓 居民斯莫爾斯（Chris Smalls）最近在Reddit發表一篇如今爆紅的貼文，坦承自己好不容易找到一份企業工作，沒想到上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。

斯莫爾斯使用「Havocko」這個帳號發文。他表示，自己失業了9個月後，透過一家臨時人力仲介公司找到這份工作。

上班前一晚，他特別洗了澡，還換上一件全新的Polo衫，前往一家AI科技公司報到，職位則是在「人員營運」（people ops）部門工作。

一開始，一切都相當平靜。他主要只是完成新人報到程序，接受一些基本培訓。幾個小時後，公司甚至告訴他可以提早去吃午餐。

然而，他甚至還沒走出大樓，就接到臨時人力仲介公司的電話，被告知因為「衛生問題」遭到解雇。

「我真的有洗乾淨。」斯莫爾斯在接受紐約郵報獨家電話訪問時回憶，通知他遭解雇的聯絡人聽起來似乎也有些困惑，並沒有詳細說明所謂的「衛生問題」究竟是什麼，只詢問他當天穿了什麼衣服。

他確認，自己穿的正是前一天晚上特別準備好的那件全新Polo衫。

這名遭解雇的員工強調，自己當天有整理儀容，也確實洗過澡。面對網友質疑時，他甚至在Reddit上回應，「我徹底把自己洗乾淨了，包括我的屁股。」

不過，他也坦承，自己的褲子「確實可能需要用黏毛滾筒清一下」。

至於究竟是哪個細節出了問題，斯莫爾斯也百思不得其解。

他寫道，「會不會是我抓鼻子的時候，看起來像是在挖鼻屎？也許某個時候我閉著嘴打了一個嗝，結果有人聽到了？我真的不知道，而且一直沒有得到一個合理的解釋。」

到底是不是「有味道」？

部分留言者對斯莫爾斯表示同情，但也有人開始質疑：他真的像自己所說的那樣「沒有異味」嗎？

為了確認這一點，他詢問了自己的室友和一位朋友，問兩人自己身上是否有味道。兩人都表示沒有，而斯莫爾斯也沒有理由認為他們是在刻意安慰自己。

他補充說，雖然自己養了一隻貓和一隻狗，但公寓一直保持得很乾淨，而且還和一名有「潔癖」的室友同住。家中只有其中一名室友會抽菸。

斯莫爾斯告訴紐約郵報，臨時人力仲介公司起初還表示有興趣繼續與他合作；然而，在他後來打電話回去替自己辯解後，對方就再也沒有回覆。

更尷尬的是，截至目前，他甚至還沒有拿到這幾個小時工作的薪水。

斯莫爾斯的Reddit貼文在不到24小時內就獲得超過7500個讚，網友反應則從同情到懷疑都有。

一名網友留言，「洗澡也有可能洗得不夠徹底、不夠乾淨。」

這名網友還疑惑，為什麼斯莫爾斯沒有像大多數成年人一樣在早上洗澡。

「而且尤其是在睡了一晚之後，我認為每天使用止汗劑或體香劑是基本要求。」

另一名較為同情他的網友則表示，「真的很替你難過。這件事會讓我變得超級疑神疑鬼，也會讓我非常在意自己的體味。我敢說，他們只是需要找個理由把你弄走，而選擇了一個非常傷人的方式。」

一些 Reddit 網友認為，斯莫爾斯可能是所謂「hire to fire」的受害者，也就是公司原本就打算迅速解雇某些員工，藉此達到內部績效指標或人員流動率目標的一種做法。

不過，斯莫爾斯認為這種可能性不高，因為他的工作本來就是短期合約。

經過幾周反覆思考後，他目前認為「最合理的猜測」是，「他們以為我在挖鼻子。」

如今，斯莫爾斯又重新回到求職市場。

他承認，這起經歷或許沒有什麼值得學習的教訓，留下的反而是一個有些悲哀的現實，「工作可以隨便編一個理由把你解雇，而臨時人力仲介公司只是在利用人。」

斯莫爾斯還補充說，「關於解雇員工的法律需要改變。如果紐約州不是『任意雇傭』（at-will employment）州，我現在可能還有工作。」