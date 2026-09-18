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紐約華女緬因房產非法種大麻 判6個月監禁

記者馬璿／紐約即時報導
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居住紐約市的華裔女子廖佳敏在緬因州非法大麻種植，遭判六個月監禁。(取自薩默塞特縣...
居住紐約市的華裔女子廖佳敏在緬因州非法大麻種植，遭判六個月監禁。(取自薩默塞特縣警辦公室)

居住紐約市的華裔女子廖佳敏(Jiamin Liao，音譯)，因在緬因州麥迪遜鎮(Madison)及諾里奇沃克鎮(Norridgewock)兩處房產經營非法大麻種植業務，遭查獲551株大麻植株、30磅加工大麻及3萬9625元現金，於16日被班戈市(Bangor)聯邦地方法庭判處監禁六個月、刑滿後監管釋放一年。

法庭記錄顯示，2022年12月至2024年3月期間，廖佳敏在麥迪遜鎮一處住宅內經營大麻種植業務，自2023年11月起，她又在諾里奇沃克鎮購入第二處房產，用於存放麥迪遜種植點所生產的大麻。調查人員在注意到麥迪遜住宅用電量異常增加後展開調查，於2024年3月25日對兩處房產執行州搜索令。廖佳敏並未取得緬因州大麻政策辦公室(Office of Cannabis Policy)頒發的種植許可。

今年1月12日，她對一項「維持涉毒場所」(Maintaining a drug-involved premises)重罪指控認罪，並依認罪協議放棄了對搜查中查獲近六萬元現金的所有權。根據法庭記錄，她預定於11月18日到指定監獄報到服刑。

據悉，廖佳敏曾在接受警方問話時表示，她將加工後的大麻存放在衣櫃內，因為「喜歡它的氣味」，並形容這些大麻「像我的寶貝一樣」，稱購屋資金是家人所給。薩默塞特郡(Somerset County)治安官辦公室、美國緝毒局(DEA)、國土安全調查局(HSI)及聯邦調查局(FBI)共同參與了此案調查。

然而，此案非紐約市華裔在外州非法經營大麻種植場的首例。此前，一名68歲的布碌崙(布魯克林)男子郭希森(Xisen Guo，音譯)於緬因州帕薩達姆基格(Passadumkeag)住宅內經營大麻種植場遭起訴，被沒收查扣的4710元現金，另支付2萬元以代替交出涉案房產，在羈押時間折抵刑期後另處一年監督釋放(supervised release)。

另一名紐約華男游肯(Ken Yiu，音譯)則是透過緬因州一家銀行申請8萬元住宅抵押貸款，購買聖奧爾本斯(St. Albans)一處房產，並在貸款文件中謊稱該房產為其主要居所，卻用於大麻種植，並將收成銷售至麻州的買家。他被控抵押貸款詐欺罪及維持涉毒場所罪，並就兩項指控認罪，量刑宣判將於近期擇期進行。

精華 FAQ

  • 她被認定在緬因州麥迪遜與諾里奇沃克兩處房產，經營未經許可的大麻種植與存放業務，因此遭判6個月監禁，刑滿後再接受1年監管釋放。

  • 執法單位在搜索中查獲551株大麻植株、30磅加工大麻，以及3萬9625元現金；她也依認罪協議放棄對近6萬元現金的所有權。

  • 調查源於麥迪遜住宅用電異常增加，且多個聯邦與地方單位共同辦案；文中也提到，另有紐約華人郭希森與游肯曾在緬因州涉及類似大麻或貸款詐欺案件。

大麻 緬因州 紐約市

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