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英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

記者高雲兒／紐約即時報導
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非營利機構Potential Development Association(P...
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

甘迺迪國際機場(JFK)近期增加多語服務人手需求，會說中文、日文等亞洲語言的求職者，成為部分職位重點招募對象。非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在法拉盛圖書館舉辦招聘活動，帶來旅客服務、輪椅協助、接送、配送及維修等多類職缺。PDA負責人李Jack表示，部分機場基層服務工作對英文要求並非特別高，對英文程度一般、但能以中文或日文與旅客溝通的求職者而言，反而具有優勢。

李Jack表示，JFK部分航站樓目前正增加人手，尤其需要能協助亞洲旅客的多語員工，包括旅客服務、輪椅協助及接送等崗位。「現在機場大量需要講國語、日語的人。」他說，對部分華人求職者來說，語言能力不一定是弱項，反而可能成為進入機場工作的敲門磚。

此次招聘提供的機場職位包括值班經理(Duty Manager)、旅客服務主管(Passenger Service Supervisor)及旅客服務人員(Passenger Service Agent)等。其中，旅客服務主管時薪約25至26元，旅客服務人員時薪約21.25至21.50元；值班經理年薪約5萬9240元至7萬1343元。

李Jack說，過去招聘活動中，飛機餐相關職位也受到不少華人求職者關注，尤其是廚師等崗位，對學歷及英文要求相對有限，較適合已有餐飲經驗的人士。除機場職位外，當日還提供曼哈頓步行快遞員、電動自行車快遞員、柴油機械維修等工作，另有多類商業駕駛職位。

不同工作對身分及工作許可的要求並不相同。李Jack表示，機場部分職位因涉及安全區域及背景調查，審核通常較嚴格；其他一般配送等工作，則可能接受持有效工作許可的求職者。他表示，一些持有效工作許可的人士，也可能符合部分職位要求，但具體仍須以雇主招聘條件為準。

他說，對新移民而言，語言、資訊來源及不熟悉招聘流程，往往比工作本身更容易成為障礙，因此若能在社區內直接接觸招聘單位，可降低求職門檻，也讓求職者更清楚了解工作內容及資格要求。

PDA表示，下一場招聘活動預計於29日(周二)上午11時至下午2時，在東艾姆赫斯特(East Elmhurst) Astoria Boulevard 98-07號一樓的辦公室舉行；未來也希望每月舉辦一至兩場招聘活動，持續把就業資源帶入華人社區。

精華 FAQ

  • 因為機場近期增加多語服務人手需求，尤其要協助亞洲旅客。對部分崗位而言，能以中文或日文溝通，反而比英文程度更有幫助。

  • 職缺包括值班經理、旅客服務主管及旅客服務人員等。旅客服務主管時薪約25至26元，旅客服務人員約21.25至21.50元，值班經理年薪約5萬9240元至7萬1343元。

  • PDA認為，新移民常因語言、資訊不足及不熟悉流程而受阻。把招聘帶進社區，可降低求職門檻，也讓求職者更清楚了解工作內容與資格要求。

法拉盛 JFK

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