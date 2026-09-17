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羊頭灣普拉姆海灘附近停車場的垃圾桶內發現1具女屍

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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羊頭灣普拉姆海灘附近停車場的垃圾桶內發現一具女屍。(谷歌街景)
羊頭灣普拉姆海灘附近停車場的垃圾桶內發現一具女屍。(谷歌街景)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣普拉姆海灘(Plumb Beach)附近停車場的垃圾桶內發現一具女性遺體。那是貝爾特大道(Belt Parkway)邊一個安靜的區域，通常是人們慢跑或騎自行車的地方。警方已對此案展開調查。

16日下午3時左右有人打電話報警稱，一名女性被棄屍普拉姆海灘附近的停車場。警方和急救人員趕到現場後發現，這名女性已失去意識，沒有反應。急救人員當場宣布其死亡。

據發現這具女屍的男子稱，他和朋友在停車場停車時撞到了一個位於停車場內而非路邊的垃圾桶。他們試圖挪動垃圾桶，卻發現它異常沉重。在挪動垃圾箱時，一個垃圾袋從垃圾桶內掉了出來，兩人打開後發現裡面裹著毯子，毯子內是一具女性屍體。這一發現令兩人毛骨悚然，他們立即報了警。

普拉姆海灘是羊頭灣附近的小型沙質半島。發現女屍的停車場是訪問普拉姆海灘的遊客常用的停車場。當地居民表示，他們對在這樣一個安靜安全的地區發現犯罪現場感到驚訝。羊頭灣居民阿維蒂亞(Roberto Avitia)經常晚上來這裡跑步。當被問及如何描述這個地區時，他說，「平靜，安寧。這個地方比較偏僻，所以確實如此」。

另一位居民洛薩達(Nathaniel Lozada)則表示，該地區人煙稀少, 「這裡是繁忙的高速公路區域。來海灘的人不多。你幾乎看不到什麼車，所以這裡根本不是那種遊客熙攘的海灘，而是一個真正安靜的地方」。

發現女屍後，調查人員在普拉姆海灘附近的停車場花費數小時收集證據。法醫於16日晚間移走了這名女子的遺體。警方在警戒線內徹夜工作，檢查垃圾桶並收集現場物品。

當局尚未公布該女子是否有明顯的死因或外傷。法醫將確定其死因。警方也未公布該女子的年齡、身分或其他任何身分資訊，以及這一事件是否涉及任何犯罪行為。

羊頭灣普拉姆海灘附近停車場的垃圾桶內發現一具女屍。(谷歌街景)
羊頭灣普拉姆海灘附近停車場的垃圾桶內發現一具女屍。(谷歌街景)

精華 FAQ

  • 遺體被發現在布碌崙羊頭灣普拉姆海灘附近、貝爾特大道旁的停車場垃圾桶內。該處原本屬於較安靜的區域，常有人慢跑或騎自行車。

  • 一名男子與朋友停車時撞到停車場內的垃圾桶，因覺得異常沉重而試圖移動。垃圾袋掉出後，他們打開查看，才發現裡面毯子包裹著女性屍體，隨即報警。

  • 警方已在現場採證數小時，法醫於16日晚間移走遺體，但當局尚未公布死者年齡、身分、是否有外傷或明顯死因，也未確認此案是否涉及犯罪。

布碌崙 布魯克林

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