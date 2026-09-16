通勤客突精神失常喊殺人 乘客破窗逃生 大中央車站混亂

北線鐵路早高峰期間出現險情，一名女性乘客突然精神失常，對其他乘客發出死亡威脅，導致同車廂者在列車駛入大中央車站前拉動緊急煞車閥並破窗疏散。(記者范航瑜／攝影)

16日早高峰期間，一列駛往曼哈頓 的北線鐵路(Metro North)列車上出現險情，一名女性乘客精神失常，向同車其他乘客發出口頭死亡威脅，導致列車在曼哈頓大中央車站 (Grand Central)附近緊急煞車並疏散。混亂情況打亂了當日早間北線鐵路的正常運營組織，全線停電超過20分鐘。

據大都會 運輸署警方(MTAPD)通報，事發列車16日早7時12分自康州新迦南(New Canaan)發出，預計8時30分左右抵達終點大中央車站。在車輛駛入曼哈頓中城、即將抵達終點站時，車上一名名為桑特羅(Hannah Jane Santero)的女性乘客突然情緒失控，多名目擊者表示她向其他乘客大喊「這將是你們在世的最後一天」。

隨後，車上有乘客拉動緊急煞車開關，使列車在抵達月台前煞停在行車軌道上，然後車上大約60名乘客透過緊急逃生窗離開車廂，沿鐵軌步行撤離至車站。撤離事件發生時，北線鐵路職員為確保安全，緊急切斷了第三軌供電，導致整個大中央區間的列車全部失去動力、被困在鐵路正線上。直到撤離完成後，才在8時50分左右恢復供電。當事列車隨即自行移動至月台，讓車上剩餘約650名乘客全部下車。

據警方通報，本次事件未造成人員傷亡。經初步調查，肇事者桑特羅現年32歲，任職於一間大型會計師事務所，目前她已被捕，並被警方送至醫療機構評估精神狀況。桑特羅有可能面臨「恐怖威脅」的指控。