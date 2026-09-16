我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佩佩豬「老家」遭竊…8萬元財物被搬空 竊賊竟是名畫大盜

聯準會升息抗通膨頂住川普壓力 白宮批：令人遺憾

紐約市府漲鏟雪工時薪 最高每小時45元

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市府「緊急鏟雪計畫」(Emergency Snow Shoveling Pr...
紐約市府「緊急鏟雪計畫」(Emergency Snow Shoveling Program)今冬起大幅調薪，基本時薪將從去年19.14元提高至30元。(記者馬璿／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)16日(周二)宣布，市府「緊急鏟雪計畫」(Emergency Snow Shoveling Program)今冬起大幅調薪，基本時薪將從去年19.14元提高至30元，若每周工作超過40小時以上，時薪則由28.71元提高至45元。此外市府同時將報名時間提前至秋季，並自12月起提供四小時有薪職前培訓，首場報名活動將於本周末在布朗士(Bronx)舉行。

市府官員表示，去年冬季暴雪、極端低溫與冰凍天氣持續，共有逾7800人報名參加這項長期實施的緊急鏟雪計畫，創下歷年新高。志工與市清潔局(Department of Sanitation, DSNY)員工合力清除逾13萬5000處路口人行穿越道、3萬4000處公車站及2萬9000處消防栓積雪。

曼達透過聲明表示，「去年冬天，數千名紐約人挺身而出，協助鄰居清除厚重的積雪與冰層。今年，我們提高了他們的薪資，也讓加入計畫變得更容易。因為當雪降臨時，我們的城市必須做好準備。」

市府表示，11月30日前於環衛局報名活動現場登記者，將可獲得有薪職前培訓資格，並享有加速撥款作業，目標是在工作後兩周內收到薪資支票。首場報名活動訂於本月19日上午9時至下午5時，在布朗士塔虎脫高中(Taft High School)舉行。

依規定，鏟雪志工須年滿18歲，具合法在美工作資格，並具備在惡劣冬季天氣下從事高強度體力工作的能力。申請人須提供有效電話號碼及電子郵件地址、社會安全卡(Social Security card)，並完成聯邦及州政府扣繳表格，以及附上所需身分證件的I-9表格。

與去年不同的是，申請人今年不再需要自備照片，DSNY將於報名活動現場為申請人拍照。DSNY表示，將透過社群媒體帳號及官網nyc.gov/snowemploy，陸續公布五大行政區其他報名活動的時間與地點。

精華 FAQ

  • 基本時薪由去年19.14元提高至30元，若每周工時超過40小時，時薪則由28.71元升至45元，顯示市府明顯提高冬季鏟雪人力誘因。

  • 市府把報名時間提前到秋季，11月30日前現場登記者可獲4小時有薪職前培訓，並享加速撥款，目標是工作後2周內收到薪資支票。

  • 申請者須年滿18歲、具合法在美工作資格，並能負荷惡劣天氣下的體力工作；首場報名將於本月19日上午9時至下午5時，在布朗士的Taft High School舉行。

布朗士 紐約市 曼達尼

上一則

紐約威徹斯特社區學院驚傳校園凶案 3人受傷2人遭拘留

下一則

通勤客突精神失常喊殺人 乘客破窗逃生 大中央車站混亂
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛草原地球儀首辦露營 200市民可抽籤免費過夜

法拉盛草原地球儀首辦露營 200市民可抽籤免費過夜
紐約兩歲班開學 2000幼兒受惠 市府資金未到

紐約兩歲班開學 2000幼兒受惠 市府資金未到
紐約市試行17座新型公廁 免接水電管線、省成本

紐約市試行17座新型公廁 免接水電管線、省成本
紐約市府列20個壅堵日 聯大周交通警報 曼哈頓車速恐低於4哩

紐約市府列20個壅堵日 聯大周交通警報 曼哈頓車速恐低於4哩

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」
加州夫妻手握132萬元退休仍未必夠 3大開銷還沒算

加州夫妻手握132萬元退休仍未必夠 3大開銷還沒算
破全家「外逃」傳聞 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會

破全家「外逃」傳聞 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會