紐約市府漲鏟雪工時薪 最高每小時45元

紐約市府「緊急鏟雪計畫」(Emergency Snow Shoveling Program)今冬起大幅調薪，基本時薪將從去年19.14元提高至30元。(記者馬璿／攝影)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)16日(周二)宣布，市府「緊急鏟雪計畫」(Emergency Snow Shoveling Program)今冬起大幅調薪，基本時薪將從去年19.14元提高至30元，若每周工作超過40小時以上，時薪則由28.71元提高至45元。此外市府同時將報名時間提前至秋季，並自12月起提供四小時有薪職前培訓，首場報名活動將於本周末在布朗士 (Bronx)舉行。

市府官員表示，去年冬季暴雪、極端低溫與冰凍天氣持續，共有逾7800人報名參加這項長期實施的緊急鏟雪計畫，創下歷年新高。志工與市清潔局(Department of Sanitation, DSNY)員工合力清除逾13萬5000處路口人行穿越道、3萬4000處公車站及2萬9000處消防栓積雪。

曼達透過聲明表示，「去年冬天，數千名紐約人挺身而出，協助鄰居清除厚重的積雪與冰層。今年，我們提高了他們的薪資，也讓加入計畫變得更容易。因為當雪降臨時，我們的城市必須做好準備。」

市府表示，11月30日前於環衛局報名活動現場登記者，將可獲得有薪職前培訓資格，並享有加速撥款作業，目標是在工作後兩周內收到薪資支票。首場報名活動訂於本月19日上午9時至下午5時，在布朗士塔虎脫高中(Taft High School)舉行。

依規定，鏟雪志工須年滿18歲，具合法在美工作資格，並具備在惡劣冬季天氣下從事高強度體力工作的能力。申請人須提供有效電話號碼及電子郵件地址、社會安全卡(Social Security card)，並完成聯邦及州政府扣繳表格，以及附上所需身分證件的I-9表格。

與去年不同的是，申請人今年不再需要自備照片，DSNY將於報名活動現場為申請人拍照。DSNY表示，將透過社群媒體帳號及官網nyc.gov/snowemploy，陸續公布五大行政區其他報名活動的時間與地點。