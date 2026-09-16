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紐約市試行17座新型公廁 免接水電管線、省成本

記者范航瑜╱紐約即時報導
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曼達尼表示，許多市民外出時都曾遇到急需如廁卻無處可去的窘境。此試點旨在讓市民有需...
曼達尼表示，許多市民外出時都曾遇到急需如廁卻無處可去的窘境。此試點旨在讓市民有需要時，可找到潔淨、安全且無障礙的廁所。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)16日宣布，紐約市已在全市範圍啟動17座新公共廁所的安裝工程，將在公共廣場及人流密集、但缺乏可靠如廁設施的地點，提供免費、無障礙的服務；整項模組化公共廁所試點為期一年。

這批廁所每日早上7時至晚上10時開放，均符合「美國殘疾人法案」(ADA)無障礙規範，採全觸控免接觸式設計，內設沖水馬桶、可用水洗手台、空調及嬰兒換尿布台。首批設施本周起陸續安裝，將藉試行經驗研擬長期公共廁所網絡。

曼達尼表示，許多市民外出時都曾遇到急需如廁卻無處可去的窘境。此試點旨在讓市民有需要時，可找到乾淨、安全且無障礙的廁所。市府今年1月已承諾投入400萬元推動這項試點；市經濟發展公司(EDC)6月經競標，選定Throne Labs負責提供、營運及維護設施。

這些自足式單元毋須接駁供水、排汙或電力系統，可按社區需要部署、搬遷或撤走。Throne Labs將負責清潔與維修，並透過即時回饋處理問題、優先服務需要加強清潔的單元。市民可透過簡訊、掃描QR碼、Throne Bathroom Network應用程式，或使用社區夥伴派發的感應卡進入；應用程式亦可顯示最近位置、清潔評分和是否可用。

市交通局長弗林(Mike Flynn)表示，交通局與EDC及市公園局選址時，特別鎖定各區高人流地點。17處地點包括布碌崙(布魯克林)的哥倫布公園，皇后區的阿斯托里亞大道南與31街、北方大道與31街、北方大道與54街，以及34大道與64街。其中，北方大道與31街靠近華人較多的長島市、皇后廣場一帶。

曼哈頓則設於庫珀廣場(Cooper Square)、德蘭西街(Delancey St.)與薩福克街(Suffolk St.)以及多明尼加聯盟廣場(Plaza Alianza Dominicana)等地。其中，德蘭西街與薩福克街一處位於華埠北緣、鄰近下東城，將為往來華埠的市民、商家與訪客增添免費如廁選擇。

這並非紐約市首次嘗試以預製設施降低公共廁所建設成本。前市長亞當斯(Eric Adams)任內，市府曾斥資約600萬元，在五區公園試裝五座金屬製「Portland Loo」，並於去年夏季全面啟用。市府當時稱，每座造價約100萬元，雖已低於傳統公共廁所至少350萬元的成本，但仍須接駁供水、排污等地下設施。在五座試點建設完成後，市府並未再修建更多此類廁所。

這批廁所每日早上7時至晚上10時開放，採全觸控免接觸式設計，內設沖水馬桶、可用水...
這批廁所每日早上7時至晚上10時開放，採全觸控免接觸式設計，內設沖水馬桶、可用水洗手台、空調及嬰兒換尿布台。(取自市長辦公室)

精華 FAQ

  • 市府共啟動17座模組化新公共廁所安裝，作為為期1年的試點計畫，先在全市多個高人流地點提供免費、無障礙的如廁服務。

  • 這些廁所採全觸控免接觸式設計，符合ADA無障礙規範，並配備沖水馬桶、可用水洗手台、空調與嬰兒換尿布台，開放時間為每天7時至22時。

  • 市府希望以不需接駁供水、排污或電力的自足式單元降低成本，並可按需要搬遷部署；Throne Labs負責提供、營運、清潔與維修，市民可用簡訊、QR碼、App或感應卡進入。

紐約市 曼達尼

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