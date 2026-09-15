華為案續審 檢方傳喚證人出庭剖析Tappy機器人竊密

華為科技有限公司詐欺案在紐約開審。(路透)

華為 (Huawei)被控詐欺竊密的刑事案於15日在紐約東區聯邦法院續審，T-Mobile 證人出庭作證，聚焦該公司觸控螢幕測試機器人「Tappy」遭竊細節，呼應檢方9日開庭陳詞主軸。

檢方稱，華為中國總部指示工程師，趁訪問T-Mobile安全實驗室之機違規拍照竊取Tappy技術資料。一名工程師甚至拆下機器人零件藏入背包帶走，過程遭監視器拍下，資料隨後送回華為總部，成為今天證人作證的重點。

起訴書指控華為科技有限公司(Huawei Technologies Co.，Ltd.)及旗下3家美國子公司，20年來透過詐欺、洗錢竊取美國企業智慧財產權，並協助伊朗、北韓建設電信系統，主審法官為唐娜莉(Ann M. Donnelly)，審理預計長達四個月。檢方另指控華為竊取天線商Quintel與思科(Cisco)技術，用於自家產品銷售牟利。

此外，據「國際調查記者同盟」(ICIJ)最新調查，2019年美國起訴華為與孟晚舟後數日，中國工商銀行(ICBC)倫敦分行曾於數小時內，將華為英國子公司帳戶13億元資金匯回深圳總部；銀行內部曾示警此舉恐為規避美國制裁凍結資產，但ICBC最終仍依總行指示繼續往來，華為與ICBC均未回應置評。報導提到，孟晚舟2021年認罪獲准返回中國，指控雖後來撤銷，檢方仍計畫將其認罪內容列為本案證據。

華為辯護律師赫伯利格(Brian Heberlig)反駁，稱公司40年來成長為20萬名員工的電信巨頭，靠研發與投資，而非竊盜詐欺，並指檢方把零星糾紛誇大為組織犯罪。

本案纏訟近8年，涉及中國、伊朗等敏感議題，陪審團遴選備受關注。據「南華早報」報導，法院開庭前曾提出逾80道問題排查候選陪審員偏見。審理時程也恰逢習近平預定訪美與川普會晤討論貿易議題前夕，格外受矚目。檢方表示，後續將傳喚科技公司職員、華為前員工及產業專家出庭，並提出大量照片、影片與通信紀錄佐證。